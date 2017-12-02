Хантсман призвал Россию и США объединиться для поиска лекарства от рака

Посол США в России Джон Хантсман заявил, что хотел бы видеть, как лучшие ученые России и США сотрудничают, чтобы найти лекарство от рака. Об этом он заявил в интервью петербургской интернет-газете «Бумага».

«Я заходил в некоторые лаборатории [в Петербурге], где молодые студенты исследуют причины возникновения рака, геномику, смотрят, как побороть рак до того, как он убьет человека. Ученые в Соединенных Штатах делают приблизительно то же самое. И я думаю, что мы смогли бы быстрее найти лекарство, если бы американские и российские ученые работали вместе», — сказал он.

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По его словам, российские ученые являются одними из лучших в мире. Хантсман отметил, что «знает это, потому что многие из них работают в США». Посол добавил, что США «только выиграли от того, что талантливые российские ученые, предприниматели и новаторы приехали к нам».

Ранее сообщалось, что Хантсман высоко оценил совместное заявление президента России и его коллеги из США о совместных действиях.