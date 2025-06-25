Москвичам предлагают новые формы жизни в городе. Как это делает столичный девелопер?

Скандинавский стиль

Новый жилой квартал бизнес-класса FØRST стал одним из самых интересных архитектурных проектов в Москве, ярким и необычным. Расположенный на Симоновской набережной Москвы-реки, он возвышается над ней, напоминая утесы норвежского фьорда. Пять монументальных корпусов до 20 этажей за счет отделки и разных уровней высоты вызывают ассоциацию со слоистой скальной породой. Жилые корпуса, выстроенные на берегу, повторяют излучину Москвы-реки, открывая живописные панорамы жителям FØRST.

Местоположение домов делает квартал уединенным уголком посреди большого города, в то же время обеспечивая быстрый доступ к его возможностям. FØRST расположен в Даниловском районе по адресу Автозаводская улица 24, всего в 7 километрах от Кремля. Рядом метро Тульская, до которой меньше 15 минут пешком, в 100 метрах — Третье транспортное кольцо (ТТК), неподалеку метро Автозаводская.

Это дебют компании FORMA на столичном рынке жилья, ее первый законченный проект в сфере жилой недвижимости. Название FØRST так и переводится с норвежского языка — «первый». Застройщик воплотил в нем основные принципы, с которыми он вышел на столичный рынок: создавать пространства для жизни, в которых удобно не только жить, но и быть собой.

Для девелопера FØRST выступает наглядным примером качества и способности сформировать пространства, где продумана каждая деталь: как вы просыпаетесь утром, куда идете с детьми, как отдыхаете после работы, как общаетесь с соседями.

Потому что город — это не просто фон, а продолжение человека, в которых хочется жить, развиваться и чувствовать себя на своем месте, транслирует FORMA свою цель.

close Пресс-служба Forma

Слагаемые успеха

Скорость продаж квартир в жилом квартале FØRST говорит о том, что проект стал четким ответом на запросы покупателей, сейчас свободных лотов осталось уже совсем мало. Высокий спрос определили разные факторы, среди которых важную роль играет большое разнообразие предложений. Проект включал как ставшие редкостью квартиры с отделкой white box для тех, кто хочет сразу въехать, так и без нее, «в бетоне», чтобы все устроить по своему вкусу. Набор планировок отвечает самым разным потребностям: от студий в 26,5 квадратных метра, до пентхаусов с дровяным камином, квартир с террасами и собственным патио, высотой потолков от 2,85 до 3,9 метра.

Кстати, именно террасы и потолки от трех метров высотой возглавляют список опций, за которые покупатели квартир готовы доплачивать около 10%, показало недавнее исследование компании Stone. В архитектурном решении по максимуму использована близость домов к реке, которая выступает одним из важных преимуществ проекта.

На всех жилых этажах с видом на реку спроектированы квартиры с большими приватными лоджиями, где можно уютно устроиться отдохнуть или поработать, любуюсь живописными окрестностями.

Окна в таких квартирах с панорамным остеклением — высотой до 2,5 метра и шириной от стены до стены. Можно выбрать квартиру, где даже ванная комната с панорамным окном и можно нежиться в теплой воде, словно в облаках, глядя на город с высоты. А в квартирах, которые смотрят во двор, жители оценят удобные низкие подоконники шириной до 1,8 метра, которые как будто просятся превратить их место отдыха для чтения или романтического уединения.

К тому же всем жителям FØRST доступна видовая терраса с лаундж-пространством на 6 этаже пятой секции, где можно работать, отдыхать и загорать, наслаждаясь прекрасной панорамой на реку и город.

Продуманная инфраструктура жилого квартала обеспечивает жителям больше, чем просто комфорт во всех бытовых вопросах.

Просторное главное лобби дополняет библиотека. В каждой секции по три бесшумных высокоскоростных лифта со спуском в подземный̆ паркинг на 273 машиноместа, в том числе с зарядками для электромобилей. Также на подземном уровне расположены 152 келлера — кладовых, где удобно хранить крупногабаритные вещи.

