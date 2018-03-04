Ученые спрогнозировали до 35 магнитных бурь на Земле в 2018 году

Согласно прогнозу специалистов Всероссийского центра мониторинга и прогнозирования чрезвычайных ситуаций МЧС России (центр «Антистихия»), несколько десятков магнитных бурь, в том числе от двух до четырех очень сильных, ожидаются на Земле в 2018 году. Об этом сообщает РИА «Новости».

«В 2018 году ожидаются 20–35 геомагнитных бурь, среди которых 2–4 большие и очень большие. Вероятность возникновения бури высшей категории (extreme) около 5%», — говорится в сообщении центра.

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При этом возрастания потоков высокоэнергичных электронов будут регулярными, некоторые из них окажутся продолжительными (пять дней и более), что может неблагоприятно повлиять на электронику геостационарных и низкоорбитальных спутников.

В центре также добавили, что с 1 января по 1 декабря 2017 года на Земле были зарегистрированы 29 геомагнитных бурь, в том числе две большие и одна очень большая.

Ранее сообщалось, что на Земле была зафиксирована магнитная буря из-за появления корональной дыры на Солнце.