Вилка в желудке, пенопласт в ухе: как иногда заканчивается новогоднее застолье

Кусочек зубного протеза, вилка, шина от игрушечной машинки, пломба. Что объединяет эти предметы? Они могут оказаться в желудке или носу, причем особенно часто это происходит в новогодние праздники. «Газета.Ru» узнала у врачей, каким образом инородные тела попадают в организмы людей, сколько времени они могут там находиться и к каким последствиям привести.

Радость самопознания

Проглоченные инородные предметы — это проблема не только детей, но и взрослых. Обостряется она во время новогодних праздников.

«Данные научной литературы говорят о том, что во время праздников повышается частота заглатывания инородных предметов. У взрослых это связано с тем, что они пьют алкоголь, который снижает скорость всех рефлексов. Кроме того, из-за спиртного люди могут проглотить что-то на кураже. В литературе, например, описан случай, когда один гражданин под воздействием алкоголя разбил фужер и проглотил осколок. Дети же часто остаются без внимания в новогодней суете. Поэтому обязательно нужен контроль за количеством выпитого», — рассказал «Газете.Ru» колопроктолог поликлиники РязГМУ им. академика И.П. Павлова, кандидат медицинских наук Евгений Семионкин.

И все же главные жертвы инородных предметов — это именно дети, которые могут не только проглотить что-то, но и вдохнуть, а также «спрятать» в носу или ухе, а потом забыть об этом. Для них такое поведение является своего рода познавательным процессом. Дело родителя — следить, чтобы ребенку не пришлось преждевременно познать «радости» эндоскопии или хирургии.

«Инородные тела в верхних дыхательных путях часто встречаются у детей до пяти лет. Чаще всего это связано с недосмотром со стороны взрослых.

Ребенок может положить себе в рот какой-то предмет с исследовательской целью, а потом вдохнуть, в результате чего инородное тело попадет в верхние дыхательные пути — гортань или трахею. Такие ситуации требуют немедленного реагирования.

Несколько лет назад ко мне в новогодние праздники вечером попал ребенок. Родители заметили, что у него из носа торчит что-то черное. Мама была уверена в том, что это была бусинка. В итоге инородным предметом оказалась шина от игрушечной машины. Как она поместилась в маленький детский нос — загадка», — рассказала «Газете.Ru» отоларинголог-хирург, основатель клиники «Южная» в Новороссийске Анна Тишанская.

Паниковать не стоит: большинство историй заканчиваются благоприятно и легким испугом. Как сообщила Тишанская, однажды к ней на прием попал трехлетний ребенок с жалобами на дискомфорт в ухе. Другие врачи заподозрили у него опухоль и даже сделали КТ височных костей, который, правда, никто не смог корректно оценить.

«В итоге я просто заглянула ребенку в ухо и увидела кусок пенопласта. Другие врачи не заметили его, так как он поменял цвет с белого на серовато-телесный», — поделилась Тишанская.

Но есть категория особо опасных для детей предметов — это батарейки.

«Дети до трех лет часто заглатывают детали игрушек, магниты, батарейки.

Литиевые аккумуляторы особенно опасны и могут вызвать ожог слизистой ЖКТ или даже нарушить целостность желудка.

Чтобы снизить риск для ребенка, нужно использовать сертифицированные игрушки, на которых указан рекомендуемый минимальный возраст. И, конечно, держать от них подальше все опасные предметы», — объяснил Семионкин.

Отцы и дети

Хоть тяга к самопознанию с возрастом становится слабее, взрослые тоже имеют ненулевой риск что-то проглотить. Чаще всего это происходит непреднамеренно. Как объяснил Семионкин, в этом случае инородные тела могут долгое время «просидеть» в ЖКТ без симптомов. В практике доктора был случай, когда женщина проглотила кусочек зубочистки, а спустя несколько месяцев та проявила себя перфорацией кишки.

«Инородные тела могут длительно находиться в организме человека. В моей практике был такой случай: больной незаметно проглотил кусочек зубного протеза размером 3х3 мм, и тот провел в его ЖКТ 18 месяцев, никак себя не проявляя», — рассказал Семионкин.

Врач добавил, что проглоченные инородные предметы могут покинуть тело естественным путем. Но если этого не произошло за 2-4 дня, нужно обязательно обратиться к врачу.

«Иногда люди проглатывают предметы намеренно. Вспоминается случай, когда заключенная женщина в знак протеста проглотила не менее десятка крючков от пружинной кровати. Через несколько суток она обратилась к врачу. Нам пришлось делать ей лапаротомию, чтобы извлечь из желудка крючки, которые сплелись в ком», — рассказал Семионкин.

Еще один способ получить проблемы из-за инородного тела — это использовать предметы не по назначению. Несчастные случаи могут произойти в самых неожиданных ситуациях: при шитье или строительстве. Как рассказал Семионкин, опасны швейные иглы, гвозди и булавки, которые люди держат во рту во время работы, но есть и более неординарные ситуации.

«Пожилая женщина за обедом почувствовала зуд в горле, взяла вилку и тупым концом вилки почесала горло. Вилка выскользнула и попала в желудок. Удалять предмет пришлось хирургически, так как эндоскопом достать не получилось бы.

Женщина была без деменции или других психических расстройств, но вот так получилось. Помните, что вилка предназначена только для того, чтобы ею есть, а не что-то чесать. Лучшая защита для взрослых — это культура питания. Нельзя спешить, говорить во время еды. Следует тщательно пережевывать пищу, а если едите рыбу — внимательно следить, чтобы не заглотить рыбную или мясную кость или косточку от фрукта», — подвел итог Семионкин.

Порой, однако, инородное тело может оказаться в организме взрослого человека не по его вине. Например, это иногда происходит при стоматологическом лечении.

«Пломбировочный материал может попасть в пазухи носа при при глубоком пролечивании корней зубов. Гайморовы пазухи находятся рядом с верхней челюстью, поэтому туда нередко прорастают корни зубов. От пазух носа они отделены очень тонкой слизистой оболочкой, которая часто рвется при лечении. С течением времени, через месяцы или годы, пломбировочный материал может вызвать гайморит. Но бояться этого не следует: хороший стоматолог, использующий рентген, вряд ли допустит такое», — пояснила Тишанская.