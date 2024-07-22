Иерусалимское королевство крестоносцев: чем средневековый Израиль отличался от современного?

В арабском мире популярно сравнение современного Израиля со средневековым Иерусалимским королевством крестоносцев. Обе страны были основаны переселенцами силой оружия и окруженны врагами. Государство крестоносцев пало от руки Салах ад-Дина, объединившего мусульман, и в XX веке в Египте почти появилась его «реинкарнация» — президент Насер. Однако уничтожить современных «крестоносцев» ему не удалось. В чем разница между Израилем и Иерусалимским королевством — в материале «Газеты.Ru».

Вперед, на Святую Землю

Первый Крестовый поход был организован папой римским Урбаном II в 1095 году. Его заявленными целями были освобождение Святой Земли — мест, где Иисус Христос жил и был распят, — от мусульман и защита христианских паломников от притеснений. Но ни для кого не секрет, что у этой идеи была скрытая подоплека. В Европе в ту эпоху не было единых государств, земля была поделена между различными феодальными образованиям, а феодалы (сословие воинов-землевладельцев) непрерывно воевали друг с другом по любому поводу. Папа надеялся дать этим людям врага, смягчив конфликты и одновременно нарастив политический вес Святого престола.

Рыцарям (да и простолюдинам) идея священной войны понравилась, особенно с учетом того, что в ходе нее можно было захватить новые земельные наделы. В итоге спустя четыре года после призыва папы воины с нашитыми на одежду крестами явились под стены Иерусалима. Для этого им пришлось с боем пройти по территории Анатолии (современной Турции) и Сирии, а также взять множество городов, среди которых особенно выделялась укрепленная Антиохия.

close 100% Болдуин из Булони входит в Эдессу в 1098 году. Художник Робер Флёри, 1840 год Deutsche Nationalbibliothek

На руку крестоносцам играло то, что у мусульман на Ближнем Востоке тоже не было сильных государств. Анатолию и Сирию контролировали турки-сельджуки, сунниты, чьи владения были разделены на множество эмиратов. Египет и южная Палестина принадлежали шиитскому халифату Фатимидов, который непрерывно воевал с сельджуками, в том числе за Иерусалим.

Армию крестоносцев в свою очередь возглавили сильнейшие и наиболее уважаемые феодалы, в основном владевшие землями на территории современных Франции и Бельгии. Они прекратили распри ради единой цели, хорошо снарядили армию, поддерживали в войсках дисциплину, а бои под их руководством не походили на пьяную потасовку, в отличие от многих средневековых стычек.

15 июля 1099 года крестоносцы после месячной осады взяли Иерусалим, который защищал гарнизон Фатимидов, и сделали это самым бесхитростным методом. На помощь закаленным в боях и мотивированным воинам пришли генуэзские инженеры: они построили тараны, осадные башни и лестницы, с помощью которых крестоносцы преодолели стены и захватили город. Выживших среди гарнизона не было, также существенно пострадало мусульманское и еврейское местное население.

22 июля, после победы, в церкви Гроба Господня состоялся совет, который должен был решить, кому предстоит править завоеванными землями. В итоге Иерусалимское королевство возглавил Готфрид Бульонский: он, по мнению многих, лучше всех проявил себя при штурме, а раз государство основано силой оружия, то и править должен лучший воин.

Современные арабы и противники сионизма видят в этой истории множество параллелей с современным Израилем. Их действительно много, и некоторые из них не заметны на первый взгляд.

Например, Иерусалимское королевство было создано потому, что его территория священна для христиан и они имеют на нее право. В современном мире религия не играет такой роли, но вместо «святости» земли важен ее статус как родины коренного народа. Евреи считают территорию между рекой Иордан и Средиземным морем своей родиной, с которой их изгнали римляне две тысячи лет назад и, следовательно, они имеют право на нее вернуться. Однако для многих арабов израильтяне — это не коренной народ, а завоеватели из Европы, коренной же статус на этой земле имеют только палестинские арабы. Точно так же в Средние века мусульмане не желали ничего слушать о святости Иерусалима для христиан: это город третей в мире по важности мечети Аль-Акса, и владеть им могут только правоверные.

