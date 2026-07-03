Билайн делает связь персональной. Почему привычные тарифы перестают быть одинаковыми для всех?

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Раньше выбор мобильного тарифа зависел от количества минут, гигабайтов и цены. Сегодня универсальные пакеты теряют актуальность, а персонализация становится главной тенденцией. Билайн запускает линейку улучшайзеров — цифровых модулей, которые дают возможность каждому клиенту дополнить тариф именно теми услугами, которые ему нужны. Какие возможности появились у пользователей и почему персонализация становится новым этапом развития мобильной связи, — в материале «Газеты.Ru».

Каждому — свое

Найти человека, который использует все возможности своего смартфона одинаково, сегодня почти невозможно. Кто-то каждый день пишет тексты с помощью искусственного интеллекта, кто-то хранит в телефоне десятки тысяч фотографий и видеозаписей, а кто-то ежемесячно замечает, что часть оплаченного интернет-трафика так и остается невостребованной.

При этом мобильные тарифы долгое время менялись по одному сценарию: если привычного набора услуг становилось недостаточно, пользователю приходилось выбирать новый тариф, даже если дополнительные возможности нужны были лишь время от времени.

Для решения этой проблемы Билайн выпустил улучшайзеры — цифровые модули, позволяющие расширить возможности тарифа без его смены.

По сути, речь идет о новой модели мобильной связи, в которой пользователь сам определяет, какие возможности должны появиться в его тарифе.

Продолжение истории «плана б.»

Новая линейка стала логичным продолжением развития флагманского тарифа «план б.», объединивший мобильную связь, искусственный интеллект и дополнительные цифровые сервисы.

Теперь оператор делает следующий шаг. Первым продуктом новой линейки стал улучшайзер «план б.», открывающий доступ к ключевым возможностям одноименного тарифа без необходимости переходить на него полностью.

Подключить улучшайзер на первом этапе смогут пользователи подписки bee (би). Позже Билайн планирует сделать такой формат доступным и для других тарифов, включая архивные. Первый месяц использования будет бесплатным, затем стоимость составит 250 рублей в месяц.

Полный набор

Разработчики объединили в одном улучшайзере сразу несколько сервисов, которыми пользователи смартфонов пользуются практически каждый день.

Тем, кто регулярно работает с нейросетями, доступны 1000 дополнительных ИИ-токенов. Их можно использовать для общения с популярными ИИ-сервисами без VPN — готовить тексты, искать информацию, создавать изображения, анализировать документы или решать учебные задачи.

Чтобы быстрее разобраться с возможностями искусственного интеллекта, в улучшайзер включили библиотеку готовых промтов с наиболее востребованными сценариями использования.

Еще одна возможность рассчитана на тех, кто хранит большую часть своей цифровой жизни в смартфоне. В состав улучшайзера входит 1 ТБ в Облаке Билайна, где можно разместить фотографии, видео, документы и резервные копии устройств, получая к ним доступ с любого устройства.

Отдельный сервис позволяет использовать даже те гигабайты, которые обычно остаются невостребованными. Неиспользованный интернет-трафик можно обменять на цифровое золото, а затем конвертировать его в бонусные рубли для оплаты услуг связи. Дополняют улучшайзер игровые механики и система достижений, позволяющие получать дополнительные бонусы.

Следующий этап персонализации

Заместитель генерального директора Билайна Олег Решетин подчеркнул, что компания внимательно следит за изменяющимися потребностями клиентов, которые все чаще нуждаются в гибкости тарифной конструкции для решения своих индивидуальных задач.

«Именно поэтому мы запускаем линейку улучшайзеров. Это новый уровень персонализации, при котором пользователь может взять свой текущий тариф и добавить к нему те возможности, которые раньше были доступны только внутри отдельного продукта. В случае с улучшайзером «план б.» мы фактически расширяем доступ к уникальному наполнению «плана б.» и делаем его доступным для более широкой аудитории», — отметил Олег Решетин.

В компании подчеркивают, что улучшайзер «план б.» станет первым продуктом новой линейки. В дальнейшем Билайн планирует развивать этот формат, предлагая новые цифровые модули для разных пользовательских сценариев.

Когда тариф развивается вместе с пользователем

Еще недавно смена привычек почти всегда означала смену тарифа. Сегодня мобильная связь становится гораздо гибче. Пользователь может сохранить привычный пакет услуг и постепенно дополнять его теми сервисами, которые действительно нужны именно сейчас.

Именно такую модель Билайн предлагает развивать дальше. Если смартфон давно превратился в устройство, которое каждый настраивает под себя, то теперь похожий путь проходит и мобильная связь.

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Подробнее на сайте: beeline.ru.