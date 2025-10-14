На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Из капитана Красной армии — в вождя Кореи. Как Ким Ир Сен выдумал себе героическую биографию

Ким Ир Сен был впервые представлен широкой публике 80 лет назад
true
true
true
close

Ким Ир Сен на митинге 14 октября. В КНДР эту фотографию печатают только с заретушированным советским орденом и генералами

Public Domain/Wikimedia Commons
14 октября 1945 года на стадионе в Пхеньяне состоялся грандиозный митинг в честь Красной армии, изгнавшей из страны японцев. На нем выступал генерал-полковник Чистяков, который представил стоящего рядом скромного молодого корейца — «знаменитого партизанского вождя» Ким Ир Сена, обратившегося с благодарственной речью к красноармейцам. За прошедшие 80 лет в КНДР сделали все, чтобы стереть эту историю — ведь великий вождь-Солнце якобы самолично освободил Корею, а иностранцы стояли на подхвате. О северокорейском государственном фэнтези — в материале «Газеты.Ru».

Отважный капитан

Если смотреть правде в глаза, то у Ким Ир Сена (настоящее имя Ким Сон Чжу) и впрямь была подходящая биография для национального лидера. Он родился в оккупированном японцами селе близ Пхеньяна, в семье корейских националистов, и с молодых лет партизанил против японцев.

Правда, японцы держали Корею железной хваткой, сопротивление не пользовалось большой популярностью, и партизанщина под Сеулом и Пхеньяном закончилась бы очень быстро, если бы в 1931 году японцы не захватили Манчжурию — гигантский кусок Китая, где было место для бойцов-подпольщиков. Именно в Манчжурии партизанил и тот самый Ким.

Там же он вступил в Компартию Китая и взял себе имя Ким Ир Сен, что означает «Восходящее солнце».

Он хорошо проявил себя и стал командиром одного из отрядов Объединенной партизанской армии Чжоу Баочжуна (крупный полевой командир китайских партизан).

В конце 1930-х годов японцы принялись за манчжурских подпольщиков всерьез и в итоге разбили их отряды. Уцелевшие китайские красные партизаны, издавна поддерживаемые СССР, отступили на советскую территорию. Советские пограничники поначалу приняли их за японских диверсантов и открыли огонь на поражение, так что карьера Кима могла закончиться еще тогда. Но, разобравшись в ситуации и разместив у себя китайских бойцов, СССР построил для них лагеря отдыха и подготовки. Их использовали для трансграничных рейдов на занятую японцами территорию — этими операциями командовал генерал Наум Сорокин.

Но весной 1941 года СССР и Япония подписали пакт о нейтралитете, и с крупными рейдами пришлось заканчивать. Поэтому китайских партизан направили на службу в Красную армию, сформировав из них в 1942 году под Хабаровском 88-ю отдельную стрелковую бригаду. В нее пошел служить и Цзин Жи-Чэн, как тогда, на китайский манер, представлялся Ким. Его зачислили в состав бригады в ранге капитана и поставили командовать батальном, где доминировали этнические корейцы.

В Красной армии Ким Ир Сен был на хорошем счету, имел авторитет среди солдат и неожиданно хорошо осваивал русский язык.

Неплохо шла и личная жизнь — в 1942 году под Хабаровском у него и Ким Чен Сук родился сын Ким Чен Ир.

close

Ким Ир Сен (на заднем плане в центре) с бойцами китайского партизанского отряда

Неизвестный автор/Wikimedia Commons

Корейский Минин и Пожарский

Если обратиться к северокорейским источникам — например, официальной «Истории Трудовой партии Кореи» 2017 года, то все было совсем иначе. Ким Ир Сен никогда не был капитаном РККА, не вступал в китайскую компартию и вообще ни на минуту не разрывал связи с Родиной. В 1932 году он, 20-летний пламенный патриот, единолично основал «Корейскую народно-революционную армию». Эта армия действовала в Манчжурии, но состояла исключительно из корейцев и была подчинена Киму, а китайские вооруженные отряды находились с ней в союзе. То есть, уже в 20 лет будущий лидер-солнце был главнокомандующим всего коммунистического корейского сопротивления.

Потом же, когда японцы нанесли поражение партизанам, отряды Кима якобы отступили в Корею и устроили тайный лагерь на склонах священной горы Пэктусан. Там бойцы народно-революционной армии прятались и копили силы для решительного наступления, а у Восходящего солнца родился сын-первенец — Ким Ир Сен. Пэктусан и правда похожа на сказочную страну — скалы, зелень и туман создают идеальный для легенды пейзаж, так что если бы не политическая обстановка, там бы, возможно, снимали какой-нибудь из эпизодов «Звездных войн». Тем более она была подходящим местом для сбора военных сил легендарного вождя.

close

Гора Пэктусан

Shizhao

По северокорейской версии, в 1941 году Ким принял решение создать корейско-китайско-советские международные вооруженные силы, и Сталин и Мао якобы согласились с его предложением. Вождь стал одним из трех сокомандующих, и всегда отстаивал честь корейского народа. Когда ему предложили подчинить партизан советским генералам, он выступил против «беспринципного слияния с советской армией, которое привело бы к ситуации, когда одна сторона не признает независимость другой стороны и смотрит на нее с высокомерием», — как говорится в официальной истории партии.