Как и Иерусалимское королевство, Израиль был основан силой оружия, хорошо организованными поселенцами, которые разбили разрозненные арабские отряды. Отличается лишь мотивация: сионисты не искали подвигов и священной войны, а хотели устроить хоть где-то на Земле национальный дом для евреев, только что переживших массовое уничтожение нацистами.

Почему в Средневековье не было милитаризма

Изначальное Иерусалимское королевство просуществовало с 1099 по 1187 год, то есть 188 лет. Все эти годы оно, подобно Израилю, непрерывно воевало с враждебным окружением и страдало от нехватки сил и ресурсов. Если страна окружена непримиримыми врагами, то разумно вкладывать как можно только ресурсов в армию, но для средневековых королей это было непросто.

Основу армий тех лет составляли рыцари-феодалы — профессиональные потомственные воины, которые служили сюзерену в обмен на предоставленный земельный надел. Вместе с рыцарями на поле боя приходили оруженосцы и разные вспомогательные силы, но их участие было тесно связано с самими феодалами. Помимо рыцарей существовали наемники, которые могли быть кем угодно, от обедневших рыцарей и узких профессионалов (вроде инженеров или арбалетчиков) до бродяг, решивших заработать. Наконец, иногда на поле боя появлялось ополчение, набранное из свободных горожан или (куда реже) из крестьян.

Последний вариант для Иерусалимского королевства отпадал сразу. Франкофонные рыцари и их вассалы были на Святой Земле меньшинством, а большинство населения составляли мусульмане и православные христиане. Крестоносцы даже пытались стереть грань между правящим классом и местными жителями, убедить их, что Иерусалимское королевство и их тоже. Крестьяне и горожане подчинялись правлению крестоносцев, но даже не подумали бы воевать за них.

close 100% Штурм Иерусалима крестоносцами (средневековая миниатюра) heiligenlexikon.de

Быстро нарастить армию можно было за счет наемников, но этому мешала та же самая проблема, из-за которой возник феодальный строй. Средневековая экономика отличалось малой товарностью, то есть блага производили не на продажу, а для непосредственного потребления или примитивного обмена в рамках натурального хозяйства. Сама феодальная служба была натуральным обменом — рыцарь получал землю для выращивания зерна и предоставлял господину себя в качестве военнослужащего. Само слово «богатый» в те годы ассоциировалось не с сундуками с золотом, а с владением большим наделом. Золото можно было заработать на торговле, но Святая Земля не производила уникальных товаров, а сами крестоносцы не планировали становиться морскими торговцами-посредниками. Поэтому деньгам на наемников неоткуда было взяться.

Возможностей же по наращиванию феодальных сил было немного. Даже если иметь где-то бесконечный запас наделов для раздачи и источник людей подходящего происхождения (чего никогда не было), королю необходимо было преодолеть распри между вассалами и не запутаться в интригах.

В этом аспекте Израиль не имеет ничего общего со своим средневековым прототипом. С самого начала сионисты планировали переселить в Израиль как можно больше евреев и стать местным большинством. Опираясь на это большинство, израильтяне ввели систему беспрецедентной всеобщей воинской повинности и призывали в армию даже женщин (принять это решение помогли популярные тогда социалистические идеи). Наконец, наши дни отличаются от Средневековья важностью технологий. Если армии XI и XII веков выглядели и сражались примерно одинаково, то вооруженные силы XXI века способны отыграть хоть 10-, хоть 20-, хоть 30-кратное численное превосходство солдат противника, оснащенных по стандартам Второй мировой.

Поэтому с первых лет существования еврейское государство сделало своим приоритетом закупку наиболее современного оружия, а в течение следующих десятилетий начало производить почти всю технику самостоятельно. Сейчас Израиль экспортирует военные технологии, некоторые из которых закупают даже в США. В эпоху Иерусалимского королевства жизнь и войны не были технологически ориентированными, и потому крестоносцы при всем желании не могли себе позволить ничего похожего.

