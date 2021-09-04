Россиянам рассказали о штрафах за проживание не по прописке

После того, как в октябре 1993 года отменили понятие «прописка», ей на смену пришла «регистрация» по месту жительства. При этом гражданину нужна временная регистрация, если человек проживает в доме или квартире за пределами постоянного места жительства более 90 дней. В беседе с агентством «Прайм» адвокат Елена Кудерко рассказала о штрафах, которые грозят за нарушение требований законодательства в этой сфере.

Временная регистрация необходима для привязки к адресу, на который госорганы направляют информацию, например, из судов. Адрес регистрации также определяет место налогового и воинского учета, пенсионных органов или социальных учреждений, рассказывает юрист.

Ответственность за нарушение правил регистрации распространяется на граждан и собственников, которые не поставили арендаторов на временный учет, а также на юрлиц. Штрафы для граждан составят от 2 до 3 тыс. руб., для собственников жилого помещения от 2 до 5 тыс. руб., а вот для юрлиц предусмотрены значительно более высокие штрафы — от 250 до 750 тыс. руб.

В Москве и Санкт-Петербурге штрафы выше и составляет от 3 до 5 тыс. руб. для физлиц, собственников жилого помещения от 5 до 7 тыс. руб., а для юрлиц от 300 до 800 тыс. руб.

Нарушением не считается временное проживание в границах населенного пункта, в котором есть регистрация, и проживание с родственниками. Родственниками в данном случае считаются супруги, дети, подопечные, супруги детей, родители, усыновители, опекуны и попечители, супруги родителей, родные братья и сестры, бабушки, дедушки или внуки. При этом родственниками не считаются гражданские супруги, подчеркнула Кудерко.

В мае стало известно, что процедуру регистрации по месту жительства и месту пребывания планируется упростить в России.