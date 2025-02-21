Израиль упростил визовый режим для россиян: что важно знать?

С 1 января 2025 года Израиль ввел электронное разрешение на въезд

Что изменилось в правилах въезда в Израиль?

Ранее граждане России могли путешествовать в Израиль без необходимости получать визу или разрешение заранее. Однако с 2025 года правительство страны внедрило систему предварительного электронного контроля, требуя от граждан России, Беларуси, Грузии, Украины и множества других государств оформить ETA-IL перед вылетом в Израиль.

Как работает ETA-IL: условия и сроки оформления

ETAIL это электронное разрешение, аналог визы, которое нужно получить перед поездкой:

● Стоимость оформления через Визанет: 2 990 рублей (включает все сборы и налоги)

● Срок обработки заявки:

Стандартное оформление: до 3 дней.

Срочное оформление: 1 день (или даже несколько часов, если подать заявку вовремя).

● Срок действия разрешения: 2 года или до окончания срока действия паспорта

● Количество въездов: многократная виза

● Максимальный срок пребывания: до 90 дней за поездку

Важно: без ETA-IL авиакомпания откажет в посадке на рейс — убедитесь, что у вас есть разрешение заранее.

close Shutterstock

Где оформить ETA-IL и как оплатить?

Главное преимущество для россиян — теперь ETA-IL можно оформить в рублях с оплатой российской картой на сайте: visanet.ru (Визанет.ру).

Ранее оплатить такую услугу можно было только в иностранной валюте (ILS), что создавало неудобства для многих туристов. Теперь Визанет предлагает оформить электронную визу в Израиль без сложностей с платежами!

Как подать заявку через Визанет?

● Заполните анкету онлайн — это займет 5 минут.

● Оплатите рублями с российской карты — безопасно и удобно.

● Дождитесь подтверждения — стандартное оформление занимает до 3 дней, срочное — от нескольких часов до 1 дня.

● Получите одобренный ETA-IL по электронной почте, Whatsapp или Telegram.

С Визанет никакой бюрократии — все быстро, онлайн и без посещения консульства.

Почему стоит оформить ETA-IL через Визанет?

Визанет — лидер в России по оформлению электронных виз и разрешений ETA для зарубежных поездок. Мы обеспечиваем максимальную надежность, поддержку на русском языке и удобный процесс подачи заявки.

100% гарантия одобрения или возврат денег — если вашу заявку отклонят, мы повторно подадим ее бесплатно или вернем полную сумму.

Оплата российскими картами — не нужно искать альтернативные платежные решения.

Поддержка 24/7 на русском языке — всегда на связи через WhatsApp и Telegram.

Быстрое оформление — срочные заявки обрабатываются от нескольких часов до 1 дня.

Полная защита данных — SSL-шифрование и банковские стандарты безопасности.

Доверьте оформление профессионалам — с Визанет ваша поездка пройдет без сложностей!

Израиль: куда поехать и что посмотреть?

Израиль — страна контрастов, истории и уникальных культурных традиций. Будь то святые места, современный Тель-Авив или побережье Мертвого моря, здесь есть что увидеть каждому.

close Unsplash

Тель-Авив — пляжный город с лучшими ресторанами и ночными клубами.

Иерусалим — город мировых религий, включающий Старый город, Храм Гроба Господня и Стену Плача.

Мертвое море — лечебные воды, уникальный климат и захватывающие пейзажи.

Галилея и Назарет — места с богатой христианской историей, важные для православных паломников.

Пустыня Негев — возможность увидеть настоящие библейские ландшафты.

Вывод: оформите ETA-IL заранее, чтобы не испортить поездку

Теперь ETA-IL это обязательный документ для путешественников в Израиль. Если у вас нет одобренного разрешения, авиакомпания не пустит вас на борт.

Оформить ETAIL электронную визу в Израиль через Визанет очень:

Просто — весь процесс занимает 5 минут.

Быстро — одобрение за 1-3 дня.

Удобно — оплата в рублях российскими картами.

Надежно — 100% гарантия результата или возврат денег.

Не оставляйте оформление на последний момент — подайте заявку прямо сейчас!

Оформить ETA-IL за 2 990 рублей.

Визанет.ру — Визы без проблем, путешествия без границ.

РЕКЛАМА