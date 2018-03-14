Нобелевского лауреата госпитализировали в США, его жену нашли мертвой

В американском штате Иллинойс госпитализировали лауреата Нобелевской премии по химии Эйити Нэгиси, его супруга найдена мертвой. Об этом сообщает Associated Press.

О пропаже пары стало известно в понедельник, 12 марта. 82-летнего ученого обнаружили на следующий день в окрестностях города Рокфорд. Впоследствии правоохранители нашли в машине четы тело супруги.

В офисе шерифа указывают, что не увидели состава преступления в случившемся. Как сообщается, ученый госпитализирован.