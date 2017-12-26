Ученые предупредили об опасности противогололедных реагентов

Изучив содержание соли в водоемах Балтимора, исследователи из США обнаружили, что в течение последних десятилетий оно неуклонно повышается по мере роста продаж противогололедных реагентов. Об этом они рассказали в журнале Environmental Science and Technology.

В процессе таяния снега образуются сточные воды. Существующие водосточные системы не способны полностью предотвратить попадание содержащихся в них реагентов в водоемы, что приводит к их загрязнению. При этом повышение содержания соли наблюдается не только в отдельных скважинах, но и в воде, используемой для централизованного водообеспечения городов.

Избыточное содержание соли в воде может не только повлиять на ее вкусовые качества, но и сделать ее непригодной для питья. Авторы работы опасаются, что, прежде всего, это скажется на состоянии дикой природы и приведет, например, к вымиранию многих видов рыб и земноводных, которые не смогут приспособиться к неуклонно растущему содержанию соли в воде.