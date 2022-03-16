Опять развели: как гомеопаты подтасовывают результаты исследований

Секрет «эффективности» гомеопатии — в махинациях гомеопатов при проведении исследований, выяснили ученые. Исследуя эффективность препаратов, гомеопаты часто не регистрируют исследования заранее, а потом публикуют лишь те результаты, которые якобы подтверждают пользу. Более того, в случаях, когда исследование все же регистрировалось заранее, опубликованные результаты часто не совпадают с первичными.

В гомеопатических средствах предполагаемое действующее вещество разбавляется до таких концентраций, что в конечный препарат не попадает ни одной его молекулы и, очевидно, какого-либо воздействия на организм оно оказать не может. Некоторые исследования, впрочем, показывают, что гомеопатические средства все же дают положительный эффект. Специалисты Университета непрерывного образования Кремса, Венского университета в Австрии и их коллеги из США решили проверить, насколько авторы таких исследований честны при их публикации. Результатами они поделились в статье в журнале BMJ Evidence Based Medicine.

Когда ученые проводят какое-либо исследование и не получают тех результатов, на которые рассчитывали, повышается вероятность того, что они не станут публиковать такую работу. Это в дальнейшем может приводить к искаженному восприятию исследуемого вопроса — на несколько публикаций, например, подтверждающих эффективность определенного препарата может приходиться десяток работ, которые не выявили эффективность, но не были опубликованы.

Чтобы исключить такие искажения, в ряде стран введены реестры клинических испытаний, где ученые регистрируют исследования перед их проведением. Хотя это необязательное требование, оно позволяет провести работу более качественно, а также снизить вероятность подтасовки результатов.

Авторы работы решили подсчитать, сколько зарегистрированных клинических испытаний гомеопатии остаются неопубликованными, сколько испытаний были и зарегистрированы, и опубликованы, а также выяснить, отражают ли первичные результаты зарегистрированных испытаний те, которые в конечном счете попали в публикацию.

Они проанализировали записи в крупных международных реестрах клинических испытаний и исследовательских базах данных, чтобы отследить испытания, зарегистрированные до 2019 года, и публикации их результатов до апреля 2021 года.

Как выяснилось, с 2002 года почти 38% зарегистрированных испытаний гомеопатии не доходили до публикации. Исследования гомеопатии чаще регистрировались уже после их начала, чем до него. Четверть опубликованных первичных результатов не совпадала с первоначально зарегистрированными.

Кроме того, почти треть опубликованных рандомизированных испытаний гомеопатии за последние пять лет изначально не регистрировалась.

Сравнение результатов зарегистрированных и незарегистрированных исследований показало, что во втором случае намного чаще сообщалось о положительных результатах лечения.

«Полученные результаты свидетельствуют о недостатке научных и этических стандартов в области гомеопатии и высоком риске необъективности отчетности», — пишут авторы работы.

Также они подчеркивают, что «журналы, публикующие результаты исследований гомеопатии, не придерживаются политики Международного комитета редакторов медицинских журналов, которая требует, чтобы публиковались только зарегистрированные рандомизированные контролируемые исследования».

Выявленные особенности публикации, очевидно, влияют на достоверность доказательной базы гомеопатии и могут существенно завышать эффективность гомеопатических препаратов, заключают ученые.

Гомеопатия — вид альтернативной медицины, который около 200 лет назад придумал немецкий врач Самюэль Ганеман. Он переводил медицинский трактат шотландского врача Уильяма Каллена, который рекомендовал лечить малярию хинином, и засомневался в эффективности такого лечения. Ганеман решил проверить, что же будет происходить с его организмом при приеме хинина. Появившиеся симптомы оказались похожи на те, что испытывает больной малярией. Из этого Ганеман сделал выводы, что лечить болезнь надо препаратом, вызывающим сходные симптомы, а чтобы избавиться от негативных эффектов, следует сильно развести препарат — это якобы должно было увеличить его «жизненную силу».

Впоследствии выяснилось, что хинин действительно помогает справиться с малярией благодаря тому, что убивает малярийный плазмодий. Однако возникшие у Ганемана после его приема симптомы у других врачей-экспериментаторов не возникали — возможно, они были обусловлены индивидуальной реакцией организма или какими-то сторонними факторами.

Таким образом, весь метод оказался основан на случайном совпадении и его ошибочной трактовке.

В 2017 году в России Комиссия по борьбе с лженаукой и фальсификацией научных исследований при президиуме РАН выпустила меморандум, в котором прямо называет гомеопатию лженаукой и дает советы, как бороться с распространением невежественных представлений о ней. Меморандум основан на экспертном заключении, составленном междисциплинарной рабочей группой, в состав которой вошли специалисты в области доказательной, экспериментальной и клинической медицины, психотерапии, психологии, физики, химии, биохимии, иммунологии, молекулярной биологии, фармакологии, биотехнологии, фармации и биостатистики — более 30 действующих ученых. Никакого запрета гомеопатии, впрочем, меморандум не подразумевает и носит в первую очередь информационно-просветительский характер.