«Газпром-Югра» завоевал БЕТСИТИ Кубок Лиги по футзалу

В составе победителей хет-триком и двумя голевыми передачами отметился Андрей Понкратов. После игры лидер югорчан получил специальный приз — БЕТСИТИ Красивая игра. Награду футболисту вручил директор по маркетингу БЕТСИТИ Рустем Акмалов.

«Мы очень рады, что завоевали третий титул подряд, что мы реваншировались за прошлый сезон, за Кубок лиги. Такого трофея в нашей коллекции еще не было — сейчас он появился. Каждый человек, который был причастен к нашей команде — от игроков до тренерского медицинского штаба — сегодня все жаждали этого финала. Было такое ощущение, что мы перенастроены: без улыбок, без всего, но это в итоге с нами злую шутку не сыграло, опасения были напрасны. Спасибо вообще всей команде, что мы после 2:2 собрались и такой счет сделали. И пользуясь случаем: у мамы вчера был день рождения, эта победа для нее. С днем рождения», — сказал Понкратов.

Югорчане смотрелись сильнее на первых минутах финала, используя недоработки в обороне соперника. Виноградов открыл счет уже на второй минуте, были у «Газпрома-Югры» и другие моменты. Постепенно ухтинцы адаптировались, и Педала сравнял счет красивым ударом после стандарта. Вскоре после этого красную карточку заработал Перевалов, и югорчане вновь повели — отличился Понкратов. Но перед самым перерывом «Ухта» опять забила в ответ: Парадински отобрал мяч у Щимбы и пробился к воротам Калмахелидзе — 2:2.

close БЕТСИТИ

В третий раз «Газпром-Югра» повел на 26-й минуте, и на сей раз парировать ухтинцам уже не удалось. Вновь сработала связка Виноградов-Понкратов, а спустя две минуты Пирогов здорово отклеился на стандарте — 2:4. Яшин решил выпустить молодого Кузнецова в роли джокера, но это закончилось потерей и голом Шистерова.

Когда ухтинцы уже играли впятером, Понкратов после перехвата поразил пустые ворота. А на 37-й минуте Андрей оформил хет-трик — 2:7. В оставшееся время ухтинцам все же удалось забить два гола престижа, но на исход финала это уже никак не повлияло.

В матче за третье место «ИрАэро» оказался сильнее «Норильского Никеля» — 3:2. Сам турнир проходил в Сургуте с 12 по 16 декабря на стадионе «Энергетик». Также в БЕТСИТИ Кубке Лиги принимали участие КПРФ, ЛКП, «Тюмень» и «Новая Генерация».

Главный приз турнира — в гостях у коренных жителей

Во время проведения БЕТСИТИ Кубка лиги Суперлига совместно с букмекерской компанией устроили трофи-тур — провезли трофей по самым значимым местам города для привлечения внимания к турниру, знакомству местных жителей с футзалом и развитию этого вида спорта в регионе. В рамках тура кубок посетил все значимые места Сургута — вантовый мост, памятник «Трудовому подвигу поколений нефтяников» и Черной лисе и главный парк города.

close Павел Гуревич

А накануне финала главный приз турнира съездил в гости к коренным жителям Ханты-Мансийского автономного округа — в родовые угодья семьи Кантеровых, которые находятся на реке Пим в 170 километров от Сургута. Их семья проживает на этих землях уже 4 поколения или более 100 лет, и зимой до них можно добраться только на снегоходах с санями. В рамках поездки кубок доехал до этно-деревни на санях, познакомился с обычаями и традициями коренных жителей региона, понаблюдал за рыбалкой и даже прокатился на оленей упряжке.

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