В доме установлены современные системы видеонаблюдения и домофоны с возможностью просмотра изображения с общедомовых камер видеонаблюдения с управлением через мобильное приложение. Само собой, FØRST обеспечивает жителям всестороннюю безопасность за счет самых современных технологий. Все корпуса оборудованы системой пожарной безопасности, вход на территорию комплекса и в здания по электронным пропускам, въезд в паркинг контролируется посредством системы распознавания номеров автомобилей. В паркинге действует система экстренной связи с постами охраны.

Инженерные системы в FØRST спроектированы так, чтобы минимизировать воздействие на окружающую среду, жилому комплексу присвоен очень высокий класс энергоэффективности А++. Каждая квартира оборудована измельчителем пищевых отходов, а мусоросборные камеры в подземном паркинге организованы по принципу раздельного сбора мусора.

close Пресс-служба Forma

Для семей с детьми FØRST также предусматривает всеобъемлющую инфраструктуру. Прямо в жилом комплексе работает детский̆ сад Discovery на 95 мест, где с малышами занимаются высокопрофессиональные воспитатели со знанием английского языка. На придомовой территории созданы детские игровые зоны для разного возраста, в том числе в виде спортивно-игрового маршрута в стиле скандинавской деревни с собственным фитнес-треком и тоннелем.

Проект благоустройства территории разработан в духе вековых британских традиций бюро Gillespies — одной из ведущих английских компаний по ландшафтной архитектуре и городскому дизайну.

Озелененная территория по размеру превышает площадь футбольного поля, это 6 тыс. квадратных метров. Скандинавскую нотку вносит использование природных материалов: валунов, замощенные гранитом площадки и выложенные гранитной крошкой тропы.

Двор поделен на 8 зон разного назначения. Зона отдыха создана в виде зеленого амфитеатра с устойчивыми к вытаптыванию лужайками, где в теплое время года так приятно поваляться на травке. Двухуровневая спортивная зона для взрослых и детей, обеспечивает условия для самых разных тренировок: от брусьев и турников до кикбоксинга. Позаботились проектировщике и о друзьях человека — для собак обустроена площадка с полосой препятствий для занятий аджилити.

Счастье в Moments

На северо-западе Москвы, в Щукино FORMA возводит жилой квартал бизнес-класса Moments. Он открывает редкую возможностью поселиться в современном и максимально комфортном жилье в одном из самых зеленых и экологически чистых районов столицы. Этот жилой квартал расположен в Красногородском проезде, вплотную к парку «Покровское-Стрешнево» и неподалеку от Строгинской поймы Москвы-реки.

Moments сочетает характерное для девелопера расположение в зеленой зоне с хорошей транспортной доступностью. Рядом Волоколамское шоссе с удобным выездом и в центр, и в область. В 5 минутах ходьбы станция МЦК Стрешнево, а в 10 минутах — станция D2 Стрешнево.

Жилой квартал состоит из восьми башен с панорамным остеклением высотой от 14 до 47 этажей на 2 668 квартир с подземным паркингом на 793 машиноместа и приватным двором. Оборудование, отделка и внутренняя инфраструктура проекта во всем отвечает высоким стандартам девелопера. Как и во всех проектах FORMA, в Moments можно выбрать квартиру под самые разные предпочтения. Проект включает квартиры с мастер-спальнями, с просторными гардеробными, на две стороны света, с двумя санузлами, спальни и детские с двумя окнами, а также предлагается возможность объединения двух соседних квартир. Угловые комнаты с большими окнами дают возможность видеть сразу три стороны света.

Уже полным ходом идет строительство первой и второй очередей Moments. Первая очередь включает в себя 30-этажную башню и постройку детского сада. Вторая очередь состоит из трех башен в 30, 34 и 40 этажей, объединенных единым стилобатом по периметру внутреннего двора. Третья очередь ждет запуска — это еще четыре высотные башни.

