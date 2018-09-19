Сфинкс и мумия: Египет раскрыл новые тайны

Выполненную из песчаника статую сфинкса обнаружили археологи в Египте, проинформировало национальное Министерство по делам древностей на своей странице в фейсбуке. Уникальная находка была сделана во время работ по снижению уровня грунтовых вод в храме в Ком-Омбо в мухафазе (провинция) Асуан на юге страны в дельте Нила. Это единственное сохранившееся сооружение античного города Нубит. Храм строился в 180-47 годах до нашей эры в эпоху Птолемеев – династии, основанной полководцем Александра Македонского и правившей Египтом в эллинистический (греческий) период до установления римского владычества.

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По предположению генерального секретаря ведомства доктора Мостафы Вазири, к этому же историческому этапу относится и статуя сфинкса, найденная в том самом месте в юго-восточной части храма Ком Омбо, где два месяца назад обнаружили две плиты с нанесенными портретами царя Птолемея V и его жены Клеопатры. Эти артефакты, также выполненные из песчаника и снабженные иероглифами, были отправлены в Национальный музей египетской цивилизации в Фустате.

Что же до новой находки, то эта скульптура в ближайшее время подвергнется скрупулезным исследованиям.

Ministry of Antiquities/Facebook.com

После более чем 2000-летнего пребывания в слоях грунта артефакт находится в отменном состоянии. Местами на 28-сантиметровой фигуре сохранилась краска. Глаза, брови и зрачки обведены темным цветом. Голову сфинкса с явно женственными чертами лица украшает урей — царский убор с изображением богини-кобры Уаджит, покровительницы власти фараона. Завершает образ ритуальная борода.

Сфинкс – самое известное мифическое существо в культуре Древнего Египта. Как правило, его изображали с телом льва и головой человека. Из мифов Древней Греции известно, что персонаж играл важную роль и в традициях этой страны, куда, судя по всему, был заимствован из Египта. У греков сфинкс неизменно представал в качестве злобного чудовища.

А первые изображения существа, в которых различимы характерные признаки сфинкса, датированы десятым тысячелетием до нашей эры. Статуи человекольва стали важным атрибутом культуры Египта уже в период Древнего царства (середина XXIII – середина XXI века до н. э.). «Второе рождение» сфинкс получил в эпоху классицизма в разгар охватившей Европу египтомании: скульпторы украшали статуями интерьеры и фасады дворцов, изображали фантастическое создание на картинах. В этот период на Университетской площади в Санкт-Петербурге установили знаменитые изваяния сфинкса возрастом более 3,5 тыс. лет.

За время ремонтных работ в храме в Ком-Омбо обнаружили и другие уникальные предметы.

Так, 22 апреля был найден бюст римского императора в 161-180 годах Марка Аврелия высотой 40 см.

Поблизости нашли безголовую статую из песчаника.

Ministry of Antiquities/Facebook.com

В минувший вторник Министерство по делам древностей отрапортовало о еще одном бесценном открытии. Там же в Асуане, но на левом берегу Нила, археологи неожиданно наткнулись на саркофаг из песчаника с выполненной в форме человеческого тела крышкой. Внутри оказалась идеально сохранившаяся мумия. По предварительному заключению экспертов, захоронение датируется более поздней эпохой.

По словам доктора Вазири, саркофаг был найден внутри древней гробницы, около которой располагаются еще три погребения.

Специалисты пришли к выводу, что мумия была похоронена в спешке и без необходимых организационных мероприятий.

Возможно, в данном случае археологи имеют дело с коммунальным захоронением.

Помимо мумии, экспедиции удалось обнаружить остатки керамического гроба, а также фрагменты росписи с иероглифами, небольшую деревянную статую бога Гора, украшенную религиозными сценами стену и коллекцию амулетов из фаянса.

Вместе с ними найдена очередная безголовая статуя из песчаника. Над установлением ее «личности» сейчас вовсю бьются ученые-египтологи.

Около месяца назад археологи обнаружили в восточном секторе дельты Нила в мухафазе Дакахлия остатки деревни, относящейся к периоду неолита.

Данное поселение – древнейшее среди всех, когда-либо найденных в регионе. Неолитический участок находится в плодородной местности Телль Эль-Самара в 140 км к северу от Каира: жизнь вовсю кипела здесь уже семь тысяч лет назад.

Руководитель экспедиции доктор Фредерик Ги объявил об обнаружении силосных хранилищ, выгребных ям с большим количеством костей животных и бытовых отходов, а также элементов керамической посуды и каменных орудий. Предметы свидетельствуют о наличии постоянных поселений в болотистой местности дельты Нила, начиная с пятого тысячелетия до нашей эры – то есть, как минимум за 2500 лет до строительства пирамид в Гизе.