В Австралии похищен гигантский зуб вымершей акулы

В Австралии неизвестные похитили гигантский окаменелый зуб мегалодона, доисторической акулы, находившийся в секретном месте на территории объекта Всемирного наследия Австралии. Об этом сообщает местное издание SBS News.

Возраст зуба составлял 2-2,5 млн лет и о его местонахождении, по словам сотрудника департамента дикой природы в Западной Австралии Арвида Хонгстрома, знали единицы. «На него не могли наткнуться случайно, — уверен он. — Кто-то должен был приложить усилия, чтобы вытащить его из скалы». Хонгстром считает, что кто-то украл зуб для частной коллекции или для продажи на черном рынке.

Зуб длиной около 10 см находился в скале, исследователи периодически проверяли его сохранность и тщательно присыпали камнями. Вопрос о переносе зуба в другое место пока что не был решен. Сотрудники департамента не знают, когда точно пропал зуб — проверки ведутся не каждый день. Удастся ли его вернуть, пока что неизвестно. Не исключено, что его забрал кто-то из сотрудников — туристы это место не посещали.