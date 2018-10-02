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Нобель по физике: кого поздравлять? LIVE

В Стокгольме вручается Нобелевская премия по физике

Во вторник в Стокгольме будут объявлены лауреаты Нобелевской премии в области физики. За церемонией оглашения следит «Газета.Ru» в режиме онлайн.
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Входит секретарь Нобелевского комитета и начинает свою речь.

12:48

В зал вошла женщина, и объявила, что оглашение задерживается на 4 минуты. Количество минут показала пальцами. Видимо, нелегко дается решение комитету...

12:45

Операторы настраивают камеры, а журналисты надеются первыми передать заветные имена лауреатов. Это волнение могут понять только журналисты...

12:44

Трансляция началась, все ждут выхода членов Нобелевского комитета.

12:42

Кандидатом на получение премии называют Лене Хау, известность которой принесли эксперименты по уменьшению скорости света с помощью конденсата Бозе – Эйнштейна. Эксперты отмечают, что в истории было лишь две женщины, получивших Нобеля по физике, и последний раз это случилось 55 лет назад.

12:40

Называются и другие возможные кандидаты. Так, главный редактор журнала Physics World Матин Дуррани предположил, что премии могут быть удостоены физики Дэвид Смит и Джон Пендри и Виктор Веселаго, однако последний из них, профессор МФТИ, скончался совсем недавно, 15 сентября 2018 года.

Их заслуга – создание так называемых метаматерилов с отрицательным показателем предомления, благодаря которым впервые удалось показать возможность создания плаща-невидимки.

12:38

Американский астрофизик Сандра Фабер также достойна получить премию за ее вклад в развитие космологии и понимание природы темной материи.

12:35

Дэвид Оушалом и Артур Госсард, оба американцы, названы возможными кандидатами за их открытие эффекта Холла в полупроводниках, который объясняет поведение электронов в магнитных полях.

12:31

По мнению Clarivate Analytics премию может получить тройка ученых – Юрий Гогоци (выпускник Киевского политеха), Родни Руофф и Патрик Саймон. Нобелевский комитет может по достоинству оценить их исследования в области углеродных материалов, например, нанотрубок, и суперконденсаторов, которые сегодня составляют большую конкуренцию химическим батареям.

12:21

Вот с этого городского телефона председатель Нобелевского комитета сегодня позвонит выбранным лауреатам и обрадует их приятным известием.

12:15

В отличие от прошлого года, в этом очевидных фаворитов среди возможных претендентов нет, есть лишь кандидаты, которых эксперты называют, исходя из формальных признаков.

12:09

Год назад внимание к этой премии было подогрето интригой – присудят ли ее ученым, экспериментально доказавшим существование гравитационных волн. И ожидания экспертов тогда оправдались – награды были удостоены известные физики Райнер Вайсс, Барри Бариш и Кип Торн.

12:00

Здравствуйте, уважаемые ценители науки, в ближайшие два часа мы предлагаем вместе последить за церемонией оглашения лауреатов Нобелевской премии по физике, которая начинается в Стокгольме.