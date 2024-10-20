Как с Ясиром Арафатом – не выйдет. Почему Израиль не выбьет «Хезболлу» из Ливана? Три причины возможной неудачи израильского блицкрига в Ливане

Со дня на день в Ливане может начаться война между Израилем и «Хезболлой». В 1982 году израильской армии удалось выбить из Ливана другую террористическую группировку — Организацию освобождения Палестины (ООП) под руководством Ясира Арафата. Некоторые военные аналитики считают, что новая война может в точности повторить тот сценарий. Однако при ближайшем рассмотрении становится ясно, что выбить «Хезболлу» как ООП не выйдет — у нее там слишком глубокие корни.

Откуда в Ливане взялись враги Израиля?

Ближний Восток 1970-1980-х годов мало походил на современный. Например, в сознании людей не существовало понятия «исламские террористы» и «радикальный ислам». Их место в качестве агентов хаоса занимали социалисты и националисты, находившиеся у руля арабских стран, с которыми воевал Израиль. Лево-националистических убеждений придерживалась и Организация освобождения Палестины под руководством знаменитого Ясира Арафата.

ООП возникла в 1964 году как повстанческая (или террористическая, кто как считает) группировка, имевшая цель уничтожить Израиль и вернуть его земли под власть арабов. Однако партизанскому движению почти невозможно выжить без внешней поддержки, и потому с самого начала базы ООП находились на территории Иордании, где жило огромное число палестинских беженцев 1948 года. Там шла подготовка боевиков, которых потом засылали в Израиль, аэропорт Аммана принимал угнанные ООПовцами авиалайнеры, да и в целом выходцы из Палестины устроили в Иордании государство в государстве.

Так продолжалось до 1970 года, пока новый лидер ООП, Ясир Арафат, не попытался свергнуть короля и захватить власть в стране. ООП во внешней политике ориентировалась на СССР и симпатизировала марксизму, а Иордания была прозападной монархией. Арафат начал вооруженное восстание, его поддержала вторгнувшаяся с севера армия социалистической Сирии, но отмобилизованные и верные королю Хусейну войска смогли разгромить и тех, и других. Однако, чтобы не ссориться с арабским миром, иорданцы не казнили повстанцев на месте, а позволили им эвакуироваться в Ливан.

В Ливане ООП продолжила заниматься тем же самым, с той лишь разницей, что там не было своего короля Хусейна. К середине 1970-х бойцы Арафата взяли под контроль весь юг страны от окраин Бейрута до границы с Израилем и устроили там криминально-террористический анклав, где единственным законом была винтовка бойца ООП. Ливанские власти осознали это слишком поздно, и при попытке избавиться от возникшего на юге «ФАТХ-лэнда» (по имени сильнейшей фракции ООП) в стране началась гражданская война. Арафата это не смущало: советская помощь позволяла ему одновременно воевать против ливанских христианских ополчений и устраивать теракты в Израиле. Обстрелы и отправка диверсионных групп не прекращались ни на неделю. Израиль в ответ бомбил территорию Ливана, а в 1978 году вытеснил ООП за реку Литани, передав приграничье под контроль христианского ополчения.

close Сторонники Арафата рядом с артиллерийской установкой в Западном Бейруте AP

К Бейруту за неделю

Полумеры не помогали, атаки палестинцев не прекращались, и в начале лета 1982 года Израиль принял решение — начать полномасштабное вторжение в Ливан, уничтожить ООП на поле боя и пресечь нападения на корню. Именно с этой войной проводят параллели, анализируя возможное скорое столкновение Израиля с «Хезболлой» («партией Аллаха»).

Как и ООП, «Хезболла» выстроила на юге и по всему Ливану собственное государство со своими вооруженными силами. Подобно арафатовцам, «Хезболла» имеет мощную внешнюю поддержку: ее спонсирует и снабжает Иран, и сама группировка не скрывает, что хочет перестроить Ливан по образцу Исламской республики. Наконец, подобно ООП, «Хезболла» мечтает уничтожить Израиль военным путем и регулярно обстреливает его, так что с октября 2023 года жители севера страны живут в эвакуации.

