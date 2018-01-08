Арахис и сперма: как спастись от аллергии

Аллергия — это повышенная чувствительность организма к воздействию некоторых факторов внешней среды: химических веществ, микроорганизмов и продуктов их жизнедеятельности, пищевых продуктов и т. п. В основе развития аллергии лежит процесс сенсибилизации — приобретения организмом специфической повышенной чувствительности к чужеродным веществам.

При аллергии в организме человека вырабатываются антитела для специфических белков, содержащихся в аллергене.

Повышенная выработка иммуноглобулина Е вызывает выделение из тучных клеток — одного из типов белых клеток крови — биологически активных веществ, в том числе гистамина, который приводит к отекам, спазмам гладких мышц, учащению сердцебиения.

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Одним из факторов риска развития аллергии является генетическая предрасположенность. Также существует теория влияния гигиены, согласно которой соблюдение гигиенических норм приводит к тому, что в детстве иммунная система человека недостаточно загружена и в итоге начинает бороться даже с безобидными веществами.

Теория подтверждается эпидемиологическими данными — по мере роста благосостояния и чистоты в стране соответственно растет и частота аллергических реакций.

Аллергическая реакция может проявляться как местно, так и затрагивать весь организм. Среди местных симптомов распространены отек и боли слизистой носа, покраснение, боль, резь в область конъюнктивы, одышка, высыпания на коже в месте контакта с аллергеном. Систематическая аллергическая реакция — анафилаксия — проявляется в виде сыпи по всему телу, отеков, бронхоспазма, гипотонии.

Сегодня от аллергии страдает, по разным данным, от 40% до 90% населения Земли.

«Распространенность аллергических заболеваний во всем мире приобретает катастрофические масштабы, причем как в развитых, так и развивающихся странах,

— отмечается в Белой книге Всемирной федерации обществ по аллергии, астме и клинической иммунологии. — Крайне серьезной является проблема аллергии в детском возрасте – за последние 20 лет рост ее распространенности у детей выражен в особенной степени».

Согласно статистике ВОЗ, во всем мире от одной только астмы страдает более 200 млн человек, ежегодное количество смертей от астмы исчисляется сотнями тысяч.

Другой распространенный вид аллергии — пищевая аллергия. От нее, по данным Всемирной организации по аллергии, страдает до 520 млн человек. Самые распространенные пищевые аллергены — это орехи, морепродукты, цитрусовые, мед, молоко. Также около 20% людей сталкивались с аллергической крапивницей, до 30% — с ринитом, 10-20% — с аллергией на лекарственные препараты.

Самое опасное проявление аллергии — анафилактический шок, быстрое и резкое повышение чувствительности организма при контакте с аллергеном. Его наиболее выраженные симптомы — отеки и затруднение дыхания из-за отека гортани.

И если аллергический ринит не несет серьезной угрозы жизни, то анафилаксия нередко становится причиной гибели людей. Ранее «Газета.Ru» уже писала о нескольких необычных случаях анафилактического шока.

Так, восемнадцатилетний юноша из Лондона, праздновавший свой день рождения вместе с девушкой, погиб после того, как перекусил жареной курицей в забегаловке. Смерть от анафилаксии настигла его в очереди на колесо обозрения.

Женщину из Сан-Диего убила приверженность к альтернативной медицине — натуропат, к которому она обратилась с жалобами на экзему, пытался вылечить ее при помощи инфузионной терапии с куркумой.

При введении смеси женщина перестала отвечать на вопросы, и обеспокоенный натуропат вызвал врачей. Они боролись за жизнь женщины почти неделю, но спасти ее так и не удалось.

А в Женеве мужчина получил тюремный срок за убийство соседа при помощи ос. Он хотел убрать осиное гнездо с террасы, потревоженные осы вылетели из него и направились к соседнему дому, где на террасе находилась супружеская пара. Женщина после укусов осталась жива, а вот ее мужу повезло меньше — он страдал от аллергии на укусы насекомых и от развившейся анафилаксии умер спустя два дня.

Мужчины же и вовсе могут пострадать от аллергической реакции на собственную сперму. По крайней мере, именно аллергия считается основной причиной синдрома посторгазмического недомогания — проявляющейся после эякуляции группы физических и когнитивных симптомов, включающей нарушение речи, проблемы с памятью, ухудшение настроения, снижение зрения, головную боль, лихорадку, потливость.

