Нобель по физике: кого поздравлять? LIVE

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Входит секретарь Нобелевского комитета и начинает свою речь.
В зал вошла женщина, и объявила, что оглашение задерживается на 4 минуты. Количество минут показала пальцами. Видимо, нелегко дается решение комитету...
Операторы настраивают камеры, а журналисты надеются первыми передать заветные имена лауреатов. Это волнение могут понять только журналисты...
Трансляция началась, все ждут выхода членов Нобелевского комитета.
Кандидатом на получение премии называют Лене Хау, известность которой принесли эксперименты по уменьшению скорости света с помощью конденсата Бозе – Эйнштейна. Эксперты отмечают, что в истории было лишь две женщины, получивших Нобеля по физике, и последний раз это случилось 55 лет назад.
Называются и другие возможные кандидаты. Так, главный редактор журнала Physics World Матин Дуррани предположил, что премии могут быть удостоены физики Дэвид Смит и Джон Пендри и Виктор Веселаго, однако последний из них, профессор МФТИ, скончался совсем недавно, 15 сентября 2018 года.
Их заслуга – создание так называемых метаматерилов с отрицательным показателем предомления, благодаря которым впервые удалось показать возможность создания плаща-невидимки.
Американский астрофизик Сандра Фабер также достойна получить премию за ее вклад в развитие космологии и понимание природы темной материи.
Дэвид Оушалом и Артур Госсард, оба американцы, названы возможными кандидатами за их открытие эффекта Холла в полупроводниках, который объясняет поведение электронов в магнитных полях.
По мнению Clarivate Analytics премию может получить тройка ученых – Юрий Гогоци (выпускник Киевского политеха), Родни Руофф и Патрик Саймон. Нобелевский комитет может по достоинству оценить их исследования в области углеродных материалов, например, нанотрубок, и суперконденсаторов, которые сегодня составляют большую конкуренцию химическим батареям.
Вот с этого городского телефона председатель Нобелевского комитета сегодня позвонит выбранным лауреатам и обрадует их приятным известием.
В отличие от прошлого года, в этом очевидных фаворитов среди возможных претендентов нет, есть лишь кандидаты, которых эксперты называют, исходя из формальных признаков.
Год назад внимание к этой премии было подогрето интригой – присудят ли ее ученым, экспериментально доказавшим существование гравитационных волн. И ожидания экспертов тогда оправдались – награды были удостоены известные физики Райнер Вайсс, Барри Бариш и Кип Торн.
Здравствуйте, уважаемые ценители науки, в ближайшие два часа мы предлагаем вместе последить за церемонией оглашения лауреатов Нобелевской премии по физике, которая начинается в Стокгольме.