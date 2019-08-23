Пакт о ненападении: как Гитлер и Сталин делили Европу. LIVE

Вполне возможно, Сталин знал или догадывался о готовящейся агрессии Берлина против Польши. Почему же его не озадачило предательство нацистов по отношению к своим, можно сказать, партнерам? Дело в том, что еще 26 января 1934 года в Берлине состоялось подписание Декларации о неприменении силы между Германией и Польшей. Этот договор, известны также как пакт Пилсудского – Гитлера, обязывал страны нормализовать отношения и воздерживаться от угрозы друг другу. Как и другие державы Европы, Польша пошла на этот шаг, опасаясь за свою безопасность, а также надеясь расширить собственные территории. В тот момент польская армия считалась одной из сильнейших в Европе, а военное могущество Третьего рейха, напротив, лишь начинало формироваться. Варшава действительно на время утолила свои территориальные аппетиты за счет Чехословакии, однако сама пала жертвой выстроенной Гитлером кровожадной военной машины. Вступив на сомнительную дорожку сделок с нацистами, Польша определила собственную судьбу. В решающий момент западные державы пришли ей на помощь лишь на словах, — но не на деле.