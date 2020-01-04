ДНК убийцы: раскрыто дело вековой давности

40 лет назад в пещере в США, штате Айдахо было найден обезглавленный торс неизвестного мужчины. Теперь полиция установила, что оно принадлежит бутлегеру, который в 1916 году зарубил жену топором, а потом сбежал из тюрьмы. После этого его никто не видел. Погиб он, как выяснилось, вскоре после побега.

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На данный момент это самое старое дело, раскрытое с помощью ДНК и генеалогии. Подробности полицейские штата Айдахо рассказали на пресс-конференции.

Весной 1916 года в Айдахо из тюрьмы сбежал бутлегер Джозеф Генри Лавлес — он выбрался с помощью пилы, которую спрятал в ботинке. Через несколько месяцев он зарубил свою жену топором и снова оказался за решеткой.

«Папа никогда не сидел в тюрьме долго, он скоро выйдет», — сказал его сын на похоронах.

И действительно, уже через пару недель Лавлес снова сбежал с помощью пронесенной в ботинке пилы. Обнаружить его — вернее, его труп, — удалось только в наши дни.

Это произошло случайно. Полиция Айдахо с 1979 года пыталась опознать тело, найденное в мешке в пещере. Сегодня современные технологии выделения ДНК и работа с генеалогическими базами позволили выяснить: это и был Лавлес.

close DNA Doe Project

26 августа 1979 года местная семья в поисках наконечников старых стрел раскопала в одной из вулканических пещер на севере штата неглубокую могилу, в которой лежал труп без головы и конечностей. 30 марта 1991 года 11-летняя девочка в этой же системе пещер наткнулась на мумифицированную руку. Полиция во время раскопок нашла еще одну руку и две ноги, завернутые в мешковину.

Долгие месяцы ушли на поиски головы, но обнаружить ее так и не удалось. Полиция не смогла установить, кем же был погибший.

Ученые из Университета штата Айдахо смогли установить, что у мужчины были рыжевато-коричневые волосы, он был европейцем и погиб примерно в 40 лет. Как именно его убили, выяснить не удалось, но после смерти неизвестный убийца использовал различные острые инструменты, чтобы расчленить тело и спрятать останки.

DNA Doe Project

В 2019 году полиция стала сотрудничать с DNA Doe Project — организацией, которая помогает правоохранительным органам идентифицировать неизвестные останки. Специалисты смогли выделить ДНК из голени трупа. Материал, по их словам, оказался на удивление качественным для таких старых останков. Возможно, этому поспособствовали условия вулканических пещер. Сохранился даже носок на ноге.

У мужчины оказалось огромное количество родственников. Его предками были переселенцы, которые попали в соседствующую с Айдахо Юту вместе с последователями Церкви Иисуса Христа Святых последних дней, а у предполагаемого деда было четыре жены. Изучая обширное генеалогическое древо, исследователи пришли к выводу, что труп принадлежал Джозефу Генри Лавлесу.

Поначалу картина не складывалась — исследователи нашли место захоронения Лавлеса. Однако позже выяснилось, что это кенотаф — надгробие, под которым никто не похоронен.

Поиск по старым газетам и данным полиции позволил восстановить события.

Джозеф Генри Лавлес родился 3 декабря 1870 года в штате Юта. Он был женат дважды. После того, как первая жена с ним развелась, он стал фальшивомонетчиком и бутлегером. В тюрьму он попадал неоднократно, но всякий раз успешно выбирался. Однажды ему даже удалось остановить поезд, на котором его перевозили.

5 мая 1916 года сбежавший в очередной раз из тюрьмы Лавлес зарубил топором свою вторую жену. 11 мая его поймала полиция, а 18 мая он снова сбежал.

Лавлес использовал разные псевдонимы, в том числе Уолт Кэрнс — под этим именем его и искали за убийство второй жены.

Полиции удалось связаться с 87-летним внуком мужчины.

Анализ ДНК подтвердил: это был труп Лавлеса.

Одним из самых значимых указаний на его личность стал старый плакат, сообщающий о том, что в розыске находится мужчина в светлой шляпе, коричневом пальто, красном свитере и синем комбинезоне — одежда совпадала с той, что была на трупе.

«Мы были поражены, — говорит генеалог Ли Бингэм Редгрэйв. — Но по-настоящему круто то, что на плакате о его розыске описана та самая одежда, которая была на трупе. Таким образом, мы можем установить, что Лавлес умер в 1916 году».

close Historical Museum at Fort Missoula/DNA Doe Project

«Это одно из старейших преступлений, раскрытых с помощью ДНК, — отмечают исследователи. — Мы раскрыли дело примерно через три с половиной месяца после того, как выделили ДНК».

Кто и за что его убил и почему закопал в пещере, неизвестно. Полиция считает, что мотивом могла стать месть. Как выяснили специалисты, Лавлес погиб вскоре после бегства из тюрьмы. В это время семья его жены как раз жила поблизости и, возможно, родные решили восстановить справедливость по-своему.

Дело Лавлеса пока что останется открытым — полиции предстоит выяснить подробности его гибели.

Потомки Лавлеса не знали о его темном прошлом, поэтому помочь в поисках убийцы их рассказы вряд ли помогут, говорят полицейские. Ученые настроены оптимистично.

«Кто знает, — говорит Редгрэйв. — Кто-то может узнать это имя и пересмотреть старые семейные фотографии или найти его упоминание в газетах, которые еще не оцифрованы. Я очень взволнована тем, что еще может всплыть».

На сегодняшний день с помощью генеалогических баз раскрыто более 60 нераскрытых дел. В числе пойманных преступников — знаменитый «убийца из золотого штата» Джозеф Джеймс Деанжело, убийца и насильник Уильям Эрл Тэлботт, а также Тереза Бентас, которая почти 40 лет назад родила ребенка и выбросила его в канаву.