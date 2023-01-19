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Выбор пола ребенка и клонирование людей: что вы думаете по спорным вопросам биоэтики?

Каково ваше мнение по неоднозначным вопросам медицинской этики?

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В последние годы в России ведутся дискуссии в области медицинской этики — по тем вопросам, которые касаются тяжелых заболеваний, решений о поддержании жизни пациентов, редактировании генов и пола их детей. Отдел науки «Газеты.Ru» решил сначала выяснить мнение читателей по этим вопросам, а затем обсудить его со специалистами. Хотели бы вы точно знать, сколько жить вам осталось, мечтаете генетически отредактировать будущего ребенка и готовы ли в случае глубокой комы пожертвовать свои органы? Выразить свою позицию можете в нашем опросе.

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