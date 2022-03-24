Как туберкулез лечат хирургическим путем

Почему не всегда можно вылечить туберкулез медикаментозно и остается только удалить часть легкого, какой метод лечения недавно разработали в России и как сейчас обстоят дела с заболеваемостью и смертностью в стране, разбиралась «Газета.Ru» при помощи главного внештатного фтизиатра Депздрава Москвы Елены Богородской.

24 марта 1882 года немецкий микробиолог Роберт Кох открыл возбудитель туберкулеза — палочку Коха. Спустя 100 лет ВОЗ учредила 24 марта Всемирный день борьбы с туберкулезом.

Туберкулез был известен тысячелетиями, но возможность вылечиться от него появилась лишь в середине ХХ века.

Сегодня существует ряд противотуберкулезных препаратов, комбинации из которых позволяют избавиться от инфекции. Интенсивная фаза лечения длится от двух месяцев до полугода, последующая терапия — до года. В наиболее тяжелых случаях лечение туберкулеза может растянуться на несколько лет. Однако лекарственная терапия эффективна не всегда, и порой необходимо использовать более радикальные методы.

«Из антибактериальных препаратов далеко не все можно применять при туберкулезе. Это связано с особенностями возбудителя туберкулеза (палочки Коха) и особенностями развития заболевания, — рассказала «Газете.Ru» главный внештатный специалист-фтизиатр, директор Московского научно-практического центра борьбы с туберкулезом Департамента здравоохранения города Москвы профессор Елена Богородская. — Достаточно ограниченное число лекарственных препаратов обладают противотуберкулезной активностью, подавляющее большинство антибактериальных препаратов не действуют на микобактерию туберкулеза. Лечение туберкулеза длительное, комплексное, в лечении применяют сочетание нескольких противотуберкулезных лекарственных препаратов, на начальных этапах лечения минимальное количество — четыре, а при лекарственной устойчивости микобактерий туберкулеза — пять-шесть. При несоблюдении рекомендаций врача-фтизиатра (длительность приема лекарств, дозировки – количества таблеток и/или капсул, набора противотуберкулезных лекарственных препаратов), прерывание курса лечения может привести к формированию лекарственной устойчивости микобактерий туберкулеза к назначенным лекарственным препаратам. Лечить такой туберкулез сложнее и дольше. Соблюдение режима лечения является залогом выздоровления».

В случаях, когда консервативная терапия не сработала, или же болезнь оказалась запущена настолько, что привела к необратимым изменениям тканей либо опасным осложнениям, необходимо хирургическое вмешательство. Через него проходят 10-15% пациентов с туберкулезом.

«Хирургия туберкулеза органов дыхания многообразна, в ней применяется практически весь арсенал современной торакальной хирургии, — говорит Богородская.

— На выбор оперативной тактики при лечении каждого пациента влияет множество факторов. Объемы резекций легких при локальных формах туберкулеза, как правило, меньше, чем в онкологии. Также при оперативном лечении туберкулеза нет необходимости в удалении всех регионарных лимфоузлов, удаляются только пораженные. В то же время, при оперативном лечении туберкулеза используют оперативные вмешательства, которые практически не применяются в других областях торакальной хирургии (коллапсохирургические операции, операции на каверне — образующейся при туберкулезе полости в легком), но частота их применения в Москве неуклонно снижается».

Оперативно лечат туберкулез не только легких, но и органов мочеполовой системы, брюшной полости, костей и суставов, и т.д. В последние годы плановых операций в Москве стало меньше — фтизиатрическая служба успешно справляется со снижением заболеваемости, ранним выявлением туберкулеза и его лекарственной терапией.

В последнее десятилетие в России был разработан и начал применяться метод клапанной бронхоблокации, при котором в пораженном участке легкого с помощью резинового клапана снижается вентиляция, но сохраняется дренажная функция бронха.

Из-за сложности техники выполнения и высокого риска осложнений клапанная бронхоблокация не слишком распространена, но может быть эффективна, в частности, в случаях, когда каверна имеет толстые стенки и не уменьшается в процессе лечения. Метод позволяет добиться уменьшения каверны с помощью лекарств, а не удалять фрагмент легкого хирургически.

«Клапанная бронхоблокация не является самостоятельным методом лечения туберкулеза и не может выступать альтернативой консервативному или хирургическому лечению. Это одна из эндоскопических методик лечения туберкулеза легких с полостью распада и его осложнений, показавшая у пациентов в комплексе лечебных мероприятий высокую эффективность», — добавляет Богородская.

Туберкулез поражает людей по всему миру. Чаще всего с ним сталкиваются малоимущие, безработные, бездомные, заключенные, люди с иммунодефицитами. Наиболее распространен туберкулез легких, но палочка Коха может инфицировать и другие органы. Бактерии передаются воздушно-капельным путем, туберкулез может долгое время протекать бессимптомно. Когда симптомы появляются, они не слишком специфичны — слабость, бледность, небольшое повышение температуры, потливость, потеря веса. На поздних стадиях туберкулеза легких появляется длительный кашель с мокротой, иногда кровавой.

В СССР, благодаря вакцинации и выявлению туберкулеза на ранних стадиях, удалось существенно снизить заболеваемость и смертность. В 1970-1980-е годы темпы снижения заболеваемости замедлились — как, впрочем, и во всем мире.

Резкий всплеск заболеваемости туберкулезом и рост смертности более чем в два раза пришелся на 1990-е и был связан с падением уровня жизни. К 2000 году заболеваемость дошла до 63,3 случаев на 100 тыс. человек, смертность — до 19,9 случаев на 100 тыс. Постепенное улучшение экономической обстановки и финансирование медицины позволило добиться снижения заболеваемости, но к 2019 году Россия все еще входила в число 20 стран мира с наименее благоприятной обстановкой по распространению туберкулеза. Хуже всего дела с эпидемиологической обстановкой обстоят в Чукотском автономном округе и Республике Тыва, где в 2020 году на 100 тыс. человек приходилось более 100 случаев туберкулеза. Самое низкое же число случаев — 4,6 — приходилось на Ненецкий округ.

По данным Роспотребнадзора, в 2021 году было зарегистрировано 44 974 новых случая заболевания, показатель заболеваемости составил 30,71 на 100 тыс. населения. По сравнению с 2010 годом заболеваемость снизилась в 2,5 раза.

Среди детей до 17 лет заболеваемость туберкулезом за этот период снизилась тоже в 2,5 раза. Из общего числа зарегистрированных в 2021 году случаев заболеваний 2276 пришлись на детей до 17 лет, показатель заболеваемости составил 7,49 на 100 тыс. детей.