В Чехии найдено крупнейшее в Европе средневековое массовое захоронение

Археологи обнаружили в Чехии 30 сосредоточенных в одном месте массовых захоронений XI-XIV веков, содержащих останки около 1500 человек, сообщает местное издание Prague Daily Monitor. На сегодняшний день это крупнейшее известное захоронение.

На останки наткнулись строители во время ремонтных работ около костела Костница в Седлеце в городе Кутна-Гора. Они находились глубоко под фундаментом костела. По всей видимости, во время постройки здания в 1400-х годах никто не знал, что ниже находятся могилы.

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30 могил площадью в 2 кв. м и высотой в 2,5-3 м относятся к двум временным периодам. В части из них захоронены останки людей, умерших, по всей видимости, от голода, охватившего регион в 1318 году. В других же, очевидно, находятся останки жертв чумы 1348-1350 годов. Тогда погибли миллионы людей, археологи находят массовые захоронения во многих уголках Европы.

Исследователи полагают, что о захоронениях не было известно – останки тел, захороненных в 1318 году, были повреждены при захоронении 1348 года. Отсутствие предметов, с которыми часто хоронили усопших, указывает на то, что тела, скорее всего, закапывали в спешке.

Эти скелеты – чрезвычайно ценная находка, отмечают ученые. Благодаря ним можно будет получить информацию о населении региона в определенные периоды времени, а также с помощью изотопного анализа костей и зубов выяснить, чем питались в те годы местные жители.