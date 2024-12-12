Как накопить на мечту: что нужно знать о программе долгосрочных сбережений

Россияне стали активнее интересоваться финансовыми инструментами и рассматривают возможности долгосрочных сбережений. Многими движет желание накопить на мечту или же иметь на случай непредвиденных жизненных ситуаций «подушку безопасности». Копить с поддержкой государства тем, кто не готов жить исключительно сегодняшним днем и хочет управлять своим благосостоянием, помогает программа долгосрочных сбережений (ПДС). В этом сберегательном инструменте есть стимулирующие меры от государства, а доступен он всем гражданам вне зависимости от уровня их дохода.

Финансовое планирование — залог благосостояния: каждый из нас может столкнуться с ситуацией, когда срочно нужны средства. С 1 января 2024 года в России появилась программа долгосрочных сбережений (ПДС). Это уникальный финансовый инструмент, разработанный Минфином и предполагающий государственное софинансирование и налоговые льготы. Одно из преимуществ данной программы — в нее можно перевести свои средства накопительной пенсии.

Важно, что ПДС является ключом к средствам накопительной пенсии в системе обязательного пенсионного страхования, которые фактически «заморожены» и недоступны до определенного возраста. Разбираемся, как перевести свои средства накопительной пенсии в программу ПДС, кому это может быть интересно и насколько это надежно.

Средства накопительной пенсии в личной программе: как?

У россиян, которые официально работали с 2002 по 2013 год, формировались средства накопительной пенсии. На это шла часть страховых взносов работодателей. По данным СберНПФ, только 3% россиян, знают, что такое средства накопительной пенсии. А ведь это реальные деньги, которые находятся в негосударственных пенсионных фондах (НПФ) или Социальном фонде России (СФР) и ежегодно прирастают инвестиционным доходом. Чтобы узнать размер своих средств накопительной пенсии, можно обратиться в МФЦ или СФР, а также воспользоваться порталом «Госуслуги». Другой вариант — найти в мобильном приложении СберБанк Онлайн (18+) сервис «Расчет пенсии» и получить эту информацию на экране гаджета.

Так, Виталий из Рязани с удивлением обнаружил, что за период профессиональной деятельности у него набралось более 100 тыс. руб. накопительной пенсии.

«Я решил открыть счет ПДС в НПФ Сбербанка и откладывать посильную сумму ежемесячно. Привлекательным показался факт софинансирования моих накоплений со стороны государства. При моем среднем доходе 100 тыс. руб. в месяц я планировал вложить 72 тыс. руб. за год и получить еще 36 тыс. руб. от государства. У моей жены ежемесячный доход 80 тыс. руб., у нее софинансирование будет в пропорции 1:1», — рассказывает Виталий.

Уже после заключения договора ПДС Виталий выяснил, что его средства накопительной пенсии составляют более 100 тыс. руб. «Я даже не знал, что у меня накопились такие деньги, это стало приятным сюрпризом», — отмечает Виталий.

Он решил перевести свои средства накопительной пенсии в программу долгосрочных сбережений. «Эти четыреста тысяч вроде бы есть, но как бы и нет. Если не переводить их в программу, их отдадут, когда мне 60 стукнет. А мало ли что там до этого времени случится. Я решил, что интереснее перевести их в программу ПДС. Теперь если случится форс-мажор со здоровьем, то я смогу без проблем хоть все эти деньги потратить», — говорит Виталий.

Доступность и надежность

ПДС позволяет гражданам снять часть или всю сумму средств накопительной пенсии при потере кормильца или для оплаты дорогостоящего лечения. Перечень заболеваний установило правительство. Важно, что наличие собственных сбережений позволяет избегать кредитов и займов. А это не только обеспечивает психологический комфорт в непростых жизненных ситуациях, но и вносит вклад в стабильность финансового положения человека.

Помимо гибкости в использовании, ПДС имеет еще ряд важных плюсов, которые стоит отметить. Во-первых, это софинансирование от государства: первые 10 лет государство добавляет до 36 000 ₽ в год к вашим взносам. Минимум на счет нужно положить 2 тыс. рублей в год. При этом чтобы получить максимальную доплату, пополнять программу нужно соразмерно своему официальному среднему ежемесячному доходу.

Во-вторых, это защита ваших средств. Личные взносы и доход по ним на сумму до 2,8 млн рублей застрахованы Агентством по страхованию вкладов. Отдельная гарантия сохранности действует для средств государственной поддержки, переведенных средств накопительной пенсии, а также на инвестиционный доход от их размещения.

Это важно, ведь ПДС — сберегательный инструмент для долгосрочного накопления. Возможность снять всю сумму появляется через 15 лет. Тот факт, что государство берет на себя гарантии по сохранности этих денег и предлагает софинансирование, делает программу привлекательной и надежной.

В-третьих, налоговый вычет. Например, за 2024 год можно вернуть до 60 000 ₽.

Пополнять счет ПДС можно на любую сумму в комфортном для себя режиме.

«Я открыл счет, положил 3 тыс. руб. Потом начал откладывать ежемесячно. Но в принципе счет работает как обычная копилка: иногда я могу перечислить 1 тыс., иногда 5 тыс. Главное, что у меня формируется подушка безопасности, к которой по итогам этого года добавятся еще 36 тыс. от государства. Еще я смогу получить налоговый вычет и перекину его туда же. За 15 лет таким способом можно накопить приличную сумму», — говорит Виталий. По его мнению, в таком режиме копить удобно. При этом такая «подушка» безопасности сможет подстраховать в разных непредвиденных ситуациях, которые невозможно просчитать заранее.

А еще для участников программы долгосрочных сбережений Сбер запустил вклад «Забота о будущем» под 29% годовых. Чтобы получить повышенную ставку, пополните ПДС от СберНПФ на сумму вклада и откройте вклад в отделении Сбера. Подробности по ссылке.

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