География возможностей

Сейчас в активе компании FORMA пять жилых проектов в разных частях Москвы. Это сданный в эксплуатацию FØRST и, кроме Moments, еще три строящихся жилых комплекса бизнес-класса. Каждый представляет собой городской квартал, ориентированный на высокое качество жизни. Каждый спроектирован архитекторами с мировыми именами.

Для поклонников жизни в историческом центре столицы представляет интерес жилой квартал бизнес-класса PAVE, который возводят в Даниловском районе неподалеку от Павелецкой набережной. Его шесть разновысотных корпусов от 7 до 33 этажей будут расположены в 8 минутах от станции метро Павелецкая, по адресу 2-й Павелецкий проезд, д. 4/6.

Необычное архитектурное решение создает ощущение рукотворности фасадов Pave. Такой эффект создают несимметричная расстановка окон, увеличенные джамбо-окна, выступающие французские балконы и террасы, фактурная глубокая облицовка и сложные контуры очертаний.

Жилой квартал бизнес-класса SOUL в районе Аэропорт по адресу Часовая 28 отличает уникальный формат, который соединил 10 башен и камерные дома Unique высотой 6–8 этажей, которые формируют центральную часть застройки. Дома Unique спроектированы с небольшим количеством квартир, от 15 до 33, поэтому у резидентов будет мало соседей и больше уединения.

close Пресс-служба Forma

Другая отличительная черта SOUL — высокая транспортная доступность. Рядом бессветофорный Ленинградский проспект и ТТК, удобные выезды с улиц Алабяна и Большой Академической. В 5 минутах ходьбы станция метро Сокол, в 10 минутах — станция метро Аэропорт.

Этот проект ярко проявил стремление компании FORMA к сохранению исторического наследия.

Главной точкой притяжения для жителей жилого квартала SOUL станет обновленная Изофабрика, построенная в 30-е годы ХХ века для художественного объединения «Всекохудожник».

Ее здание в стиле раннего итальянского Ренессанса изначально украшали аркада на восьмигранных колоннах и круглые окна, расписные деревянные карнизы и подкрашенная умброй штукатурка. В рамках проекта строительства жилого квартала SOUL компания FORMA бережно отреставрировала Изофабрику, вернув ей исторический облик. В новой жизни здесь будут располагаться кафе и рестораны, мастерские для детей и взрослых, образовательный центр.

close Пресс-служба Forma

Любителям водных видов спорта и отдыха на воде стоит обратить особое внимание на жилой комплекс Portland.

Его восемь башен разной высоты расположены в Печатниках на берегу Москвы-реки в акватории Южного речного порта. Здесь протянулась самая длинная береговая линия реки в столице в 13 километров и тут же Москва-река шире всего в городе, протяженность водной глади прямо напротив Portlandа равняется 900 метрам.

Изюминкой проекта станут собственная пешеходная набережная, понтонный бассейн с подогреваемой и очищаемой водой и марина для катеров и яхт.

Расположение жилого комплекса обеспечит впечатляющий вид из окон на Москву-реку из 95% квартир. Проекты зданий и благоустройства территории PORTLAND разработали звездные голландские архитектурные бюро De Architekten CIE и West8, которые перенесли на московскую землю дух европейского портового города.

Украшением жилого комплекса станет аркада стилобата с торговыми галереями и кафе, на крыше которого расположится видовая терраса с лаундж-зоной, вечнозеленым парком и цветущими садами. Но главной достопримечательностью Portland будет собственная пешеходная набережная прямо от дома со спуском к воде. Впоследствии ее соединят с новой набережной экопарка «Печатники». Набережная длинной 412 метров с примыкающим к ней лесом станет благоустроенной зоной отдыха с развлечениями для взрослых и детей.

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