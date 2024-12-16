Ключ к сохранности товара. Как упаковка влияет на качество транспортировки продукции? В России разработали инновационную надувную упаковку для перевозки товаров

Хорошая упаковка — это ключ к сохранности вашего товара при транспортировке. Выбор упаковочных материалов может значительно повлиять на успешную доставку, а значит и на продажи, сокращение числа возвратов. Инновационное решение в этой части предложили компании СИБУР и Артпласт. Надувная упаковка Artair по важнейшим параметрам превосходит импортные аналоги и защищает товары от ударов гораздо лучше, чем классические упаковочные решения. Как сохранить клиентов и сократить расходы, – в материале «Газеты.Ru».

С активным ростом рынка онлайн-продаж в России, покупатели и продавцы на маркетплейсах, дистрибьютеры и логистические операторы уделяют все больше внимания качеству упаковки товаров, особенно тех, которые подвержены повреждениям или деформации (например, из стекла и тонких пластмасс). До 40% хрупкого груза, доставляемого потребителям повреждается при транспортировке, что негативно сказывается на отзывах о товаре.

Время и деньги

Традиционные наполнители, заполняя пустоты пакетов и коробок, заметно увеличивают их вес, что ведет к удорожанию перевозок и к дополнительному расходу топлива. Такая упаковка зачастую занимает много места на складах, что является острой проблемой для ритейлеров.

В свою очередь поврежденные товары приводят к возвратам, негативным отзывам и потере доверия к транспортным, логистическим компаниям и продавцам, что в конечном итоге не может не влиять на доходы всего бизнеса. Так, эксперты компании Анкетолог обнаружили, что 46% потребителей столкнулись с проблемами при заказе товаров в прошлом году, из которых 40% жаловались на их повреждения при доставке.

Испорченные при транспортировке товары – это не просто финансовые потери, возникающие от возвратов и последующей утилизации товара. Для логистических компаний это еще и дополнительные транспортные расходы, штрафы, для магазинов – нарушение цепочки поставок и перераспределение товарных запасов. Производители теряют деньги и время на замене и повторной отправке своей продукции. Как результат – ухудшение бизнес-показателей по всей логистической цепочке. И запрос ритейла на более современный упаковочный материал появился уже давно.

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Новое решение

В начале года на рынке появилось новое решение. СИБУР ПолиЛаб — исследовательский центр компании СИБУР, специализирующийся на разработке и тестировании продуктов из полимеров, совместно с производителем упаковочной продукции и пленок компанией Артпласт разработали инновационное решение – воздушную упаковку Artair, по своим свойствам превосходящую импортные аналоги. В отличие от представленных на рынке зарубежных аналогов с содержанием полиамида, российский продукт производится из высококачественного полиэтилена от компании СИБУР, данный материал может вторично перерабатываться.

Проект был реализован всего за пять месяцев. Специалисты СИБУР ПолиЛаба изучили состав зарубежного аналога, разработали более экологичную эксклюзивную рецептуру и изготовили опытные образцы. Артпласт закупил необходимое оборудование для производства. Некоторое время потребовалось на его монтаж, наладку и оптимизацию технологических процессов. Было принято решение увеличить толщину, чтобы сделать ее прочнее и упаковывать товары с запасом надежности. К середине 2024 года завершились все подготовительные работы и испытания, а в настоящий момент партнеры приступили к масштабному промышленному производству Artair.

Воздушная упаковка представляет собой многослойный материал толщиной 60 микрон, разделенный на отдельные сегменты, заполненные воздухом, каждая колонна – независимая, в случае прокола или прореза одной, соседние остаются в надутом состоянии, что повышает надежность перевозки и сохранность груза. Такая конструкция равномерно распределяет силу удара по всей поверхности упаковки, обеспечивая сохранность товара при падении или ударе.

Компактность упаковки и ее легкость являются одним из главных преимуществ Artair. В сдутом состоянии она занимает до 5 раз меньше места по сравнению с аналогами, что существенно экономит пространство на складе. Надуть упаковку воздухом можно непосредственно перед упаковкой товара, что позволяет эффективно использовать складские площади и сократить логистические издержки.

Высокую эффективность Artair в защите товаров подтвердили проведенные краш-тесты. Товары, упакованные в воздушную упаковку, чаще остаются в идеальном состоянии даже при сильных ударах, тогда как традиционные материалы часто не справляются с задачей.

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Эффективность

Важным преимуществом Artair является простота внедрения в любой производственный процесс. Интеграция не требует сложного оборудования или специальных навыков, зато позволяет быстро начать использовать Artair с минимальными затратами времени и ресурсов.

Потенциальный клиент самостоятельно выбирает требуемую ширину воздушной упаковки, величину рулона, а специалисты Артпласта производят пленку по индивидуальному запросу. Надуть упаковку можно как ручными насосами, так и аккумуляторными, которые за несколько секунд надувают около метра упаковки, а для промышленных объемов устанавливаются автоматические насосы.

Сразу после надува можно приступать к упаковке, для простоты и удобства использования есть технологическая возможность наносить перфорированную линию отрыва, что ускоряет процесс работы с упаковочным материалом и делает его более удобным. В Artair можно паковать посуду, бытовую технику, электронику, парфюмерию и косметику, а также предметы интерьера, ремонтные материалы, мебель, товары при переезде, сумки и другие хрупкие товары, требующие особые условия транспортировки. Такое широкое применение делает Artair универсальным решением для различных бизнесов, стремящихся обеспечить надежную защиту своих товаров.

С момента внедрения воздушной упаковки для бизнеса начинаются только плюсы. Благодаря надежной упаковке интернет-магазины смогут улучшить рейтинги карточек товаров и снизить процент возвратов, что положительно скажется на репутации и доходах бизнеса. Ритейлерам инновационное решение принесет сокращение убытков, связанных с повреждением товаров и повышение качества обслуживания клиентов, а логистическим компаниям – сокращение количества возвратов из-за повреждений и снижение затрат на дополнительные доставки. Еще одна безусловная выгода для всех – повышение доверия потребителей и улучшение репутации своего бизнеса.

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Экологичность

У Artair имеются и другие пусть менее очевидные, но не менее значимые преимущества. Первое – это соответствие тренду на импортозамещение: от сырья до конечного продукта упаковка имеет российские корни. Это снижает риски зависимости от курсов валют, упрощает логистику и взаиморасчеты предприятий.

Второе – возможность вторичной переработки. Лабораторный анализ показал, что в импортной пленке содержится полиамид, что сильно затрудняет ее вторичную переработку. Специалисты СИБУР ПолиЛаба разработали пять вариантов рецептуры полностью перерабатываемой пленки на основе полиолефинов СИБУРа.

Кстати, на поверхность пленки Artair можно наносить логотипы и рисунки, что повышает привлекательность упаковки для конечного потребителя товаров. Наносить персональную информацию, контакты, QR и штрих коды. А значит, сама упаковка может стать еще одним маркетинговым инструментом.

Переходите на сайт Artair, чтобы узнать подробнее об инновационном упаковочном решении.

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