Час пробил 9 августа 1945 года. Ким Ир Сен решил выступить из тайного лагеря и отдал приказ частям Корейской народно-революционной армии начать генеральное наступление в целях освобождения Родины. Прекрасно подготовленные войска, в чьих сердцах горела ненависть к захватчикам, спустились с горы подобно лавине и смели японские войска. КНРА вела полномасштабные общевойсковые операции, маневрировала, окружала японцев и рвалась вперед, Отважные парашютисты высаживались в тылу противника и брали штурмом его опорные пункты — видимо, вместе с тайным лагерем на горе так же прятался тайный аэродром, а самолеты на него по частям заносили в рюкзаках. Венцом славы воздушно-десантных частей КНРА стал захват Пхеньянского аэродрома.

Корейские бойцы согласовывали тактические действия с советскими союзниками, которые тоже участвовали в боевых действиях и помогали Киму наступать. В итоге «15 августа 1945 года о безоговорочной капитуляции объявил японский империализм, по которому решающий удар нанесло всенародное и повсеместное активное сопротивление нашего народа, а также мощные удары Корейской народно-революционной армии и участвовавшей в операциях против Японии Советской армии». Словом, участие Красной армии в боях в КНДР не отрицают и официально относятся с благодарностью, но лишь как к вспомогательной силе.

Так маленькая, но гордая сотня бойцов на священной горе разрослась в несокрушимую и легендарную армию, за неделю сломавшую хребет японскому империализму. Как минимум, так было по версии северокорейской пропаганды.

Попойка в борделе

Разумеется, ничего из описанного выше никогда не происходило, и чтобы понять это, не требуется ничего знать об истории Войны на Тихом океане, атомных бомбардировках и советской Манчьжурской операции. Даже если бы партизаны Пэктусан обладали феноменальными бойцовскими качествами, за 6 дней войны они бы пешком не успели пройти даже полпути до Пхеньяна.

Иосиф Сталин и Мао Цзэдун до 1945 года скорее всего вообще не знали, кто такой Ким Ир Сен, и уж точно они не согласовывали свои действия с капитаном Красной армии.

Более того, на тот момент Сталин скорее помыкал и командовал даже самим Мао, несмотря на наличие у него настоящих, а не выдуманных красных партизан. 9 августа — через три дня после взрыва первой атомной бомбы, Красная армия начала Маньчжурскую операцию, в которой за счет колоссального превосходства в вооружении и мастерстве быстро разгромила японцев.

Второстепенным направлением удара в этой операции была Корея, куда от Владивостока по побережью медленно двинулась 25-я армия под командованием генерал-полковника Чистякова. Чтобы ускорить продвижение, командование РККА высаживало воздушные десанты на японских аэродромах в тылу, в том числе и в Пхеньяне. То есть, северокорейские пропагандисты не просто выдумали целую войну, но и украли у советских солдат их достижение.

Ни Ким Ир Сен, ни его 88-я бригада в этих боевых действиях участия не принимали. Ни с каким «беспринципным слиянием» корейского сопротивления с советскими войсками бороться он тоже не мог, иначе бы просто отправился под трибунал. В Пхеньян он прибыл лишь в конце сентября, спустя месяц после капитуляции Японии.

close

Ким Ир Сен (второй справа снизу) в составе 88-й бригады

Public Domain/Wikimedia Commons

Политическая карьера вождя пошла в гору после судьбоносной встречи лидеров корейских коммунистов с начальником 7-го отдела политотдела 25-й армии, полковником Григорием Меклером. Эта встреча проходила в одном из пхеньянских «веселых домов», как называли гибрид ресторана, ночного клуба и элитного борделя, где издавна корейские деловые люди обсуждали важные вопросы. Видимо, 30-летний капитан понравился советскому политработнику, и тот дал ему ход на вершину власти.

Достиг он ее тоже не сразу. Даже на митинге 14 октября, где его представил советский генерал в качестве героя, Ким был в лучшем случае на третьем месте по значимости среди корейцев. Официальным главой местной администрации был Чо Ман Сик, а руководителем Северокорейского бюро Компартии Кореи — Ким Ен Бом.

Но северокорейская пропаганда утверждает, что героем того митинга был Ким. И даже с помощью ретуши убрала с его груди на фотографиях орден Красного знамени, как и стоящих сзади советских генералов.

Так скромный советский капитан превратился в корейского бога-императора, в одиночку освободившего страну.

