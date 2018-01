Ученые: на Украине из-за войны вспыхнула эпидемия ВИЧ

Военный конфликт на Украине вызвал распространение ВИЧ-инфекции, выяснили ученые. Результаты исследования были опубликованы в журнале Proceedings of the National Academy of Sciences.

Исследователи из Оксфордского университета проанализировали данные о распространении ВИЧ-инфекции на территории Украины в 2012-2015 годах и выяснили, что с 2014 года ВИЧ начал активно распространяться из Донецкой и Луганской областей, где изначально проживало больше всего людей с ВИЧ-положительным статусом, на запад, в другие регионы. Происходящее связано с массовой миграцией жителей этих областей из-за военного конфликта, поясняют исследователи. До 50% инфицированных не знают о своем ВИЧ-статусе и, вступая в половые контакты с жителями других регионов, способствуют распространению вируса.

Ученые призывают усилить меры профилактики во избежание ухудшения ситуации. «Меры профилактики должны быть усилены в районах, охваченных войной, а также в районах, куда переселяются люди из зоны конфликта. Мы считаем, что диагностика и предоставление лечения на новом месте обитания являются очень важными факторами. Также, профилактика передачи сексуальным путем, то есть напоминание о правильном использовании презервативов и обучение по безопасным сексуальным практикам могут иметь значительный эффект», — рассказала «Газете.Ru» одна из авторов работы Татьяна Васильева.