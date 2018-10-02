Нобель по физике: кого поздравлять? LIVE

Называются и другие возможные кандидаты. Так, главный редактор журнала Physics World Матин Дуррани предположил, что премии могут быть удостоены физики Дэвид Смит и Джон Пендри и Виктор Веселаго, однако последний из них, профессор МФТИ, скончался совсем недавно, 15 сентября 2018 года.

Их заслуга – создание так называемых метаматерилов с отрицательным показателем предомления, благодаря которым впервые удалось показать возможность создания плаща-невидимки.