Общие тренды и личная история. Как читатели «Газеты.Ru» искали в этом году точки опоры?

В наше время непростых перемен люди особенно нуждаются в точке опоры. Ее находят в семье, природе, технологиях, хобби, культуре и традициях, общественной деятельности. «Газета.Ru» отразила эти запросы в своих материалах и подвела итоги года. Однако у каждого есть и личная история, написанная ежедневными выборами и тратами, которую можно увидеть в приложении Сбербанк Онлайн.

Надежда на технологии

Цифровые инновации стали важной частью общественной дискуссии. «Газета.Ru» подробно освещала развитие современных цифровых сервисов, внедрение искусственного интеллекта и умных устройств, новых решений, упрощающих нашу жизнь. Все это создавало ощущение контролируемости и предсказуемости завтрашнего дня, отражало надежды общества на качественное улучшение жизни.

Современные технологии помогают не только читать новости, но и управлять своей жизнью. Статья «Что останется человеку в эпоху сверхвозможностей ИИ?» — один из таких примеров. В ней рассказывается, что, по прогнозам, к 2028 году технологии могут освободить до 80% нашего времени. Ключевой вопрос: станет ли высвобожденное время ресурсом для человеческого капитала — роста уровня образования, творчества, волонтерства и укрепления социальных связей?

Пример технологии, которая делает сложное простым, — это Сбербанк Онлайн (СБОЛ). Анализ трат, автоматическое откладывание средств, планирование целей — эти функции буквально помогают управлять жизнью, освобождая время и силы для действительно важного. Новогодним подарком для клиентов Сбера стал запущенный в декабре проект «Итоги года» со Сбером. Каждый, кто пользуется сервисами экосистемы Сбера, может посмотреть уникальный отчет о том, как лично для него сложился 2025 год.

Это живая история успехов, привычек и реальной выгоды, собранная из данных сервисов банка и партнеров. Можно уточнить сумму кешбэка и бонусов Спасибо, заработанных за год, узнать, сколько раз вы оплатили покупки улыбкой и как часто снимали наличные в банкоматах. Система покажет совокупный доход по всем вкладам и накопительным счетам, а также какую выгоду принесли подписка СберПрайм и пакеты услуг. Впервые проект включает персональные итоги для предпринимателей — оборот по счетам, вклад компании в благотворительность, количество бонусов СберБизнес Спасибо, сумму, сэкономленную благодаря подписке СберБизнесПрайм, доход по депозитам и долю покупателей, вернувшихся за повторными покупками.

Но деньги еще не все. «Итоги года» напомнят, какую категорию покупок вы выбирали чаще всего и сколько поездок совершили на такси. Они оживят воспоминания о любимых фильмах, сериалах, музыке.

Особенностью проекта «Итоги года» в этом году стали данные в общем по экосистеме, с которыми может ознакомиться клиент Сбербанка. Они включают такие категории, как «Самый популярный фильм», а еще здесь можно посмотреть, сколько мошеннических атак Сбер предотвратил, чтобы год прошел спокойно.

Природа как лекарство от шума

Одним из ярких трендов прошлого года стало стремление к внутреннему спокойствию через общение с природой. «Газета.Ru» отметила популярность материалов о путешествиях по России, о том, как перезагрузиться без дальних поездок — у воды, в горах, в малых городах. Этот тренд стал своеобразным ответом на усталость от городской суеты и желание восстановить душевное равновесие.

В приоритетах были статьи прикладного характера, такие как «Где отдохнуть зимой и летом на Северном Кавказе», своего рода путеводители с полезной для туристов информацией.

Но чтобы отдых стал удачным и запоминающимся, мало просто распланировать маршрут, организовать проезд, проживание и выбрать экскурсии. Залогом успешной поездки служит объективная оценка своих финансовых возможностей. В Сбере удобно контролировать расходы, задать цель на путешествие и спланировать отдых, чтобы поездка действительно стала отдыхом для души, а не источником стресса. ИИ-помощник ГигаЧат предложит описать свою мечту о путешествии на следующий год, задаст уточняющие вопросы и составит персональный план действий для ее осуществления. И этот план будет опираться на ваши конкретные привычки и финансовые возможности.

Культурные маркеры года

Общественное сознание зримо находит свое выражение через язык и культуру. «Газета.Ru» выделяла наиболее яркие культурные феномены года: популярные выражения, литературные предпочтения читателей, фильмы и сериалы, вызвавшие широкий резонанс. Эти культурные маркеры становились своего рода индикаторами настроений общества. Они позволяли людям почувствовать единство и разделить эмоции друг с другом. Эти настроения отражают такие статьи, как «Новый культурный код Москвы: какие тренды формируют досуг горожан».

