Бывший угольщик с голубятней. Как в США зарождалась палубная авиация

В наши дни авианосцы — безусловный символ военно-морской мощи, но первоначально они создавались не как супер-оружие. Первый американский авианосец переоборудовали из угольщика, а самолеты ловили с помощью веревок и мешков с песком. Тем не менее, этот корабль заложил основу, вокруг которой США создали важнейшее средство военной политики.

20 марта 1922 года вступил в строй первый американский авианосец USS Langley.

На заре своего появления этот класс кораблей вовсе не считался олицетворением мощи, а многие адмиралы не уделяли им должного внимания. В ту эпоху основу серьезного флота составляли линкоры – корабли с огромными пушками и мощным бронированием.

В ходе Первой мировой войны флот США не получил ни одного авианосца, но наблюдал за опытом союзной Великобритании. Там проводили эксперименты с разными конструкциями авианесущих кораблей, добавляя полетные палубы на «обычные» суда. Зачастую так обустраивали гидроавианосцы, самолеты которых взлетали с палубы, но садились на воду на поплавки и кранами поднимались назад.

Такая тактика была относительно успешной, и британские гидросамолеты даже наносили удары по немецким кораблям и военным объектам. Однако попытки сесть на палубу долгое время приводили к неудачам и гибели летчиков. В ходе одной их первых удачных посадок лейтенант Эдвин Даннинг попросту выровнял скорость самолета со скоростью корабля, идущего полным ходом, и матросы буквально руками затянули аэроплан на палубу.

close 100% Эдвин Даннинг совершает первую посадку на авианосец HMS Furious Wikimedia Commons

Проанализировав все это, командующий американским флотом в Европе во время Первой мировой войны Уильям Симс предложил построить несколько гидроавианосцев, но окончание боевых действий сделало этот вопрос не срочным. В итоге, после ряда экспериментов по строительству полетных палуб на башнях линкоров, в 1919 году Конгресс принял решение создать настоящий авианосец.

close 100% Bettmann/Getty Images

В качестве исходной платформы для переоборудования избрали угольщик Jupiter, поскольку его просторные грузовые отсеки подходили для размещения самолетов, ангаров и ремонтной мастерской. Jupiter был весьма современным кораблем 1912 года постройки и обладал первой на американском ВМФ дизель-электрической двигательной установкой.

В ходе переоборудования Военно-морская верфь Норфолка (NNSY) обустроила полетную палубу, а также арсенал, механическую мастерскую и фотолаборатории. Для перемещения самолетов из ангаров на палубу построили краны и элеватор, всего на корабле помещалось 30-40 самолетов.

close 100% Fotosearch/Getty Images

В итоге облик корабля получился необычным. Полетная палуба нависала над основными конструкциями корабля на опорных стойках, в том числе над капитанским мостиком, из-за чего корабль окрестили «крытым фургоном». Кроме того, первоначально на Langley находилась голубятня. Ранние радиопередатчики были громоздкими и ненадежными, и почтовые голуби считались достойной альтернативой для срочных сообщений. Позже на месте голубятни сделали каюту для старпома.

Отдельного внимания заслуживают приспособления для посадки. На современных авианосцах самолеты для торможения цепляются за натянутые поперек тросы хвостовым крюком, гаком, а специальный механизм плавно замедляет вытягиваемый трос. На ранних авианосцах все было не так, и на Langley применялась гибридная схема. Вдоль палубы были натянуты множество продольных тросов на высоте около 25 сантиметров. За них при посадке цеплялись специальные крюки на шасси, которые останавливали самолет за счет трения. В дополнение был обустроен и поперечный аэрофинишер, только в нем плавную остановку обеспечивало не натяжное устройство, а мешки с песком, волочащиеся по палубе за гаком самолета.

close 100% Topical Press Agency/Getty Images

Корабль получился слишком медленный для боя, по послужил в качестве плавучей лаборатории для испытания концепции морской авиации. Запуск первого самолета состоялся 17 октября 1922 года, на VE-7 Bluebird взлетел лейтенант Вирджил Гриффин, а спустя неделю на корабль сел коммандер-лейтенант Годфри Шевалье.

«Это было первое зерно инноваций, индустриальной мощи США, – приводит слова контр-адмирала Джона Мейера, ныне командующего американской морской авиацией в Атлантике, издание Military Families . – Битва за Мидуэй (поворотный момент в войне с Японией – «Газета.Ru») произошла только из-за изобретения авианосца. Это было сражение между авианосцами, которое принесло США решающую победу. Та победа зажгла новаторский дух морской авиации, который мы храним и поныне».

Langley вошел в состав Тихоокеанского флота в 1924 году. К середине 1930-х годов, когда у США были гораздо более мощные авианосцы специальной постройки, корабль устарел, и в 1936 году был переоборудован в гидроавианосец и авиатранспорт. В таком качестве он вступил во Вторую мировую войну, во время которой участвовал в противолодочном патрулировании. 27 февраля 1942 года японская авиация серьезно повредила историческое судно у острова Ява, и американские эсминцы потопили корабль, чтобы он не достался врагу.