Гибель группы Дятлова: что ищут прокуроры на перевале

Генпрокуратура России в пятницу выступила с сенсационным заявлением о своем интересе к расследованию дела о трагической гибели группы Игоря Дятлова в горах Урала. Эта история действительно, как сказал официальный представитель Генпрокуратуры Александр Куренной, «покрыта тайной и продолжает обрастать слухами».

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Сегодня сложно найти человека, который ничего не слыхал бы об этой мистической истории, случившейся в горах Приполярного Урала в феврале 1959 года. А уж «дятловеды», коих много и среди туристов, и среди любителей всякого рода неразгаданных историй прошлого,

могут часами до хрипоты защищать ту или иную версию произошедшего.

Известно, что поход группы был посвящен XXI съезду КПСС. За 16-18 дней участники похода должны были преодолеть на лыжах не менее 300 км по северу Свердловской области и совершить восхождения на две вершины Северного Урала: Отортен и Ойка-Чакур. Поход относился к 3-й (высшей) категории трудности по классификации спортивных турпоходов, применявшейся в конце пятидесятых годов.

Руководитель Игорь Дятлов был студентом-пятикурскиком радиотехнического факультета УПИ. Почти все члены группы, за исключением инструктора Коуровской турбазы и одного выпускника, тоже были студентами. Изначально группа состояла из 10 человек, но один из них, Юрий Юдин, выбыл из похода из-за болей в ноге — это спасло ему жизнь.

12 февраля группа должна была дойти до конечной точки маршрута — поселка Вижай — и послать телеграмму в институтский спортклуб, а 15 февраля вернуться в Свердловск. 16-17 февраля, не дождавшись ребят, руководители спортклуба и кафедры физвоспитания связались с Вижаем и выяснили, что до него группа не дошла. Сразу же была запланирована поисковая операция.

Первая группа погибших была обнаружена в конце февраля, вторая — значительно позже, в мае — в русле ручья, со следами разложения и тяжелых увечий.

Среди версий лавинная (ее подверсией служит сход так называемой снежной доски), криминальная, природная (нападение зверей), инопланетная (куда уж без нее!) и техногенная (испытания неведомого оружия или падение ступеней ракет). Ряд обстоятельств дела действительно заставляют считать эту трагедию экстраординарной в том плане, что имеющиеся свидетельства не позволяют считать ни одну из версий наиболее вероятной. Это и отличия в характерных повреждениях ребят, чьи тела были найдены в феврале и мае, и палатка, разрезанная, как утверждалось изнутри, и следы радиации, обнаруженные на одежде некоторых погибших, и отсутствие каких-либо побегов из ближайших лагерей накануне гибели походников.

Что же сообщили нового в Генпрокуратуре?

Во-первых, речь не идет о новом расследовании, это именно прокурорская проверка, на сроки проведения которой не распространяются сроки давности, отметили в ведомстве.

Выяснилось, что в настоящее время в Свердловской области проходят назначенные специальные экспертизы, проанализировано уголовное дело, в котором более 400 страниц. Важным известием стало то, что во второй декаде марта к месту трагедии отправится настоящая прокурорская экспедиция — наподобие той, что была организована после пропажи туристов. В ней примут участие специалисты в геодезии и метрологии, которые будут изучать обстоятельства трагедии.

После этого будет назначена медицинская экспертиза для установления причин телесных повреждений.

Единственным нарушением 60-летней давности названа повторная экспертиза тел, которая была проведена после завершения уголовного дела, поэтому прокуроры на нее ссылаться не могут. «Наши коллеги доказали, что все материалы уголовного дела соответствуют действительности, — заявил Куренной. — По уголовному делу, как оно велось, и его прекращению вопросов нет».

Он отметил, что из существующих 75 версий решено остановиться на трех, так или иначе связанных с природными явлениями –

лавина, снежная доска или ураган. «Криминал исключается полностью», — добавил он.

