Новый «Союз» запустят в феврале, поврежденный вернут беспилотно. Что известно о ситуации на МКС

Госкомиссия «Роскосмоса» решила возвращать на Землю корабль «Союз МС-22» с поврежденной системой охлаждения в беспилотном режиме. По словам главы корпорации Юрия Борисова, для возвращения экипажа 20 февраля на станцию отправят новый «Союз МС-23». Из-за этого экспедицию космонавтов Сергея Прокофьева и Дмитрия Петелина и астронавта Франциско Рубио продлили.

Космический корабль «Союз МС-22», на котором в декабре произошла разгерметизация системы терморегуляции, будет спущен с МКС на Землю без экипажа, а миссию космонавтов на станции продлят. Об этом 11 января заявил гендиректор «Роскосмоса» Юрий Борисов.

«С учетом анализа состояния корабля, технической документации и тепловых расчетов сделан вывод, что корабль МС-22 должен спускаться в беспилотном варианте», — сообщил Борисов.

Он добавил, что в случае возникновения критической ситуации на станции использование корабля для спасения экипажа государственная комиссия будет определять отдельно.

По словам Борисова, специалисты госкорпорации тщательно изучили обстоятельства разгерметизации контура в системе терморегуляции. Они пришли к выводу, что причиной ЧП стало столкновение с метеороидом — космическим мусором — на скорости около 7000 м/с.

Госкомиссия рассматривала несколько вариантов действий для эвакуации экипажа с МКС. Первым из них был запуск корабля «Союз МС-23» с одним пилотом и двумя свободными местами. Однако для такого полета была необходима доработка корабля и выпуск дополнительной технической документации. Все это отложило бы пуск как минимум до марта 2023 года.

Поэтому в «Роскосмосе» приняли решение отправить на станцию корабль без экипажа — такой вариант возможен уже 20 февраля. В связи с этим экспедиция находящихся на МКС космонавтов была продлена.

«Полет космоснавтов «Роскосмоса» Сергея Прокофьева и Дмитрия Петелина и астронавта NASA Франциско Рубио продлевается с возвращением на Землю на корабле «Союз МС-23», — пояснил Борисов.

Изначально на «Сюзе МС-23» 16 марта на станцию должны были отправиться космонавты «Роскосмоса» Олег Кононенко, Николай Чуб и астронавт NASA Лорал О'Хара.

О повреждении обшивки пристыкованного к МКС космического корабля «Союз МС-22» «Роскосмос» сообщил 15 декабря 2022 года. Экипаж доложил, что сработал диагностический датчик, и в системе охлаждения корабля начало падать давление. Внешний осмотр подтвердил утечку хладагента, из-за этого пришлось свернуть все работы по внекорабельной деятельности. Все остальные системы корабля и станции продолжили работать в штатном режиме.

В госкорпорации с самого начала предполагали, что причиной разгерметизации могло стать попадание микрометеорита в радиатор системы терморегуляции.

16 декабря СМИ сообщили, что из-за нарушения работы системы охлаждения температура на «Союзе» поднялась до 50 градусов. Однако в «Роскосмосе» опровергли эту информацию, рассказав, что температура на корабле повысилась незначительно — до 30 градусов.

«Изменения температурного режима сейчас не критичны для работы техники и комфорта экипажа станции, в том числе и по докладам самого экипажа, и не представляют угрозы для жизни и здоровья космонавтов, оставаясь в пределах допустимых значений», — объяснили в госкорпорации. Специалисты добавили, что температура в жилых отсеках «Союза МС-22» сохраняется в пределах нормы благодаря системе охлаждения российского сегмента МКС.

«Роскосмос» отмечал, что угроз жизни и здоровью экипажа станции нет, эвакуировать их нет необходимости. Также отсутствуют и предпосылки для срочного спуска разгерметизировавшегося «Союза МС-22» на Землю — это можно сделать в плановом режиме.

18 декабря температура на корабле благодаря действиям ЦУПа начала понемногу снижаться. Борисов рассказал, что «Роскосмос» нашел место повреждения внешней обшивки, там образовалось отверстие диаметром около 0,8 мм. Борисов отметил, что в нештатной ситуации астронавты США повели себя очень достойно по отношению к российским коллегам и протянули руку помощи.

По словам главы госкорпорации, экипаж МКС подал всему миру пример, как надо работать вместе в сложных ситуациях. «Пусть многие политики поучатся», — добавил Борисов.

29 декабря в NASA сообщили, что пока не собираются привлекать к эвакуации экипажа МКС космический корабль Crew Dragon компании SpaceX Илона Маска.

«NASA и «Роскосмос» продолжат совместно изучать варианты действий, прежде чем принять окончательное решение о том, как безопасно доставить экипаж домой. Экипаж 68-й экспедиции остается в хорошем состоянии, выполняя ремонтные и исследовательские работы», — пояснила представитель американского космического агентства Келли Хампфрис.