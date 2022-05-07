Шутить и смеяться: как флиртовать по науке

И мужчины, и женщины при флирте ценят в потенциальном партнере в первую очередь чувство юмора, выяснили норвежские психологи. Для долгосрочных отношений также важна демонстрация готовности делиться ресурсами и брать на себя обязательства. При поиске партнера на одну ночь психологи рекомендуют женщинам выбирать более открытую одежду, а мужчинам — не скупиться на комплименты и проявлять заинтересованность в беседе.

Флирт — это поведение, направленное на то, чтобы установить первоначальный контакт с потенциальным партнером или подтолкнуть его к более романтическому или сексуальному контакту. При этом конкретные действия и отношение партнера к ним могут быть обусловлены полом, возрастом, культурой и другими факторами. Выяснить, какого именно поведения ждут мужчины и женщины от потенциальных партнеров, взялась команда психологов из Норвежского университета естественных и технических наук вместе с американскими коллегами. О результатах они рассказали в статье в журнале Evolutionary Psychology.

«Флирт включает в себя различные сигналы, которые люди посылают друг другу. Это делается для того, чтобы привлечь потенциальных партнеров. И мужчины, и женщины флиртуют, чтобы привлечь внимание желаемого партнера и, возможно, добиться от него сексуального или романтического взаимодействия. То, какие приемы флирта будут эффективны, зависит от вашего пола и того, ищете вы краткосрочные или долгосрочные отношения», — говорит профессор Лейф Эдвард Оттесен Кеннайр, ведущий автор исследования.

Тактики флирта можно разделить на вербальные (признания в любви, откровенные разговоры) и невербальные (мимика, знаки внимания вроде подарков, манера одеваться, танец и т.п.). Некоторые тактики, например, признание в любви, сигнализируют о готовности к обязательствам, другие же, как демонстрация своего тела, сообщают о сексуальной готовности.

Исследователи пригласили 1000 молодых добровольцев, часть из них были норвежцами, часть — американцами. Участники должны были оценить, какие впечатления у них вызывают 40 предложенных проявлений флирта, насколько привлекательными они кажутся в зависимости от пола потенциального партнера и в какой степени располагают к краткосрочным, а в какой к долгосрочным отношениям. В список вошли объятия и другие виды телесного контакта, количество времени, потраченное на потенциального партнера, чувство юмора и другие аспекты.

Ученые предполагали, что важным фактором окажется соответствие потенциального партнера стандартам красоты, принятым в культуре. Но, как выяснилось, это практически не играет роли — самым важным элементом флирта оказалось чувство юмора.

Женщины предпочитали веселых и щедрых мужчин. Мужчинам же было важно, чтобы женщины демонстрировали свою сексуальность и смеялись над их шутками — при этом для партнерш на одну ночь склонность шутить была не слишком важна.

«Оказалось, что юмор, или способность рассмешить другого человека, наиболее эффективен для мужчин, которые ищут долгосрочных отношений. Наименее эффективен он для женщин, которые ищут партнера на одну ночь. Но смех над шутками другого человека — эффективная тактика флирта для обоих полов», — рассказывает Кеннайр.

Женщинам, которые ищут краткосрочных отношений, исследователи рекомендуют в первую очередь демонстрировать свою готовность к сексу и открывать тело — такие сигналы в этом случае наиболее эффективны. Однако тем, кто хочет более длительного романа, стоит показать мужчинам свою щедрость, благородство и готовность взять на себя обязательства. Те же рекомендации справедливы и для мужчин, рассчитывающих на продолжительные отношения: готовность вкладываться в отношения и нести за них ответственность привлекательна для обоих полов. Тем мужчинам, которые хотят просто соблазнить женщину, стоит делать ей комплименты, улыбаться и поддерживать беседу.

Мужчины, в целом, более благосклонно относились к таким видам контакта, как объятия, дружеские поцелуи, щекотка. Женщины же были не слишком рады, если мужчина переходил к физическому взаимодействию в случае, если рассматривали его как долгосрочного партнера, но не были против, если искали краткосрочных отношений.

Разговоры на личные темы оказались более важны для женщин, наибольшее значение они имели в контексте планирования долгосрочных отношений.

Начинать же в любом случае рекомендуется с улыбки и зрительного контакта — и, если партнер продемонстрирует в ответ свою готовность к флирту, переходить к уже более тесному взаимодействию.

Отношение к проявлениям флирта у норвежцев и американцев практически не различалось — по-видимому, описанные приемы можно считать универсальными, по крайней мере, для западной культуры.

«В двух выборках из разных культур, различающихся как по религиозным взглядам, так и по уровню сексуальных свобод, мы обнаружили поддержку известных теорий сексуальных стратегий о наиболее четких группах тактик, — заключают авторы работы. — Эти кросс-культурные результаты подтверждают, что флирт универсален, поскольку наиболее эффективные действия совпали для норвежской и американской выборок. Тактика флирта, сигнализирующая о сексуальной доступности, оценивается как наиболее эффективная для женщин в контексте краткосрочных отношений. Тактики флирта, сигнализирующие о щедрости и готовности к обязательствам, оцениваются как наиболее эффективные при использовании мужчинами и для обоих полов — в контексте долгосрочных отношений».

Полученные результаты, однако, не стоит пока распространять на представителей других ориентаций и жителей стран, культура которых отличается от норвежской и американской — хотя вероятность, что и в этих случаях результаты окажутся аналогичными есть, чтобы говорить об этом наверняка, потребуются дополнительные исследования.