Слушать новости
Телеграм: @gazetaru
Сил нет: названы долгосрочные последствия COVID-19

Названы признаки, указывающие на бессимптомно перенесенный коронавирус

Прослушать новость
Остановить прослушивание
Специалист британской медицинской платформы Push Doctor Дэн Банстон предупредил, что быстрая утомляемость может быть одним из долгосрочных последствий перенесенного коронавируса. Сюда же можно отнести и ощущение вымотанности, которое не покидает человека на протяжении трех месяцев. Жаловаться на недомогание могут и те, кто перенес заболевание бессимптомно. Поэтому эксперт рекомендует сдать тест на антитела к COVID-19.
Rambler-почта
Mail.ru
Yandex
Gmail
Отправить письмо
Скопировать ссылку

Главный медицинский специалист Push Doctor Дэн Банстон рассказал о признаках, которые могут указывать на то, что человек уже переболел коронавирусом, даже в легкой форме.

Зачастую COVID-19 может и не проявлять себя. Однако последствия пребывания вируса в организме могут сохраниться надолго вне зависимости от тяжести перенесенного заболевания.

Специалист отметил, что на перенесенную болезнь может указывать повышенная утомляемость, а также чувство вымотанности, которое сохраняется без объективных причин на протяжении трех месяцев.

«Возможные симптомы обширны и вряд ли будут проявляться одинаково у каждого человека, но обычно включают усталость и утомляемость, головные боли и боли в мышцах или суставах», — приводит его слова Express.

Если такие симптомы имеются, то человеку необходимо удостовериться, что у него был коронавирус. Для этого следует сдать кровь на определение антител. Врач напомнил, что эти симптомы недомогания могут указывать и на другие заболевания, не связанные с новым типом инфекции.

О том, что большинство пациентов, которые перенесли коронавирус в легкой форме, могут страдать от долгосрочных последствий, говорилось ранее в журнале Annals of the American Thoracic Society.

Ученые с марта по май прошлого года проводили исследование с участием 153 пациентов с установленным коронавирусом. Специалисты провели повторное обследование участников спустя 75 дней. Результаты показали, что у большинства — 62% — испытуемых наблюдается плохое состояние здоровья даже спустя несколько месяцев после постановки диагноза.

Сообщается, что пациенты, которые переносили заболевание в легкой форме, в среднем так же часто указывают на ухудшение самочувствия на протяжении длительного времени, как и те, кто болел тяжело.

Наиболее часто люди жаловались на повышенную утомляемость, одышку и «мозговой туман».

Специалисты предполагают, что к таким последствиям могло привести нарушение кондиционирования сердечно-сосудистой системы и мышц, а не степень поражения легких.

Ранее британский врач Лидия Осэй-Боатенг указала на два симптома COVID-19, на которые большинство не обращает внимание. По мнению специалиста больницы Кройдоновского университета, в осенне-зимний период распространения инфекции для коронавируса стали наиболее характерны головные боли и боли в горле.

«К тому времени, когда они [заболевшие] поймут, что у них COVID-19, они уже успеют вступить в контакт с другими людьми», — приводит ее слова Express.

В Великобритании параллельно с уже обычным типом коронавируса распространяется новый его штамм. Эта мутация, по словам ученых, делает вирус более заразным. Поэтому борьба с ним требует от населения проявления осторожности и соблюдения всех принимаемых властями мер.

Express ранее сообщила, что вызванная «британским» штаммом коронавируса болезнь протекает у детей с рядом отличительных симптомов. Исследования показали, что больше половины из заболевших детей жалуются на усталость, многие из них становятся замкнутыми. Младенцы, в свою очередь, становятся истеричными и плаксивыми.

У 53% детей были зафиксированы головные боли. Одновременно с этим они могли испытывать боли в животе. Почти у половины заболевших детей отмечалась температура выше 37 градусов. Наличие нового «британского» штамма коронавируса также сопровождалось болью в горле. Порядка 35% заболевших страдали от потери аппетита, передает издание. Большинство среди них — младенцы в возрасте до года.

За все время пандемии в мире коронавирусом заразились почти 93 млн человек, умерли почти 2 млн, выздоровели 66,4 млн граждан.

Rambler-почта
Mail.ru
Yandex
Gmail
Отправить письмо
Скопировать ссылку