Пакт о ненападении: как Гитлер и Сталин делили Европу. LIVE

Подробнее о пакте Пилсудского – Гитлера можно прочитать в этом материале «Газеты.Ru».
Вполне возможно, Сталин знал или догадывался о готовящейся агрессии Берлина против Польши. Почему же его не озадачило предательство нацистов по отношению к своим, можно сказать, партнерам? Дело в том, что еще 26 января 1934 года в Берлине состоялось подписание Декларации о неприменении силы между Германией и Польшей. Этот договор, известны также как пакт Пилсудского – Гитлера, обязывал страны нормализовать отношения и воздерживаться от угрозы друг другу. Как и другие державы Европы, Польша пошла на этот шаг, опасаясь за свою безопасность, а также надеясь расширить собственные территории. В тот момент польская армия считалась одной из сильнейших в Европе, а военное могущество Третьего рейха, напротив, лишь начинало формироваться. Варшава действительно на время утолила свои территориальные аппетиты за счет Чехословакии, однако сама пала жертвой выстроенной Гитлером кровожадной военной машины. Вступив на сомнительную дорожку сделок с нацистами, Польша определила собственную судьбу. В решающий момент западные державы пришли ей на помощь лишь на словах, — но не на деле.
Анастас Микоян, Вячеслав Молотов, Иосиф Сталин и Михаил Калинин на трибуне мавзолея Ленина во время первомайской демонстрации на Красной площади, 1936 годРИА "Новости"
Не насытившись Чехословакией и Австрией, Германия активно готовила вторжение в Польшу и потому стремилась обезопасить себя от возможной угрозы с Востока. Вариант сближения с Советским Союзом разрабатывался в восточно-европейской референтуре политико-экономического отдела немецкого МИД. Главе ведомства Иоахиму фон Риббентропу идея покказалась весьма перспективной. Получив одобрение шефа, дипломаты Третьего рейха вступили в контакт с советским посольством в Берлине. Будущий пакт о ненападении взялся не с потолка. К нему привели месяцы предварительных мероприятий. Так, 26 мая посол Германии в Москве Вернер фон дер Шуленбург получил указание активизировать контакты с главой Совнаркома и Наркоминдел Молотовым. 22 июля было объявлено о возобновлении советско-германских экономических переговоров, а 19 августа советское руководство приняло принципиальное решение принять Риббентропа в Москве и заключить пакт. В ночь на 20 августа состоялось подписание выгодного для СССР торгово-кредитного соглашения. Наконец, ранним утром 23 августа Риббентроп вылетел в Москву.
80 лет назад Советский Союз и нацистская Германия заключили в Кремле договор о ненападении и секретные протоколы к нему, регламентировавшие раздел сфер влияния в Восточной Европе. Это событие коренным образом нарушило соотношение сил на континенте. Ряд историков склонен считать, что именно соглашение с Иосифом Сталиным развязало руки Адольфу Гитлеру и привело к самому масштабному военному конфликту в истории человечества. Впрочем, есть и те, кто уверен: другого выхода у СССР попросту не было. «Газета.Ru» рассказывает, как развивались события в Москве в судьбоносный день для мировой цивилизации.
Вячеслав Молотов и Иоахим фон Риббентроп после подписания советско-германского договора о дружбе и границе между СССР и Германией, 28 сентября 1939 годаФонд ЦГАКФД