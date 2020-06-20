Илон Маск продал свой дом в Лос-Анджелесе за $29 млн

Изобретатель и предприниматель Илон Маск продал один из своих особняков в Лос-Анджелесе за $29 млн, пишет газета The Wall Street Journal.

По данным издания, дом был изначально выставлен на продажу за $30 млн. В 2012 году директор Tesla и SpaceX приобрел его за $17 млн у основателя компании Canyon Capital Митчела Джулиса.

Газета утверждает, что у Илона Маска в Лос-Анджелесе остались еще пять объектов недвижимости.

Ранее предприниматель пообещал распродать большую часть своей недвижимости, чтобы «упростить себе жизнь». Аналогично он намерен поступить и с бытовыми вещами, оставив себе только то, что вызывает у него «сентиментальные чувства».

По данным журнала Forbes, Илон Маск находится на 31-м месте в списке самых богатых людей планеты. Его сост состояние оценивается в $42,4 млрд.

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