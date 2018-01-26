Ракета Ariane 5 вывела на орбиту два спутника, несмотря на потерю связи. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на компанию Arianespace.

«Оба спутника отделились (от ракеты) и находятся на орбите. SES-14 и Al Yah 3 находятся на связи с соответствующими центрами управления. Обе миссии продолжаются», — говорится в заявлении компании.

Ракета стартовала с космодрома Куру во Французской Гвиане. После включения двигателя второй ступени связь с ней была потеряна.