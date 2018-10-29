Адский завтрак: как спасалась царская семья. LIVE

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Трапезничать не спешили. Времени – вагон, причем во всех смыслах. Торопиться некуда, но надо себя как-то занять. А что скрасит поездку поездку лучше, чем беседы с добрым приятелем и ближайшими министрами? Завтрак плавно перетекал в обсуждение актуальных проблем. В основном говорил Александр III – основательно, с достоинством. Окружение внимательно слушало своего императора. Иногда Посьет или Ванновский позволяли себе отдельные реплики. Их лейтмотив был такой: все у нас хорошо. Все в порядке и с железной дорогой, и с армией. «Ну да, ведь она – один из двух наших союзников», — наверняка подумал в этот момент Александр III.
Как известно, император был строг, но справедлив. Он ни разу в жизни не ударил кого-то из детей, но и не позволял шалить, смеяться в своем присутствии. Поэтому отроки рано научились держать дисциплину – и за столом, и в жизни. Лучше всех требования Александра III знал старший сын Николай, так не похожий на отца ни по характеру, ни внешне. Многие втайне диву давались: как вообще у такого гиганта, царя-медведя с невероятной силищей и мужицкими замашками, уродился такой утонченный хлюпик?
Начали с легких закусок. По настилу движущегося вагона сновали слуги, стараясь не оступиться. Другие внимательно следили за жестами императора. Тот, впрочем, никогда не отличался привередливостью, а, напротив, славился невероятной для монаршей особы неприхотливостью в пище и в быту. Александр III был не из тех, кто стал бы пенять за недостаточно начищенные приборы или подостывший чай. По большому счету, ему было все равно, какой ложкой есть – золотой или медной. Однако правила этикета требовали от царя блюсти традиции.
За большим столом разместились Александр III, Мария Федоровна, несколько светских дам, министр путей сообщений генерал-адъютант Константин Посьет и военный министр Петр Ванновский. За невысокой перегородкой, за отдельным столом, завтракали царские дети и гофмаршал императорского двора, ближайший друг Александра III князь Владимир Оболенский.
Императорская чета вместе с четырьмя старшими детьми отправилась на завтрак в «столовый» вагон. Младшая дочь, шестилетняя Ольга принимала пищу в «детском» вагоне с няней. Вместе с семьей – 23 человека свиты.
Сведения о метеорологических условиях 17 (29) октября 1888 года в разных источниках сильно отличаются. Одни утверждают, что «день был холодным и пасмурным, дул пронизывающий до костей ветер, шел мокрый снег, другие не отмечают кардинального ухудшения погоды – вроде бы все было, как и вчера. В общем, как говорится, ничто не предвещало беды…
Царь и его семья выехали из Крыма накануне в 16:00. До прощания с городом славы русских моряков Александр III успел позавтракать с турецким послом, осмотреть корабли Черноморского флота, посетить Морское собрание.
«Сегодня весь день стояла идеальная погода, совершенно летняя», — записал в своем дневнике цесаревич Николай.
В 20:00 в «столовом» вагоне был накрыт ужин. После трапезы все разбрелись по своим купе.
Дагестанцы поднесли императору хлеб-соль и черную бурку, императрице — белую бурку, башлык и два куска верблюжьей шерсти, а туркмены ей же — восемь текинских ковров. Юному Николаю Александровичу дагестанцы вручили шашку в ножнах из черного рога и кинжал, туркмены --драгоценную саблю, отбитую текинцами в бою у персидского принца. После отдыха августейшим особам предстоял долгий путь домой. Первая часть маршрута прошла успешно. Александр III, Мария Федоровна и дети прибыли морем в Севастополь, где ненадолго задержались, а дальше пересели на поезд, который в нарушение железнодорожных правил того времени тянули два локомотива.
Также в обход техники безопасности, ограничивавшей число осей в пассажирском составе до 42, в императорском, состоявшем из 15 вагонов, было 54 оси. При этом поезд развивал очень высокую скорость – 68 км/ч.
Осенью 1888 года семья императора Александра III посетила Кавказ. Важно было продемонстрировать высочайшую заботу о самых отдаленных провинциях России, создать видимость единения самодержца с верноподданными. Люди встречали высоких гостей в национальных костюмах, что добавляло колорита. Старейшины клялись царю-Миротворцу в вечной преданности. Семейство побывало в Грузии, где заглянуло в Тифлис и Батуми. В рамках поездки состоялся первый и единственный визит российских царей в Баку. Императрица Мария Федоровна, датчанка по рождению, впервые оказалась в этих местах. Природа и культурные особенности дикого, нетронутого цивилизацией горного края поразили государыню. Она искренне восторгалась радушием местных жителей, с интересом пыталась понять их традиции.
Здравствуйте, уважаемые читатели «Газеты.Ru»! Предлагаем вам совершить виртуальное путешествие в Россию заключительной трети XIX века с ее лубочной витриной и страшной «начинкой». Ровно 130 лет назад, 29 октября (17 октября по старому стилю) 1888 года произошла большая трагедия — сошел с рельсов и потерпел крушение под Харьковом поезд с императорской семьей. Августейшие особы остались живы, но катастрофа унесли жизни 21 человека из числа сопровождавших.