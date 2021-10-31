На Земле из-за вспышки на Солнце началась магнитная буря

На Земле началась магнитная буря, которая продлится до середины понедельника. Ожидаются проблемы с техникой и связью, однако здоровье человека вне опасности.

В магнитосфере Земли днем воскресенья началась магнитная буря. Ожидается, что она продлится до середины дня 1 ноября. Эту бурю вызвала мощная вспышка на Солнце класса Х, которая произошла 28 октября.

В Лаборатории рентгеновской астрономии Солнца Физического института академии наук предупредили, что такие явления могут вызвать ложные срабатывания защиты энергетических систем. Кроме того, есть риск сноса космического аппарата с орбиты, так как он накапливает поверхностный заряд. Возможны также проблемы со спутниковой навигацией, радионавигацией, также может прерваться высокочастотная радиосвязь.

В ближайшие дни на территории России ожидаются полярные сияния — причем на широтах до 55-60 градусов, то есть вплоть до Москвы, пишет РИА «Новости».

От потока ионизированных частиц, который идет от солнечной короны, — солнечного ветра — Землю защищает магнитное поле. Потоки солнечного ветра действуют на геомагнитное поле Земли. С освещенной стороны оно сжимается, с ночной образует «хвост». Если солнечная активность увеличивается, то есть происходят вспышки, то резко нарастают деформации геомагнитного поля, что вызывает магнитные бури.

Вспышки на Солнце классифицируются в зависимости от мощности: A, B, C, M и X. Уровни мощности есть и у магнитных бурь: от G1 до G5. 30 и 31 октября прогнозировались бури на уровне G1 и G2, то есть слабые и средние. Такие бури могут привести к незначительным сбоям в работе энергосистем.

Специалисты Калифорнийского университета ранее выяснили, что сильные магнитные бури могут вызывать сбои в работе мирового интернета в течение нескольких месяцев. Дело в том, что Солнце извергает много намагниченных частиц, которые могут нарушить работу магнитного поля Земли и повредить линии электропередач.

Что касается влияния магнитных бурь на людей, специалисты считают, что недомогание могут почувствовать только те, кто страдает психосоматическими расстройствами.

«Обычно люди эмоционально реагируют на такие новости, и влияние магнитных бурь на здоровье — это следствие психосоматики. Сами же изменения в атмосфере не влияют на организм настолько, чтобы вызвать повышение или понижение артериального давления», — отметила в разговоре с «Газетой.Ru» глава Центра формирования здорового образа жизни, врач-терапевт Ирина Добрецова.

Специалист рекомендовала россиянам трижды в день измерять давление. «При этом, если имеется видимое изменение, не стоит сразу бежать и пить таблетки — это может привести к ортостатическому коллапсу, при котором развивается головокружение и обморок», — сказала Добрецова. По ее словам, следует принять препараты на основе трав. Например, настойку пустырника.

Однако доктор физико-математических наук, главный научный сотрудник лаборатории Физического института имени Лебедева РАН Сергей Богачев утверждал, что магнитные бури влияют на центральную нервную и кровеносную системы человека.

С ним не согласился врач и телеведущий Александр Мясников. «Связывать влияние магнитных бурь с самочувствием человека могут лишь физики и биофизики. Но хороший врач никогда не скажет пациенту, что виновата погода, его возраст и тем более магнитные бури — это непрофессионально», — сказал он в комментарии Ura.ru.

По мнению специалиста, здоровье человека зависит от его образа жизни. «Если ты толстый, 40 лет наживаешь себе остеохондроз, артроз, виновато все что угодно, кроме себя самого. Как бытовая версия и оправдание плохого самочувствия в результате нездорового образа жизни вариант бурь подходит», — заключил Мясников.