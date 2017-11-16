Ученые: гены амишей могут продлить жизнь на 10 лет

Ученые обнаружили у амишей генетическую мутацию, которая способна продлить жизнь на 10 лет и защитить от диабета. Об открытии они рассказали в журнале Science Advances.

Амиши – религиозное движение, члены которого отказываются от большинства достижений современной цивилизации (электричество, телефонная связь, автомобили). Их семьи многодетны, при этом амиши, как правило, вступают в брак только с другими членами движения, что приводит к распространению близкородственных браков.

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Хотя близкородственное скрещивание приводит к появлению генетических заболеваний, особенно в изолированных общинах, исследователи из США и Японии выяснили, что у амишей присутствует ген, защищающий их от связанных с возрастом болезней и продлевающий жизнь. Изучив геномы 177 членов общины в Индиане, исследователи установили, что у 43 из них присутствует мутантная копия гена SERPINE1, кодирующего работу белка PAI-1, тесно связанного с процессом старения. Носители этой копии гена доживали в среднем до 85 лет, в то время как остальные амиши – до 75. Кроме того, мутация снижала риск диабета и приводила к улучшенному обмену веществ. Теломеры носителей были в среднем на 10% длиннее, чем теломеры остальных амишей.

Исследователи работают над препаратом, который будет оказывать на организм действие, сходное с эффектом от работы мутировавшего гена. Это позволит продлить людям жизнь и справиться с рядом заболеваний, в том числе с болезнью Альцгеймера.