На аллергическую природу заболевания указывает, в частности, то, что при подкожных инъекциях собственной спермы у мужчин, страдающих от этого синдрома, развивалась аллергическая реакция. А при регулярных инъекциях мужчины сообщали о снижении симптомов.

Причина аллергии не всегда очевидна. Американские исследователи изучили 70 случаев необъяснимых регулярных аллергических реакций и выяснили, что часть из них, по всей видимости, вызывала молекула галактоза-альфа-1,3-галактоза, содержащаяся в красном мясе. Обычно реакция на пищевые аллергены проявляется в течение 5-30 минут после употребления продукта, однако в случае с красным мясом аллергия давала о себе знать только спустя 3-6 часов.

«Необычно длинный промежуток между приемом пищи и аллергической реакцией, вероятно, является причиной того, что аллергия на галактоза-альфа-1,3-галактозу часто ошибочно диагностируется, — считают исследователи. --

Если у вас ночью начнутся проблемы с дыханием, вы вряд ли будете винить в этом съеденный на ужин гамбургер».

После отказа от красного мяса у пациентов с аллергией на галактоза-альфа-1,3-галактозу аллергические реакции не отмечались в течение нескольких лет.

Для диагностики аллергии используются кожные пробы — несколько аллергенов вводятся подкожно или наносятся на небольшие царапины на коже пациента, каждой из которой присвоен номер, соответствующий использованному аллергену.

Более точным способом является выявление уровня общего и специфических иммуноглобулинов E в сыворотке крови. Задача иммуноглобулинов — бороться с токсинами, вирусами и бактериями. В норме уровень IgE довольно низок и по его росту можно определить наличие аллергической реакции на конкретное вещество и степень ее выраженности.

Сделать аллергопробы имеет смысл еще в раннем возрасте. Исследователи из Каролинского института в Швеции выяснили, что выявление аллергенов в детстве позволяет предсказать развитие аллергического ринита и астмы в подростковом возрасте.

Они протестировали 1034 ребенка на аллергические реакции к более чем 100 молекулам аллергенов. Оказалось, что таким образом возможно предсказать развитие респираторной аллергии в более позднем возрасте с точностью до 90%. Результаты позволят принять своевременные профилактические меры, а также будут полезны в разработке новых методов лечения аллергии у детей.

Наиболее надежный способ уберечься от аллергической реакции — избегать контакта с аллергеном. Для снятия симптомов используются антигистаминные препараты.

Также в последние годы активно развивается направление иммунотерапии. Лечение занимает несколько лет, на протяжении которых пациент регулярно получает нарастающие дозы аллергена. Это приводит к снижению тяжести или даже полному исчезновению симптомов.

Так, например, недавно французская биофармацевтическая компания DBV Technologies рассказала об успехах в разработке пластыря от аллергии на арахис.

После трех лет использования пластыря 83% дети 6–11 лет, принимавших участие в исследовании, могли съесть грамм арахиса без каких-либо проявлений аллергии. Это в 10 раз больше, чем в начале исследования.

Люди более старшего возраста тоже успешно отвечали на лечение, но наиболее выраженный прогресс был именно у детей. Каждый пластырь содержит тот же белок, что и арахис, и после приклеивания на кожу белок входит в контакт с иммунной системой. В такой форме он не попадает в кровоток и не вызывает резкой аллергической реакции.

Другая форма иммунотерапии включает внутривенные инъекции моноклональных антител анти-IgE, которые связывают свободные IgE и IgE на поверхности лимфоцитов, что служит сигналом к разрушению IgE.

Также стоит иметь в виду, что защитить ребенка от аллергии способны белки, содержащиеся в материнском молоке.

Исследователи давали самкам мышей в пищу яичный белок, а когда у тех появлялось потомство, подкладывали к кормящей самке потомство мышей, которые яичный белок не получали. После вскармливания выяснилось, что аллергии на яичный белок менее подвержены не только собственное потомство мыши, но и выкормленные ею мышата от других самок. Наиболее выраженный эффект наблюдался в том случае, если самка получала белок и до беременности, и во время нее, и во время вскармливания.

А вот мышата, рожденные получавшей яичный белок самкой, но вскормленные другой мышью, оказались лишь незначительно защищены от аллергии по сравнению с контрольной группой.