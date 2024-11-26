Инновационные решения: чем удивит новый realme GT 7 Pro

Самый мощный процессор на рынке, потрясающая автономность, AI-помощники на любой случай и даже возможность подводной съемки - звучит немного фантастично, когда мы говорим про смартфоны. Но не в случае с realme GT 7 Pro продажи которого в России начались 26 ноября. Давайте познакомимся с новинкой от компании realme.

Железо

Начнем с самого главного. Realme GT 7 Pro- первый смартфон на российском рынке, который оснащен новейшим чипсетом Snapdragon 8 Elite — это восьмиядерный процессор, который изготавливается по 3 нм техпроцессу TSMC. Он имеет 2 «больших» ядра Oryon с частотой 4,32 ГГц и 6 высокопроизводительных ядер Oryon с частотой 3,53 ГГц. Чипсет оснащен 24 МБ кеш-памяти L2. В качестве графического ускорителя используется Adreno 830 с частотой до 1.1 ГГц. Этот процессор создан для флагманов, сейчас это самый продвинутый чипсет на рынке. Реализовывать всю эту мощность помогает оперативная память LPDDR5X и встроенный накопитель по стандарту UFS 4.0.

По заявлению создателей процессора, производительность новинки по сравнению с предыдущим поколением (Snapdragon 8 Gen 3) выросла на 45%, энергопотребление снизилось на 44%, а графическое ядро стало на 40% эффективнее и на 35% лучше справляется с трассировкой лучей.

Так, в синтетических тестах Snapdragon 8 Elite уверенно занимает первые места, например в тесте производительности AnTuTu realme GT 7 Pro набирает 3 миллиона баллов. Но мощность и «попугаи» это одно, а реальная эксплуатация это другое. Каким бы мощным не было железо вашего устройства, без хорошего охлаждения оно будет не эффективно. Ибо если в вашем аппарате будет троттлинг, все преимущества супер-процессора сойдут на ноль.

И тут необходимо упомянуть про инженеров компании realme. Одной из причин, по которой смартфоны компании завоевали такую популярность, является их автономность, энергоэфективность и скорость зарядки, а все это невозможно реализовать без эффективной системы охлаждения. Вот и GT 7 Pro может похвастаться фирменной системой охлаждения из нержавеющей стали Iceberg VC, площадью 11480 квадратных миллиметров. Это гарантирует пользователю одинаково комфортную работу в разнообразных режимах, от офисных приложений до тяжелых игр. Даже под максимальной нагрузкой смартфон не греется, а максимальная температура не доходит до 40 градусов.

Хочется еще раз поаплодировать инженерам, которые проектировали и создавали GT 7 Pro.

Автономность

Дабы не прерывать логику рассказа, перейдем к батарее и зарядке. И вновь инновационные решения от инженеров компании realme. В GT 7 Pro используется не привычная Li-Ion батарея, как в большинстве смартфонов, а SiC-аккумулятор. Что такое SiC? Это карбид кремния — сложный полупроводниковый материал, состоящий из атомов кремния и карбида. Его уникальные свойства делают его весьма привлекательным для использования в силовой электронике, например в батареях, используемых в электромобилях.

close Пресс-служба realme

Меньший размер батареи и более высокая устойчивость к сильным токам, увеличение количества циклов заряда-разряда, и снижение скорости деградации (потери емкости) — все это присутствует в аккумуляторе, установленном в GT 7 Pro, по заявлению компании realme износ батареи после четырех лет использования не превысит 20% от номинальной емкости. А если учесть, что объем аккумулятора в нашем герое составляет серьезные 6500 мАч, то, как показал личный опыт, разрядить устройство за день до нуля практически невозможно.

Конечно, если задаться такой целью, то все получится, но в реальной жизни вы вряд ли столько выдержите за играми или просмотром потокового видео. В комплекте идет зарядное устройство мощностью 120 Вт, которая позволяет с нуля до ста процентов зарядить GT 7 Pro за 37 минут. Скажите есть быстрее? А зачем? Если вам срочно надо зарядить с утра свой GT 7 Pro (ну вот забыли вы с вечера его поставить на зарядку), то просто потратьте 5 минут, пока чистите зубы, и вам гарантированы несколько часов без опасений остаться без связи. При низком уровне заряда восполнение энергии идет очень быстро. Ну да, собственно, это фирменная черта всех смартфонов компании realme.

Дисплей

Экран GT 7 Pro обладает множеством технологий, которые делают его использование удобным и функциональным. Диагональ составляет 6,78 дюйма, а разрешение — FullHD+ (1264×2780 точек). Яркость экрана при ручной регулировке составляет 1000 нит, а при автоматической регулировке — до 2000 нит, при этом пиковая яркость может достигать 6500 нит. Цветовой охват P3 составляет 120%, что обеспечивает отличную цветопередачу экрана. Это гарантирует четкость изображения в любых условиях.

