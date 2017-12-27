Источник: запущенный с Байконура спутник Анголы находится на орбите

В соответствии с данными американских средств контроля космического пространства, ангольский спутник «Ангосат», который был запущен с Байконура, находится на орбите, передает РИА «Новости».

«Согласно предварительным данным Объединенного командования аэрокосмической обороны Северной Америки (NORAD), космический аппарат выведен и находится на расчетной орбите», — сообщил источник в космической отрасли.

Ранее сообщалось, что запущенный с Байконура спутник Анголы перестал выходить на связь.