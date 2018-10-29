Адский завтрак: как спасалась царская семья. LIVE

Царь и его семья выехали из Крыма накануне в 16:00. До прощания с городом славы русских моряков Александр III успел позавтракать с турецким послом, осмотреть корабли Черноморского флота, посетить Морское собрание.

«Сегодня весь день стояла идеальная погода, совершенно летняя», — записал в своем дневнике цесаревич Николай.

В 20:00 в «столовом» вагоне был накрыт ужин. После трапезы все разбрелись по своим купе.