Конкретный повод для вторжения Израиль избрал фальшивый — 3 июня 1982 года палестинцы расстреляли израильского посла в Лондоне, но сделали это не подчиненные Арафата, а конкурирующая фракция, которой ООП выписал смертный приговор. Израильский премьер Менахем Бегин решил не вдаваться в такие подробности: проблема была не в конкретном после, а в том, что Израиль давно планировал избавиться от вечной угрозы и привести к власти в Ливане союзников — христиан-маронитов, представленных, в основном, партией «Катаиб».

6 июня вторжение началось. 60 тысяч солдат ЦАХАЛ при поддержке восьми сотен танков пересекли границу, авиация бомбила базы палестинцев без передышки, а с моря на полпути между Бейрутом и израильской границей высадился морской десант. Бойцы ООП даже не думали пытаться остановить механизированные части в лоб, а вместо этого атаковали их из засады с помощью РПГ.

Ожесточенные бои начались лишь когда ЦАХАЛ вышел к лагерям палестинских беженцев, которые одновременно служили базами ООП. Лагеря, подобно современным объектам «Хезболлы», были опутаны сетью подземных бункеров, тоннелей и траншей, улицы на поверхности тоже представляли собой лабиринт. Поэтому израильские войска при подходе к лагерю несколько раз передавали через громкоговоритель требование к мирным жителям покинуть лагерь, после чего начинали ожесточенную бомбардировку и зачищали пехотой руины.

Бои завязывались и в других городах, где сходило на нет израильское преимущество в технике, а также там, где находилась вмешавшаяся в гражданскую войну сирийская армия. Тем не менее, к середине июня в Ливане остался единственный оплот ООП — Бейрут, точнее, несколько его районов, которые не находились под контролем христианского ополчения.

close Обстрел Бейрута израильской Артиллерией во время израильско-Ливанской войны 1982 г. Jacques Langevin/AP

С этого момента военное противостояние перешло в политическое. ЦАХАЛ был бы рад зачистить город от террористов и избавиться от проблемы раз и навсегда, но штурм густозаселенного мегаполиса (по местным меркам) мог обернуться неприемлемыми потерями. Израильское правительство надеялось, что вместо них Арафата и его сподвижников перестреляют отряды христиан-маронитов, но те отказались от штурма вражеских районов по той же причине. Отступать тоже не имело смысла: хоть за пределами Бейрута Ливан был зачищен от сил ООП, оставшихся в столице бойцов было достаточно для быстрого возрождения организации, а Израиль бы проиграл войну и был посрамлен.

Поэтому израильское руководство приняло решение продолжать осаду, бомбить город и вести на этом фоне мирные переговоры. Всякий раз, когда предложение противника Израилю не нравилось, авиация наносила по Бейруту массированный удар в надежде сломить сопротивление. Так продолжалось до тех пор, пока в ситуацию не вмешался президент США Рональд Рейган.

10 августа израильская авиация провела особо жестокую бомбардировку города, в которой за раз погибло не менее 300 человек . Рейган был ярости и сразу же позвонил премьеру Бегину, сказав тому, что атаки на город зашли слишком далеко. Кто-то считает, что Рейган, ястреб и инициатор крестового похода против коммунизма, был убежденным христианином и не мог безразлично наблюдать за массовой гибелью мирных жителей (среди которых были и христиане). Другие говорят, что Израиль торпедировал американскую ближневосточную политику и не давал США сблизиться с арабскими странами для противостояния СССР.

Так или иначе, под американским давлением Израиль снял осаду и пошел на мир. В целом, он добился своего — Ясир Арафат и ООП вынуждены были покинуть город и страну морем, продолжая борьбу с сионистами из Туниса. Однако осада нанесла большой ущерб международному имиджу Израиля, а Усама бен Ладен в интервью признавался, что важной вехой на пути его становления как террориста стало зрелище горящего и разрушенного Бейрута.

Можно ли повторить успех 1982 года?

Несмотря на множество политических последствий, в войне 1982 года Израиль одержал победу на поле боя и надолго сократил интенсивность атак на свою территорию. Многие задаются вопросом, не удастся ли повторить ту же самую операцию против «Хезболлы», у которой с ООП много общего?