Конец страны крестоносцев

Конец первому Иерусалимскому королевству положил Салах ад-Дин, основатель династии Айюбидов, которого до сих пор чтят в исламском мире как великого героя. Он сумел получить прочную власть над Египтом, после чего завоевал Сирию и объединил весь мусульманский Ближний Восток для противостояния крестоносцам.

В Иерусалимском же королевстве к концу XII века все было не слава богу: король Балдуин IV, который хоть как-то мог противостоять энергичному и популярному Салах ад-Дину, умер и не оставил после себя наследников из-за тяжелого заболевания, проказы. Начался династический кризис, кто-то думал «заказать» нового короля из Европы (то есть, пригласить достаточно благородного дворянина), но политические распри не позволили сделать и этого. Борьба с мусульманскими правителями шла по остаточному принципу, и куда сильнее крестоносцы враждовали друг с другом.

В итоге в 1187 году Салах ад-Ди во главе большой армии наголову разгромил армию Иерусалимского королевства в Битве при Хаттине, перебил почти всех крестоносцев, после чего занял город Иерусалим и уничтожил королевство. Его частично восстановили в ходе Третьего крестового похода, и оно просуществовало еще сотню лет, но делали это уже совсем другие люди.

Интересно, что во время пика арабо-израильских войн у арабов был лидер, который максимально походил на Салах ад-Дина.

Президент Египта, Гамаль Насер, был ярым антисионистом и считал существование Израиля личным оскорблением. Он тоже был энергичным и умелым политиком, смог заручиться помощью СССР и возглавить антиизраильскую коалицию, куда также вошли Сирия, Иордания и Ирак.

Насеру удалось повторить даже присоединение Сирии к Египту — с 1958 по 1961 годы существовала Объединенная Арабская Республика, возникшая под флагом панарабизма.

В итоге арабские страны, вооружившись передовой советской техникой, предприняли две крупные попытки атаковать Израиль в составе крупной коалиции — в 1967 и 1973 годах (вторая война случилась уже после смерти Насера). Война 1967 года вошла в историю как Шестидневная — Израиль в ходе превентивного удара уничтожил армии Египта, Иордании и Сирии, застав их врасплох внезапными воздушными атаками, завоевал Голанские высоты, Западный берег реки Иордан и Синайский полуостров. В 1973 году египтяне и сирийцы попытались устроить реванш на еврейский праздник Судного дня, но, несмотря на первоначальные успехи, арабские армии вновь были разбиты.

В постсоветских странах существует популярный расистский миф о тех войнах, будто бы арабы от природы склонны к трусости и дезертирству, а так же неспособны соображать и мыслить тактически, и якобы именно поэтому Израиль побеждал. Этот взгляд не имеет ничего общего с реальностью: те сражения зачастую шли до последнего человека и не существует ни одной истории о массовом бегстве арабов или сдаче их плен (как минимум египтян и сирийцев), только если их подразделения не были разбиты в бою.

Более того, между Шестидневной войной и 1970 годом на египетском фронте шла война на истощение, в ходе которой обе стороны обстрелами и воздушными налетами пытались ослабить друг друга. В январе 1970 года началась советская операция «Кавказ», во время которой в Египет тайно прибыли летчики-истребители и расчеты зенитных ракетных систем вместе с техникой для непосредственного участия в боевых действий. После пары боев генеральный секретарь ЦК КПСС Леонид Брежнев отозвал войска, поскольку стало ясно — советские экспедиционные силы тоже как минимум не имеют решающего преимущества над Израилем, а нести потери на чужой войне СССР был не готов.

Скорее, Салах ад-Дину XX века не повезло с противником. В демократических государствах политический кризис может быть не менее тяжелым, чем в феодальных при отсутствии наследника, но израильтяне всегда откладывали политическую борьбу во время войны. В Иерусалимском королевстве же всегда шла вечная феодальная дрязга и не было населения, которое могло бы сплотиться и прийти власти на помощь.

Возможно, если бы христианские правители Европы смогли убедить крестьян и горожан массово переселяться в Иерусалимское королевство, а там предоставили бы им права и убедили помогать крестоносцам, история пошла бы по-другому. Но это стало возможно лишь столетия спустя, когда Средневековье сменилось Новым временем.