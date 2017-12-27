Россия вывела на орбиту первый спутник связи Анголы

Ракета-носитель «Зенит-3Ф» с разгонным блоком «Фрегат» вывела на расчетную орбиту первый национальный спутник связи Анголы AngoSat-1, передает РИА «Новости» со ссылкой на представителя Роскосмоса.

Отмечается, что ракета стартовала накануне с космодрома Байконур.

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«Есть отделение спутника от разгонного блока», — заявил он.

Спутник AngoSat-1 будет обеспечивать вещание в частотных C- и Ku-диапазонах в Анголе, а также на территории всего африканского континента.