Из капитана Красной армии — в вождя Кореи. Как Ким Ир Сен выдумал себе героическую биографию

Ким Ир Сен на митинге 14 октября. В КНДР эту фотографию печатают только с заретушированным советским орденом и генералами

14 октября 1945 года на стадионе в Пхеньяне состоялся грандиозный митинг в честь Красной армии, изгнавшей из страны японцев. На нем выступал генерал-полковник Чистяков, который представил стоящего рядом скромного молодого корейца — «знаменитого партизанского вождя» Ким Ир Сена, обратившегося с благодарственной речью к красноармейцам. За прошедшие 80 лет в КНДР сделали все, чтобы стереть эту историю — ведь великий вождь-Солнце якобы самолично освободил Корею, а иностранцы стояли на подхвате. О северокорейском государственном фэнтези — в материале «Газеты.Ru».

Отважный капитан

Если смотреть правде в глаза, то у Ким Ир Сена (настоящее имя Ким Сон Чжу) и впрямь была подходящая биография для национального лидера. Он родился в оккупированном японцами селе близ Пхеньяна, в семье корейских националистов, и с молодых лет партизанил против японцев.

Правда, японцы держали Корею железной хваткой, сопротивление не пользовалось большой популярностью, и партизанщина под Сеулом и Пхеньяном закончилась бы очень быстро, если бы в 1931 году японцы не захватили Манчжурию — гигантский кусок Китая, где было место для бойцов-подпольщиков. Именно в Манчжурии партизанил и тот самый Ким.

Там же он вступил в Компартию Китая и взял себе имя Ким Ир Сен, что означает «Восходящее солнце».

Он хорошо проявил себя и стал командиром одного из отрядов Объединенной партизанской армии Чжоу Баочжуна (крупный полевой командир китайских партизан).

В конце 1930-х годов японцы принялись за манчжурских подпольщиков всерьез и в итоге разбили их отряды. Уцелевшие китайские красные партизаны, издавна поддерживаемые СССР, отступили на советскую территорию. Советские пограничники поначалу приняли их за японских диверсантов и открыли огонь на поражение, так что карьера Кима могла закончиться еще тогда. Но, разобравшись в ситуации и разместив у себя китайских бойцов, СССР построил для них лагеря отдыха и подготовки. Их использовали для трансграничных рейдов на занятую японцами территорию — этими операциями командовал генерал Наум Сорокин.

Но весной 1941 года СССР и Япония подписали пакт о нейтралитете, и с крупными рейдами пришлось заканчивать. Поэтому китайских партизан направили на службу в Красную армию, сформировав из них в 1942 году под Хабаровском 88-ю отдельную стрелковую бригаду. В нее пошел служить и Цзин Жи-Чэн, как тогда, на китайский манер, представлялся Ким. Его зачислили в состав бригады в ранге капитана и поставили командовать батальном, где доминировали этнические корейцы.

В Красной армии Ким Ир Сен был на хорошем счету, имел авторитет среди солдат и неожиданно хорошо осваивал русский язык.

Неплохо шла и личная жизнь — в 1942 году под Хабаровском у него и Ким Чен Сук родился сын Ким Чен Ир.

close Ким Ир Сен (на заднем плане в центре) с бойцами китайского партизанского отряда Неизвестный автор/Wikimedia Commons

Корейский Минин и Пожарский

Если обратиться к северокорейским источникам — например, официальной «Истории Трудовой партии Кореи» 2017 года, то все было совсем иначе. Ким Ир Сен никогда не был капитаном РККА, не вступал в китайскую компартию и вообще ни на минуту не разрывал связи с Родиной. В 1932 году он, 20-летний пламенный патриот, единолично основал «Корейскую народно-революционную армию». Эта армия действовала в Манчжурии, но состояла исключительно из корейцев и была подчинена Киму, а китайские вооруженные отряды находились с ней в союзе. То есть, уже в 20 лет будущий лидер-солнце был главнокомандующим всего коммунистического корейского сопротивления.

Потом же, когда японцы нанесли поражение партизанам, отряды Кима якобы отступили в Корею и устроили тайный лагерь на склонах священной горы Пэктусан. Там бойцы народно-революционной армии прятались и копили силы для решительного наступления, а у Восходящего солнца родился сын-первенец — Ким Ир Сен. Пэктусан и правда похожа на сказочную страну — скалы, зелень и туман создают идеальный для легенды пейзаж, так что если бы не политическая обстановка, там бы, возможно, снимали какой-нибудь из эпизодов «Звездных войн». Тем более она была подходящим местом для сбора военных сил легендарного вождя.

close Гора Пэктусан Shizhao

По северокорейской версии, в 1941 году Ким принял решение создать корейско-китайско-советские международные вооруженные силы, и Сталин и Мао якобы согласились с его предложением. Вождь стал одним из трех сокомандующих, и всегда отстаивал честь корейского народа. Когда ему предложили подчинить партизан советским генералам, он выступил против «беспринципного слияния с советской армией, которое привело бы к ситуации, когда одна сторона не признает независимость другой стороны и смотрит на нее с высокомерием», — как говорится в официальной истории партии.

