Сил нет: названы долгосрочные последствия COVID-19

Главный медицинский специалист Push Doctor Дэн Банстон рассказал о признаках, которые могут указывать на то, что человек уже переболел коронавирусом, даже в легкой форме.

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Зачастую COVID-19 может и не проявлять себя. Однако последствия пребывания вируса в организме могут сохраниться надолго вне зависимости от тяжести перенесенного заболевания.

Специалист отметил, что на перенесенную болезнь может указывать повышенная утомляемость, а также чувство вымотанности, которое сохраняется без объективных причин на протяжении трех месяцев.

«Возможные симптомы обширны и вряд ли будут проявляться одинаково у каждого человека, но обычно включают усталость и утомляемость, головные боли и боли в мышцах или суставах», — приводит его слова Express.

Если такие симптомы имеются, то человеку необходимо удостовериться, что у него был коронавирус. Для этого следует сдать кровь на определение антител. Врач напомнил, что эти симптомы недомогания могут указывать и на другие заболевания, не связанные с новым типом инфекции.

О том, что большинство пациентов, которые перенесли коронавирус в легкой форме, могут страдать от долгосрочных последствий, говорилось ранее в журнале Annals of the American Thoracic Society.

Ученые с марта по май прошлого года проводили исследование с участием 153 пациентов с установленным коронавирусом. Специалисты провели повторное обследование участников спустя 75 дней. Результаты показали, что у большинства — 62% — испытуемых наблюдается плохое состояние здоровья даже спустя несколько месяцев после постановки диагноза.

Сообщается, что пациенты, которые переносили заболевание в легкой форме, в среднем так же часто указывают на ухудшение самочувствия на протяжении длительного времени, как и те, кто болел тяжело.

Наиболее часто люди жаловались на повышенную утомляемость, одышку и «мозговой туман».

Специалисты предполагают, что к таким последствиям могло привести нарушение кондиционирования сердечно-сосудистой системы и мышц, а не степень поражения легких.

Ранее британский врач Лидия Осэй-Боатенг указала на два симптома COVID-19, на которые большинство не обращает внимание. По мнению специалиста больницы Кройдоновского университета, в осенне-зимний период распространения инфекции для коронавируса стали наиболее характерны головные боли и боли в горле.

«К тому времени, когда они [заболевшие] поймут, что у них COVID-19, они уже успеют вступить в контакт с другими людьми», — приводит ее слова Express.

В Великобритании параллельно с уже обычным типом коронавируса распространяется новый его штамм. Эта мутация, по словам ученых, делает вирус более заразным. Поэтому борьба с ним требует от населения проявления осторожности и соблюдения всех принимаемых властями мер.

Express ранее сообщила, что вызванная «британским» штаммом коронавируса болезнь протекает у детей с рядом отличительных симптомов. Исследования показали, что больше половины из заболевших детей жалуются на усталость, многие из них становятся замкнутыми. Младенцы, в свою очередь, становятся истеричными и плаксивыми.

У 53% детей были зафиксированы головные боли. Одновременно с этим они могли испытывать боли в животе. Почти у половины заболевших детей отмечалась температура выше 37 градусов. Наличие нового «британского» штамма коронавируса также сопровождалось болью в горле. Порядка 35% заболевших страдали от потери аппетита, передает издание. Большинство среди них — младенцы в возрасте до года.

За все время пандемии в мире коронавирусом заразились почти 93 млн человек, умерли почти 2 млн, выздоровели 66,4 млн граждан.