Как и подчиненные Арафата, «Хезболла» — это военизированная псевдогосударственная структура захватившая власть на части территории Ливана. Ее бойцы тоже представлены, за редким исключением, пехотой: у «партии Аллаха» нет бронетанковых сил и очень мало средств ПВО (кроме ПЗРК), зато много мотивированных пехотинцев с автоматами, минометами и противотанковыми средствами. Почему же не удастся от нее избавиться так же, как и от ООП: ведь и прикрывает ее не СССР и социалистический блок, а Иран — небогатое и слаборазвитое государство.

close Fatma Jomaa/Keystone Press Agency/Global Look Press

К несчастью для Израиля, на этом аналогии между ООП и «Хезболлой» заканчиваются. Во-первых, вторжение 1982 года произошло на фоне гражданской войны в Ливане, в которой у Израиля были сильные, идеологические мотивированные союзники в лице христиан-маронитов, видевшие в ЦАХАЛ защитников от притеснений со стороны мусульман. Границу с Израилем вплоть до 2000 года прикрывала Армия Южного Ливана, союзная (де-факто — подконтрольная) израильтянам и сформированная, в основном, из христиан.

Сейчас гражданской войны в Ливане нет, у власти находится демократически избранное правительство, а «Хезболла» заседает в парламенте. Многие ливанские христиане примирились с мусульманами: в частности, возглавляющее правящую коалицию христианское «Свободное патриотическое движение» подписало с «Хезболлой» меморандум о совместной борьбе против израильской угрозы. На многих видео жертв израильских бомбардировок христианские священники отпевают рядом с муллой, читающим молитву над погибшими мусульманами. Нельзя сказать, что люди разной веры в Ливане слились в единую светскую нацию, но по щелчку пальцев из Иерусалима марониты не станут хвататься за оружие и бить «Хезболлу».

Во-вторых, Израиль находится под небывалым международным давлением из-за тяжелой гуманитарной ситуации в секторе Газа, вызванной войной с ХАМАС. Исламские лидеры общественного мнения и левые западные политики обвиняют Израиль в геноциде, и к этому вынуждены прислушиваться лидеры Европы и США. В начале октября к санкциям против Израиля и запрету поставок оружия призвал президент Франции Макрон, а администрация Байдена постоянно требует уменьшить число гражданских жертв и увеличить поставки гуманитарной помощи. В случае, если Израиль попытается повторить сценарий 1982 года, «Хезболла» также постарается дать бой на улицах Бейрута. Если же израильская авиация начнет вновь разбирать его на щебень, это может заставить западных союзников отвернуться от еврейского государства.

close Истребитель F16 ВВС Израиля во время учений на юге страны, 2017 год Amir Cohen/Reuters

Наконец, третий фактор — разная степень укорененности двух группировок. Как было сказано выше, ООП было без разницы, откуда воевать с Израилем: их цель — Палестина, а бороться за нее можно хоть с Луны, опираясь на беженцев и арабские страны. Участники ООП бежали из Иордании, потом из Ливана, а в итоге вообще вернулись в Палестину и приняли участие в создании Палестинской автономии. Во время войны 1982 года палестинские беженцы были в основном компактно сосредоточены в лагерях и понимали свой зыбкий статус.

«Хезболла» же — это исключительно местное движение мусульман-шиитов, возникшее в ходе сопротивления израильской оккупации. Трудно сказать, какой у нее «индекс доверия», поскольку критики организации зачастую оказываются в могиле, но у нее точно множество сторонников по всему Ливану. Многие из них живут в сельской местности и готовы укрывать боевиков, позволяя им строить свои бункеры и тоннели у себя под домом. Зачистить таких партизан — это не то же самое, что выбить компактно сосредоточенных мигрантов.

В конце концов, «Хезболле» попросту некуда бежать. Поскольку вряд ли боевикам нравятся условия содержания в израильских тюрьмах, если бойцов «Хезболлы» загонят в угол, — у них не будет другого выбора, кроме как постараться продать свои жизни подороже. Эвакуация ООП стала возможна благодаря дипломатическому прикрытию социалистического блока, желанию США поскорее установить мир и посредничеству европейских стран (корабли для эвакуации боевиков прислала Греция). Единственная реалистичная опция в наши дни — позволить «Хезболле» отступить в Сирию на территорию, подконтрольную Башару Асаду. Если же нет — финал «Хезболлы» будет очень кровавым и, скорее всего, для обеих сторон.