Час пробил 9 августа 1945 года. Ким Ир Сен решил выступить из тайного лагеря и отдал приказ частям Корейской народно-революционной армии начать генеральное наступление в целях освобождения Родины. Прекрасно подготовленные войска, в чьих сердцах горела ненависть к захватчикам, спустились с горы подобно лавине и смели японские войска. КНРА вела полномасштабные общевойсковые операции, маневрировала, окружала японцев и рвалась вперед, Отважные парашютисты высаживались в тылу противника и брали штурмом его опорные пункты — видимо, вместе с тайным лагерем на горе так же прятался тайный аэродром, а самолеты на него по частям заносили в рюкзаках. Венцом славы воздушно-десантных частей КНРА стал захват Пхеньянского аэродрома.

Корейские бойцы согласовывали тактические действия с советскими союзниками, которые тоже участвовали в боевых действиях и помогали Киму наступать. В итоге «15 августа 1945 года о безоговорочной капитуляции объявил японский империализм, по которому решающий удар нанесло всенародное и повсеместное активное сопротивление нашего народа, а также мощные удары Корейской народно-революционной армии и участвовавшей в операциях против Японии Советской армии». Словом, участие Красной армии в боях в КНДР не отрицают и официально относятся с благодарностью, но лишь как к вспомогательной силе.

Так маленькая, но гордая сотня бойцов на священной горе разрослась в несокрушимую и легендарную армию, за неделю сломавшую хребет японскому империализму. Как минимум, так было по версии северокорейской пропаганды.

Попойка в борделе

Разумеется, ничего из описанного выше никогда не происходило, и чтобы понять это, не требуется ничего знать об истории Войны на Тихом океане, атомных бомбардировках и советской Манчьжурской операции. Даже если бы партизаны Пэктусан обладали феноменальными бойцовскими качествами, за 6 дней войны они бы пешком не успели пройти даже полпути до Пхеньяна.

Иосиф Сталин и Мао Цзэдун до 1945 года скорее всего вообще не знали, кто такой Ким Ир Сен, и уж точно они не согласовывали свои действия с капитаном Красной армии.

Более того, на тот момент Сталин скорее помыкал и командовал даже самим Мао, несмотря на наличие у него настоящих, а не выдуманных красных партизан. 9 августа — через три дня после взрыва первой атомной бомбы, Красная армия начала Маньчжурскую операцию, в которой за счет колоссального превосходства в вооружении и мастерстве быстро разгромила японцев.

Второстепенным направлением удара в этой операции была Корея, куда от Владивостока по побережью медленно двинулась 25-я армия под командованием генерал-полковника Чистякова. Чтобы ускорить продвижение, командование РККА высаживало воздушные десанты на японских аэродромах в тылу, в том числе и в Пхеньяне. То есть, северокорейские пропагандисты не просто выдумали целую войну, но и украли у советских солдат их достижение.

Ни Ким Ир Сен, ни его 88-я бригада в этих боевых действиях участия не принимали. Ни с каким «беспринципным слиянием» корейского сопротивления с советскими войсками бороться он тоже не мог, иначе бы просто отправился под трибунал. В Пхеньян он прибыл лишь в конце сентября, спустя месяц после капитуляции Японии.

close Ким Ир Сен (второй справа снизу) в составе 88-й бригады Public Domain/Wikimedia Commons

Политическая карьера вождя пошла в гору после судьбоносной встречи лидеров корейских коммунистов с начальником 7-го отдела политотдела 25-й армии, полковником Григорием Меклером. Эта встреча проходила в одном из пхеньянских «веселых домов», как называли гибрид ресторана, ночного клуба и элитного борделя, где издавна корейские деловые люди обсуждали важные вопросы. Видимо, 30-летний капитан понравился советскому политработнику, и тот дал ему ход на вершину власти.

Достиг он ее тоже не сразу. Даже на митинге 14 октября, где его представил советский генерал в качестве героя, Ким был в лучшем случае на третьем месте по значимости среди корейцев. Официальным главой местной администрации был Чо Ман Сик, а руководителем Северокорейского бюро Компартии Кореи — Ким Ен Бом.

Но северокорейская пропаганда утверждает, что героем того митинга был Ким. И даже с помощью ретуши убрала с его груди на фотографиях орден Красного знамени, как и стоящих сзади советских генералов.

Так скромный советский капитан превратился в корейского бога-императора, в одиночку освободившего страну.