В настоящее время собираются психологические портреты каждого члена группы, в том числе на основе публикаций в СМИ.

Нельзя не обратить внимание на то, что особый акцент в Генпрокуратуре делают на недавно всплывшую записку прокурора Ивделя Василия Темпалова, под началом которого в 1959 году трудился следователь Владимир Коротаев. Об этой записке рассказал на днях председатель общественного Фонда памяти группы Дятлова Юрий Кунцевич. Документ датирован 15 февраля 1959 года, и из этого предположили,

что власти уже в середине февраля, до обнаружения тел знали о гибели группы туристов.

Анализу этой записки было частично посвящено интервью Андрея Курьякова, начальника управления по надзору за соблюдением федерального законодательства прокуратуры Свердловской области, который ведет проверку по делу Дятлова. По его словам, в записке говорится, что Темпалов уезжал в Свердловск для доклада по уголовному делу, и он поручал следователю Коротаеву поддержать обвинение по делу гражданина Рееба. «Была проведена титаническая работа, запросы во ФСИН ничего не дали, но мы нашли справку о проверке свердловской прокуратурой прокуратуры Ивделя, там указано, что дело по Реебу было направлено в суд 2 апреля 1959 года, приговор вынесен 16 апреля, это расставляло точки на i», — рассказал Курьяков,сняв таким образом обвинения в том, что власти знали о гибели туристов заранее.

По его словам, Темпалов ездил в Свердловск в апреле для допроса по уголовному делу Дятлова. Курьяков сослался на книгу с биографиями прокуроров Свердловской области, чтобы обрисовать портрет Темпалова. «Психолог показала, что человек он был волевой, сильный... Доминанта — февраль. Он пишет о феврале, думает о феврале, едет рассказывать о феврале, и поэтому автоматически написал февраль», — сказал Курьяков.

Появление записки наверняка встретило радость у сторонников версии участия властей или спецслужб в трагедии на перевале.

Многие исследователи считают, что власти намеренно замалчивали обстоятельства их гибели или уводили следствие в сторону от объективного расследования. «Якобы эта записка является доказательством инсценировки событий», — заявили в Генпрокуратуре, назвав сообщения об этой записке «псевдомедиасенсацией».

Балалайка, медведи, перевал Дятлова

История гибели дятловцев, действительно, стала национальной достопримечательностью России наряду с балалайкой, медведями и матрешкой. В новейшей истории России немало куда более «свежих» нераскрытых преступлений, это и громкие убийства девяностых и двухтысячных годов, куда большее число «негромких» убийств и неопознанных тел, множество случаев пропаж и похищения людей, в поисках которых все большую роль в последние годы стали играть именно волонтеры.

Публичное возвращение Генпрокуратуры к делу 60-летней давности обратило на себя внимание. Почему экспедиция прокуроров отправится на гору не в феврале, когда погибли туристы, а в марте? Почему делом занялись сейчас? В ведомстве это объясняют большим количеством родственников погибших (не называя их), представителей прессы и общественности, которые обращаются к прокурорам с просьбой установить истину.

Однако сложно припомнить другой аналогичный случай, когда с таким размахом главное надзорное ведомство бралось бы за расследование нераскрытых дел более чем полувековой давности.

Нераскрытые трагические преступления (cold case) есть и в других странах, где нередки случаи их успешного раскрытия даже по прошествии долгих лет —

ведь их действительно продолжают расследовать даже спустя десятилетия.

И очень часто эти расследования с применением новых научных методов приводят к результату. Так, в прошлом году в США сообщили о поимке маньяка Золотого штата, которого удалось вычислить по образцам ДНК спустя 40 лет после убийств. А в Австралии год назад вся страна следила за раскопками во дворе фабрики, где могли быть спрятаны останки трех детей, похищенных в 1966 году. Эти случаи говорят о том, что такие дела действительно имеют шанс быть раскрытыми. Если эти дела не закрывать.