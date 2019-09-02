Миллион градусов: на Землю обрушилась магнитная буря

На Землю 2 сентября обрушилась мощная магнитная буря, об этом сообщает Лаборатория рентгеновской астрономии Солнца Физического института Академии наук. По словам ученых, это вторая по силе магнитная буря в нынешнем году – заметное усиление геомагнитной активности

сейчас регистрируется почти всеми станциями слежения на Земле.

Усиление магнитного поля отмечалось еще в минувшую субботу, 31 августа, вечером того дня амплитуда поля достигла уровня Kp=6, что соответствует баллу 2 по пятибалльной шкале магнитных бурь.

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Буря продолжалась все воскресенье и все утро понедельника. Накануне уровень бури снова поднялся до 2 баллов. Ученые прогнозируют, что к вечеру понедельника амплитуда колебаний должна пойти на спад. И не позднее 3 сентября геомагнитная обстановка должна полностью стабилизироваться.

Нынешняя буря прогнозировалась учеными еще в последних числах августа. Об этом свидетельствовал прогноз геомагнитной активности, сформированный на неделю вперед. Причиной магнитной бури стало усиление скорости солнечного ветра на околоземной орбите,

которое привело к незначительной дестабилизации земного магнитного поля, взаимодействующего с солнечным ветром.

«Хотя это взаимодействие происходит на достаточно больших высотах — от 50 до 100 тысяч километров над поверхностью Земли (именно здесь солнечный ветер сталкивается с простирающимся в космос земным магнитным полем), формирующиеся здесь возмущения как по струнам добегают до поверхности Земли вдоль линий магнитного поля. Именно так в несколько упрощённом виде выглядит процесс магнитной бури», — говорится в сообщении Лаборатории.

Сюрпризом для ученых стало раннее начало бури, которое ожидалось не раньше воскресенья, а также её сила — прогноз был лишь на бурю обычного для этого года минимального первого уровня. В действительности, Земля вошла в поток быстрого солнечного ветра раньше ожидаемого, уже к вечеру 30 августа, причём рост скорости ветра также превысил прогноз — от начального уровня около 400 км/сек (обычное значение для потоков солнечного ветра на уровне орбиты Земли) скорость ветра к утру воскресенья выросла до 600 км/сек,

а затем и до 800 км/сек, и остаётся в диапазоне 600-800 км/сек до настоящего времени.

Указанная причина, по-видимому, стала основной причиной более высокого балла бури, чем ожидалось изначально. Одновременно, заметно, почти в 10 раз, выросла температура космической плазмы —

от первоначальных 100 тысяч до примерно 1 миллиона градусов.

Происходящая магнитная буря стала второй по силе в этом году. Крупнейшая в этом году буря регистрировалась за прошедшие 8 месяцев лишь однажды — в мае текущего года, когда буря достигла уровня 3 из 5.

В целом, текущий год является очень спокойным с точки зрения геомагнитной активности. Всего, с января 2019 года, было зарегистрировано всего 10 магнитных бурь, ни одна из которых не превысила минимального первого уровня. Четыре бури произошли зимой, с января по февраль, ещё три - весной, с марта по май, и последние три прошедшим летом.

Последняя из них наблюдалась относительно недавно — 5 августа.

Последние три бури, включая нынешнюю, являются так называемыми рекуррентными. Это означает, что они вызываются одним и тем же потоком солнечного ветра, который из-за вращения Солнца периодически возвращается к Земле и производит возмущения магнитного поля. Так как период вращения Солнца при наблюдении с Земли составляет около 27 дней, то и рекуррентные магнитные бури происходят с таким шагом. По этому критерию они, в частности, легко отличимы от бурь, вызываемых солнечными вспышками, которые происходят относительно беспорядочно. Первая из рекуррентных бурь этого лета произошла 9-10 июля, вторая, 5 августа, и теперь, через 27 дней, 1 сентября, произошла третья.

Обычно магнитные бури происходят из-за солнечных вспышек

— интенсивных выбросов энергии в атмосфере Солнца. Продолжительность импульсной фазы солнечных вспышек обычно не превышает нескольких минут, а количество энергии, высвобождаемой за это время, может достигать миллиардов мегатонн в тротиловом эквиваленте.

Фотоны от вспышки достигают Земли примерно за 8,5 минут после ее начала, далее в течение нескольких десятков минут доходят мощные потоки заряженных частиц, а облака плазмы от солнечной вспышки достигают нашей планеты только через двое-трое суток.