Аналогичную функцию выполняют и финансовые данные, собранные в сервисе СБОЛ. Годовую статистику расходов можно рассматривать как личное «слово года», выражающее индивидуальность и приоритеты каждого пользователя. Анализ трат становится способом осмысления прожитого периода и формирования осознанного взгляда на будущее. А онлайн-кинотеатр Okko предлагает широкий выбор видеоконтента — эксклюзивные премьеры, блокбастеры, сериалы, документальные фильмы.

Праздники, традиции и ритуалы

Читатели «Газеты.Ru» уделяли значительное внимание материалам, посвященным истории праздников, религиозным событиям, народным традициям и ритуалам. Они играют важную роль в общественном сознании, создавая ощущение стабильности и напоминая о неизменных ценностях. Такой читательский интерес свидетельствует о стремлении сохранить преемственность поколений и укрепить семейные связи.

Например, крайне востребованной оказалась статья о Великом посте 2025 года с календарем питания по дням. Она отвечала на запрос читателей, которым была нужна информации для точного следования правилам. Подобно тому, как в период поста важно учитывать ограничения, так и в управлении финансами важно видеть четкую структуру расходов. Функционал СБОЛа позволяет отслеживать траты по различным категориям, выявляя лишние и оптимизируя расходы.

Также популярностью пользовались материалы о массовых мероприятиях и уличных праздниках. Читатели активно искали подробную информацию о местах их проведения, маршрутах проезда и расписании событий. Этот практический интерес перекликается с необходимостью грамотного планирования бюджета на праздники, поездки и подарки. Используя возможности СБОЛа, можно заранее сформировать бюджет на подобные мероприятия, чтобы четко понимать, сколько вы можете позволить себе потратить, не выходя из допустимого лимита.

Такие материалы, как статья «Животное 2026 года – Огненная Лошадь. Чего ждать и кому повезет?» удовлетворяли извечное желание заглянуть вперед, и узнать свое будущее. Эти тексты выполняют роль ориентиров, давая представление о возможных изменениях и перспективах.

Аналогично СБОЛ позволяет посмотреть, на что уходили деньги в этом году, и осознанно решить, что изменить в следующем ради той или иной цели. С «Итогами года» можно сравнить самые важные параметры с данными прошлого года и обдумать, как изменились расходы и привычки. Причем сравнение можно провести и со среднестатистическим клиентом Сбера.

Истории, которые ведут к себе

В течение года «Газета.Ru» много писала о литературных бестселлерах, фильмах, сериалах, спектаклях и культурных событиях. Читатели особенно заметно проявляли интерес к историям про поиски смысла существования, нравственный выбор, путь к гармонии с собой и миром.

Одной из самых читаемых тем в этом году стало обсуждение премьеры российского блокбастера, снятого по философскому бестселлеру Евгения Водолазкина, частью которого стала статья «Жить вечно? «Авиатор» Егора Кончаловского ищет ответы на важные вопросы».

Хорошая книга способна подарить целостное восприятие мира, заставляя задуматься о жизненном пути и целях. Инструменты Сбера помогают «прочитать» свою финансовую жизнь как книгу, понять, куда уходят ресурсы, и определиться с дальнейшими целями и задачами. Это и есть практическое саморазвитие. А сервис Звук от Сбера, который позволяет слушать музыку, подкасты и аудиокниги, всегда обеспечит вам нужный фон под любое настроение.

Забота о себе

Психологическое благополучие в этом году оставалось одним из главных общественных запросов. Современный ритм жизни требует умения находить время для восстановления сил и внутреннего покоя. «Газета.Ru» регулярно публиковала материалы о психологическом здоровье, важности баланса между работой и личной жизнью, о привычках, которые помогают чувствовать себя лучше, например «Сублимация: как превратить страдания в диплом, бизнес или накачанный пресс».

Одной из самых важных из таких привычек является постоянный контроль за своим бюджетом. Возможность в пару кликов увидеть все платежи, запланировать накопления на конкретные цели или на формирование «подушки безопасности» в Сбере — это действенный способ снизить фоновую тревожность. Когда финансы под контролем, высвобождаются ментальные ресурсы для отдыха, семьи и настоящего развития.

Ваша жизнь — главная лента новостей

Этот год напомнил, что важно не только следить за новостной лентой, но и анализировать ленту собственной жизни. «Итоги года» со Сбером — это личный инструмент для планирования, который помогает перевести общие тренды в персональный план действий. Чтобы, оглядываясь на год, видеть не только то, о чем читали, но и как жили. И чтобы итоги года становились не концом, а ясной точкой отсчета для будущего, которое вы планируете сами.

ПАО Сбербанк, ОГРН 1027700132195, г. Москва, ИНН 7707083893. Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций Nº 1461 от 11.08.2015