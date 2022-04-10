Я тебя люблю: почему мужчины чаще признаются первыми

В большинстве стран мужчины признаются в любви первыми, выяснила международная группа психологов, опросив добровольцев с разных континентов. Исключением стали французы — там женщины открывают свои чувства с той же частотой, что и мужчины. Такая разница продиктована более высокими затратами для женщин в отношениях, поясняют исследователи: отношения могут привести к появлению детей, а в силу биологических и социальных факторов женщины вкладывают в потомство больше ресурсов, чем мужчины, и цена ошибки в выборе партнера может быть слишком высока.

В большинстве культур романтическая любовь и страсть — важные элементы отношений в паре. Потребность в стабильных социальных отношениях, в том числе и романтических, тоже практически повсеместна. Признание в любви — важный элемент выстраивания романтических отношений, как правило, говорящий о готовности к более серьезным взаимодействиям, подразумевающим более высокий уровень ответственности друг перед другом, а в перспективе возможно заключение брака и рождение детей.

Признание в любви, как правило, происходит в условиях неопределенности и связано с рисками — если чувства не взаимны или признание несвоевременно, можно получить отказ и потерять возможность развивать отношения. Исследования подходов к поведению в рамках романтических взаимодействий выявили между мужчинами и женщинами различия, которые могут влиять на развитие отношений в паре в дальнейшем.

Эти различия укладываются в рамки двух теорий — теории управления ошибками и теории родительских инвестиций.

Теория управления ошибками предполагает, что принятие решений в условиях неопределенности может привести к ошибкам. Поэтому человеческое мышление эволюционировало так, чтобы мы могли следовать наименее затратной из двух противоположных стратегий, если наше решение связано с выживанием или размножением. Ошибки, продиктованные оптимизмом, чаще случаются тогда, когда действовать, говорить или думать о чем-то менее затратно, чем не сделать ничего. Ошибки, вызванные осторожностью, полезнее в ситуациях, при которых проще избегать действия, чем совершать поступок.

Теория родительских инвестиций подразумевает, что пол, который вкладывает больше средств в свое потомство, будет избирательнее при выборе партнера, а менее инвестирующий пол будет чаще конкурировать с людьми того же пола за доступ к партнерам. Женщинам обычно приходится вкладывать в детей больше ресурсов и из-за биологических факторов (беременность, роды и лактация), и по социальным причинам.

Большинство исследований, однако, проводились в США. Поэтому неясно, насколько эти теории влияют на статистику о признании в любви в других странах. Международная группа специалистов во главе с эволюционным психологом Кристофером Уоткинсом из Абертейского университета в Великобритании решили восполнить этот пробел. Подробнее о результатах они рассказали в статье в журнале Journal of Social and Personal Relationships.

Исследователи опросили почти 1500 добровольцев из Австралии, Бразилии, Чили, Колумбии, Франции, Польши и Великобритании. Участники указывали пол обоих партнеров, возраст, сексуальную ориентацию, этническую принадлежность, страну рождения и проживания, а затем заполняли опросники. В них они рассказывали, кто и в какой последовательности признавался в любви в нынешних отношениях и в предыдущих, а затем описывали силу своей привязанности к партнеру.

Ответы участников показали, что мужчины в большинстве стран признавались в любви первыми — исключением стала лишь Франция, где представители обоих полов признавались в любви первыми с одинаковой частотой. При этом и мужчины, и женщины задумывались о том, что им пора бы рассказать о своих чувствах, на одном сроке — спустя около 70-75 дней после начала отношений.

Мужчины набирались смелости сделать это в среднем на 107 день отношений, женщины — на 122 день. Радость от признания возлюбленного у обоих полов оказалась одинаковой. Также выяснилось, что чаще признавались в любви первыми те мужчины, которые жили в стране, где женщин больше, чем мужчин. При этом партнеры, которые избегают привязанности, были не так счастливы услышать от другого человека признания в любви.

Результаты говорят о том, что, хотя мужчины могут первыми признаться в любви, женщины, как правило, эмоционально находятся на той же волне, отмечают авторы работы.

«Мы знаем, что романтическая любовь и страсть — это культурные универсалии, и как чувство, так и выражение любви важны для качественных отношений, — сообщает Уоткинс. — В то же время люди различаются, но предсказуемым образом, в своей склонности к романтической любви, которая частично выражается в речевых актах, таких как слова «Я люблю тебя».

Почти во всех культурах, которые мы исследовали, мужчины оказались склонны говорить «я люблю тебя» раньше женщин, и как мужчины, так и женщины менее рады слышать «я люблю тебя», если они склонны избегать романтической близости.

Это развивает предыдущие исследования, в которых наблюдалась та же «предвзятость мужского признания» при изучении только одной страны — США».

Полученные результаты, скорее всего, можно распространить на многие другие страны в силу схожести культур, считают авторы работы. Однако в исследовании не представлены страны Азии и Африки, культура которых отличается от европейской. Будущие исследования могут быть направлены на изучение того, способны ли жители стран с более коллективистской, общинной культурой демонстрировать другие модели признания в любви, предполагают ученые.