Что в помещении, что на улице изображение хорошо читаемо, и на нем нет никаких недостатков. Еще одной особенностью является технология DC Dimming (борьба с ШИМ), которая работает одинаково на всех уровнях яркости. При этом следует упомянуть про возможности настройки экрана в специальном разделе. Вариантов настройки очень много, что позволит пользователю подогнать все характеристики лично под себя. Частота обновления составляет до 120 Гц, а вот сенсорный слой — от 240 до 2600 Гц.

close Пресс-служба realme

Последние значения важны для тех, кто играет в игры и на личном опыте знает, что скорость обработки нажатия может повлиять на исход битвы с противником. Еще одной особенностью экрана realme GT 7 Pro является отсутствие поляризационного слоя, что позволило сделать его не только тоньше, но и на 52% энергоэффективнее. До realme GT 7 Pro такой тип экранов используется в смартфонах с функцией складывания. В совокупности всех использованных технологий дисплей realme GT 7 Pro получился отличным с любой точки зрения. Он яркий, контрастный, с насыщенными цветами и возможностью настройки цветопередачи под свои предпочтения.

Камеры

Здесь все так же на высшем уровне. Квадратный блок основных камер включает три модуля от Sony, причем каждый можно назвать одним из лучших в этом классе. Основной модуль — IMX906, теле — LYT-600, широкоугольный — IMX355. Здесь сложно что-то добавить. А если учесть, что телеобъектив - перископический и присутствует возможность подводной съемки (про нее расскажем чуть позже), то вместо чтения длинных технических описаний надо просто посмотреть на результаты фото- и видеосъемки, а еще лучше попробовать их сделать самостоятельно.

Подобный набор модулей обеспечивает высокое качество съемки в условиях любой освещенности. Картинка, яркая, сочная, без шумов. Стабилизатор работает качественно. Для фиксирования любых значимых событий, происходящих вокруг вас данный комплекс подойдет с запасом.

Внешний вид

Дизайн GT-серии всегда привлекал внимание эффективным сочетанием строгости и лаконичности с яркостью и эмоциональностью. Realme GT 7 Pro будет поставляться на российский рынок в двух цветовых решениях - «марсианский песок» (ярко-оранжевый) и «галактический серый». Первый вариант, конечно, сильнее бросается в глаза, зато второй больше подойдет для тех, кто придерживается строгости в своем стиле. Размеры смартфона — 162.4х76.8х8.5 миллиметров. Грани четкие, но не ощущаются острыми, а если вы используете идущий в комплекте силиконовый чехол, то и вовсе незаметны.

Корпус выполнен из алюминия. Вес составляет 222 грамма, это конечно не мало, но вряд ли станет проблемой. А если вспомнить про объем батареи, функцию защиты от пыли и влаги по стандарту IP69 и ультразвуковой сенсор отпечатка пальца, то такой вес попросту покажется незаметным. Упомянув защиту от влаги, необходимо кое-что объяснить подробнее. Получение такого сертификата выводит GT 7 Pro на недоступный для «одноклассников» уровень. Он не просто не боится дождя или опрокинутой чашки с чаем, его можно использовать для подводной съемки. Именно для подводной, такое в этом классе смартфонов не может предложить никто.

Кстати, ультразвуковой сканер отпечатков пальцев используется в том числе и в этом режиме как кнопка спуска. Про то что комфортно пользоваться GT 7 Pro даже мокрыми руками в принципе, наверное, и говорить не стоит. В итоге новый представитель GT-серии не только подтвердил высокую планку, заданную предшественниками, но и поднял ее еще выше.

Программное обеспечение и ИИ

И вновь новинки. Ну то есть в начале все вполне стандартно так как realme GT 7 Pro работает под управлением realme UI 6.0 построенной на базе Android 15. Но вот количество функций ИИ-помощников сильно увеличилось. Перечислять все - очень долго, да и ими пользоваться надо, а не рассказывать про них. Отметим, например такие: AI Motion Deblur (Повышение четкости), которая может попытаться устранить размытие в движении на фотографиях, функция «Эскиз в изображение» при помощи которой можно нарисовать на экране фигуру или отсканировать рисунок и попросить ИИ сгенерировать изображения в разных стилях, AI Gaming Super Resolution (Повышение разрешения) и Frame Plus, которые улучшают графику в играх. Конечно, разбираться в функционале придется какое-то время, но зато потом вы уже вряд ли сможете отказаться от всех этих помощников.

close Пресс-служба realme

Итог

Линейка GT от realme всегда давала целый ряд характеристик, которые выделяли устройства на рынке среди однотипных моделей. В GT 7 Pro компания realme собрала все лучшие наработки и фишки. Складывается впечатление что перед нами настоящий флагман, который задаст тон для конкурентов, и поднимет планку для других смартфонов компании realme на еще более высокий уровень. А мы то знаем, что с выпуском новых моделей во всех сегментов у realme проблем нет. Ну а приобретя себе realme GT 7 Pro вы в итоге получаете не просто мощный и эффективный смартфон, а верного помощника на ближайшие 5-6 лет как минимум.

Realme GT 7 Pro доступен в цветах Марсианский песок и Галактический серый. Смартфоны можно будет приобрести в магазинах DNS, М.Видео, OZON, Wildberries и Яндекс Маркет.

Realme GT 7 Pro в конфигурации 12+256 ГБ по цене от 89 999 руб.

Realme GT 7 Pro в конфигурации 12+512 ГБ по цене от 99 999 руб.

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