Битва смеха и артистизма: кто станет самой смешной звездой Нового года?

30 декабря в 21:00 телеканал НТВ подарит зрителям искрометный новогодний праздник — специальный выпуск шоу «Звезды» — «Звезды. Новогодний кубок». Победитель первого сезона Денис Дорохов и его «Регионы» в противостоянии с командами-участницами первого сезона и их звездными лидерами попытаются защитить звание самой смешной звезды России.

Веселый батл-реванш

«Звезды. «Новогодний кубок» — это настоящая схватка остроумия и артистизма, нешуточные эмоции и праздничное настроение. В этот предновогодний вечер концентрация самых популярных представителей российского шоу-бизнеса на одной сцене будет запредельной.

За звание самых смешных будут сражаться все участники первого сезона: Дмитрий Маликов и его «Сборная Россия», Филипп Киркоров с «Борцами», Алексей Чумаков и «Наполеоны», Александр Ревва и «Студия Союз», Лера Кудрявцева с «Раисами», Мигель и «Сборная». СССР», Джиган с «Красноярским», Марина Федункив и ее «Объединение ЮГ», Азамат Мусагалиев и «Астана», а также Денис Дорохов и его «Регионы». Последние попытаются доказать: их победа в первом сезоне была заслуженной.

Схватка обещает быть непредсказуемой. Команды подготовили совершенно новые выступления, наполненные яркими шутками, ироничными пародиями и праздничной энергетикой. Ведущим шоу станет неподражаемый Азамат Мусагалиев, чей искрометный юмор уже давно покорил сердца миллионов.

А судить батл-реванш будет опытное жюри, состоящее из требовательных ценителей юмора. В судейских креслах: певец и музыкант, бессменный лидер группы «Руки Вверх!» Сергей Жуков, юморист, телеведущий и шоумен Гарик Харламов, рэпер и продюсер Тимати, дизайнер, блогер, директор по дизайну «ВКонтакте» Артемий Лебедев и видеоблогер Валя Карнавал.

Призовой фонд Новогоднего кубка составит 10 млн рублей. Главная интрига — сохранит ли Денис Дорохов статус самого смешного.

close Пресс-служба «НТВ»

Звезды о шоу: эмоции, вызовы и новогоднее настроение

Азамат Мусагалиев, ведущий шоу и капитан команды «Астана», подчеркнул, что главное в этом выпуске — создать праздничное настроение: «Мы не ставим реванш на первое место. Наша основная цель — развеселить слушателя и создать атмосферу радости и новогоднего настроения».

А Сергей Жуков признался, что работать в жюри шоу «Звезды» — нелегкая задача. «Мне вообще очень, просто очень трудно быть членом жюри в шоу «Звезды». Сначала приходится весь день утирать слезы от смеха, а в конце — самое мучительное —выбирать победителя». По его словам, этот новогодний выпуск получился еще круче первого сезона. «Я с трудом удерживаю себя от того, чтобы не заспойлерить вам все самое интересное… Но все же сдержу себя и скажу главное зрителям: не пропустите! Это будет очень смешно», — интригует он.

close Пресс-служба «НТВ»

Гарик Харламов подчеркивает, что для него особенно важен артистизм. «Номер должен исполняться максимально достоверно, чтобы впечатлить не только зрителей, но и меня лично. Если этого нет, все теряет свою целостность», — уверен он. Юмор, по его мнению, должен быть актуальным и связанным с текущими событиями, так как именно своевременность шуток влияет на их восприятие. «Я ставлю высшие оценки только тем выступлениям, которые достигают этих стандартов», — признается член звездного жюри.

А Денис Дорохов, капитан команды «Регионы», относится к участию в Новогоднем кубке с азартом и легкой грустью. «Мы не привязываемся к нашим заслугам и успеху, поэтому для нас это новый вызов. Для нас это прощальное выступление, ведь по правилам проекта ребята должны найти новую звезду. А я, если того захотят продюсеры, останусь в проекте и должен буду найти новую команду. Но грусть в том, что за все это время мы с «Регионами» сильно сблизились и расставаться будет действительно тяжело. Для новогоднего выпуска мы подготовили абсолютно новую программу, которая, мы надеемся, будет радовать в первую очередь нас и, конечно, не оставит равнодушными зрителей», — сообщил победитель первого сезона шоу.

Лера Кудрявцева, как и многие капитаны команд, впервые попробовала себя в роли комика в шоу «Звезды». «Мне кажется, что в юморе все время испытываешь экстрим — в последний момент что-то может поменяться. Но без смеха жить нельзя. Не люблю людей, которые слишком серьезно к себе относятся и не умеют смеяться над собой. Я как только пришла на проект, сразу сказала своей команде: «Ребята, надо мной как хотите, так и шутите!» И то, я считаю, что в первом сезоне меня берегли слишком, и я даже просила шутить еще активнее», — рассказала телеведущая.

В этом новогоднем выпуске, по ее признанию, «Раисы» не стремятся взять реванш, а хотят подарить зрителям смех и хорошее настроение.

close Пресс-служба «НТВ»

Новогодние радости на НТВ

НТВ подготовил телезрителям целый набор ярких новогодних подарков. Так, 31 декабря на экраны выйдет новогодняя комедия «Папаши» (16+). В ней главные герои франшиз НТВ — Кулыгин из «Скорой помощи», Балабин из «Балабола», Соболев из «Тверской», Прошкин из «Бима» и Сотников из «Лихача» — соберутся вместе, чтобы выяснить, кто из них отец 11-летнего Пашки из детского дома.

close Пресс-служба «НТВ»

31 декабря в 21:00 в эфир НТВ выйдет специальный выпуск главного шоу страны «Маска» (12+) с бессменным ведущим Вячеславом Макаровым и любимыми членами жюри — Филиппом Киркоровым, Валерией, Тимуром Родригезом и Региной Тодоренко. Традиционно им необходимо будет разгадать самую охраняемую тайну российского телевидения — кто скрывается под маской. В специальном выпуске примут участие герои прошлых сезонов, а также четыре абсолютно новые маски — мощный заряд праздничного настроения гарантирован.

А в первые часы нового 2025 года НТВ зрителей порадует новогодний «Квартирник» — «Опять 25» (16+), где Евгений Маргулис соберет у себя музыкантов и друзей, чтобы вместе отпраздновать Новый год. В качестве сюрпризов — дуэт народного артиста России Дмитрия Маликова с рок-группой The Hatters, выступление Евгения Маргулиса, Ларисы Долиной, Александра Шоуа, Дмитрия Хмелева, Юлии Пересильд с группой «Мандрагора» и многие другие неожиданные музыкальные коллаборации.

Блеск звезд, новогодняя атмосфера и добрый смех — все это ждет телезрителей новогодних программ НТВ, не пропустите!

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