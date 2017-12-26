Стала известна новая дата запуска с космодрома «Восточный»

По словам источника на космодроме «Восточный», следующий пуск запланирован на 1 февраля, передает «Интерфакс».

«Подготовка к запуску стартует сразу после окончания новогодних праздников и завершится пуском 1 февраля», — сказал он.

По его словам, ракета-носитель «Союз-2.1а», разгонный блок «Фрегат» и космические аппараты «Канопус» уже находятся на космодроме.

Ранее сообщалось, что пуск ракеты-носителя «Союз-2.1а» состоится в конце января 2018 года.