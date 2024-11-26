Адмиралы «второго Сити»: «Галс-Девелопмент» начал продажи в новом жилом проекте в Южном порту

Город не спит

Проекту «Москва-Сити» уже больше 30 лет. В начале 90-х годов архитектор Борис Тхор, являвшийся автором проектов СК «Олимпийский» и станции метро «Тверская» предложил столичной мэрии на месте бывшей каменоломни и карьеров в районе Пресненской набережной построить небоскребы международного делового центра. Первая башня, правда, на правом берегу Москвы-реки, объединенная с мостом Багратион, появилась в 2001 году, а апартаменты в небоскребах начали выставлять на продажу только в 2006 году, когда было построено еще три высотки. Если в 2013 году средняя цена квадратного метра апартаментов там была около 250 тысяч рублей, то сегодня она варьируются от 0,5 до 1 млн рублей. Впрочем, и доллар с тех пор вырос более чем в три раза.

Динамика спроса на недвижимость в этой локации была нелинейной. В середине 2000-х апартаменты премиум-класса в только что возведенных первых модных небоскребах Москвы были интересны покупателям. Но число проектов росло и жить в условиях постоянной стройки было некомфортно. Следующий всплеск внимания к «Сити» произошел во второй половине 2010-х, как только большинство проектов было завершено. Но ажиотажного спроса на апартаменты здесь все же не случилось: продажи всегда были стабильно низкие, в том числе из-за статуса помещений и невозможностью прописки в апартаментах. В начале 2020-ых квартальный объем сделок на первичном рынке находился на уровне 20-30 штук. Собственниками в локации, как правило, становились успешные молодые люди, еще не обремененные брачными узами.

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Многочисленные опросы показывали, что покупают недвижимость в «Сити», как правило, чтобы жить и работать где-то поблизости, в качестве собственного офиса или для сдачи в аренду.

Конечно, это еще и долгосрочная инвестиция. Спокойный семейный очаг – это не про «Сити». Хотя с точки зрения инфраструктуры здесь все хорошо: недвижимость, которую используют в качестве жилья, соседствует с многочисленными офисами, кафе и магазинами. Хотя есть и минусы: ежедневно здесь приходится сталкиваться с огромным количеством людей, то есть это место точно не про спокойную атмосферу.

Стартовали

О проекте редевелопмента территории «Южного порта» активно заговорили три года назад, хотя вопрос реконструкции промышленной зоны остро стоял еще с 2010-х. И это решение вполне можно считать логичным вектором развития больших городов: переустройство доков и портовых территорий с их приспособлением для современного использования давно стало международным трендом.

Район «Южного порта» включает в себя территорию бывшей промышленной зоны площадью 644 га. Она занимает 35% площади района Печатники в Юго-Восточном административном округе Москвы.

После редевелопмента район будет обладать всеми необходимыми для комфортной жизни атрибутами: качественными современными домами, доступом к реке и обилием зелени.

Главная особенность порта – природный и видовой потенциалы территории, расположенной в непосредственной близости к воде.

«Работая над набережной кластера «Южный порт», мы задумались о том, какую отличительную, новую по качеству территорию хотим здесь создать. Мы хотели сделать среду уникальной во всех аспектах, создать пространство с новой философией, место, где можно комфортно жить, работать и отдыхать», — пояснял автор мастерплана прибережной зоны Южного порта Иван Греков.

В отличие от «Москва-Сити», в проект Южный порт заложен большой объем культурно-развлекательной инфраструктуры.

Здесь находится самая протяженная береговая линия Москвы-реки в городе – 13 километров, что позволит создавать насыщенные функциями рекреационные маршруты. В составе проекта, по замыслу архитекторов, появятся яхт-клуб, плавающая сцена и бани, понтонные бассейны, культурный центр, многочисленные рестораны и так далее. Главным публичным пространством Южного порта станет большая набережная, которая превратится в точку притяжения горожан и туристов. Здесь город совместно с застройщиками реализует современный пешеходный маршрут, который протянется от парка «Остров мечты».

Старт проекту создания нового делового центра «Южный порт — Текстильщики» мэр Москвы Сергей Собянин дал 10 октября этого года.

Естественным продолжением делового центра станет производственная площадка «Печатники» особой экономической зоны «Технополис Москва». Здесь будет построено 18,8 млн квадратных метров недвижимости.

«Из них девять миллионов — это деловое строительство, новые высокотехнологичные предприятия, офисы, технопарки и вторая половина — это комплексное жилищное строительство, начиная от Волгоградского проспекта и заканчивая Москвой-рекой», — отметил мэр. Уже сегодня на реорганизуемой территории возводят жилые комплексы первой очереди застройки и необходимую социальную инфраструктуру.

«Адмирал» предлагает

Один из крупнейших проектов «Южного порта» – жилой комплекс бизнес-класса «Адмирал». По планам застройщика он будет включать три квартала и станет самым масштабным жилым проектом за всю историю ГК «Галс-Девелопмент». Всего в комплексе запланировано порядка 4 700 квартир. Архитектурная концепция разработана бюро «Генпро». Проект реализуется таким образом, что здесь будет комфортно жить и проводить свободное время не только «белым воротничкам», но и молодым семьям с детьми: рядом с первым кварталом построят школу на 575 учеников и детский сад на 300 малышей. На первых этажах корпусов откроются магазины и сервисы «у дома», салоны красоты и кофейни, спа и спортивные студии.

close Визуализация 1 квартала ЖК «Адмирал» Пресс-служба «Галс-Девелопмент»

Динамичный разновысотный ансамбль 1 квартала «Адмирала» из среднеэтажных корпусов и башен от 13 до 47 этажей создает яркий контраст, но не давит своей масштабностью.

close Визуализация 1 квартала ЖК «Адмирал» Пресс-служба «Галс-Девелопмент»

Здания плавно перетекают друг в друга, а скругленные углы корпусов только усиливают это впечатление. Разная высота этажей позволяет впустить солнце во внутренний двор и позволяет выбрать квартиру с наилучшим видом.

«Адмирал» предлагает всевозможные планировочные решения. Это и эргономичные студии, и компактные однокомнатные лоты, и классические двухкомнатные, а также просторные трех- и четырехкомнатные квартиры евро-формата с несколькими спальнями, санузлами и лоджией. Для хранения сезонных вещей на втором этаже комплекса первого квартала предусмотрено 534 кладовых помещений, что позволит высвободить полезную площадь в квартирах, а двухуровневый подземный паркинг рассчитан на 535 машино-мест.

close Визуализация подземного паркинга 1 квартала ЖК «Адмирал» Пресс-служба «Галс-Девелопмент»

Первые 285 лотов без отделки в первом же квартале ЖК только появились в продаже. Всего в первой очереди будет 1489 квартир, все остальные лоты с отделкой «под ключ» будут доступны в следующем году.

Покупателям будет предложено на выбор, по сути, четыре стилистических решения: варианты в современном и неоклассическом стилях, каждый из которых представлен в светлой и темной гамме.

close Визуализация отделки квартир 1 квартала ЖК «Адмирал» Пресс-служба «Галс-Девелопмент»

Закрытый двор первого квартала «Адмирала» площадью в полгектара вдохновлен идеей зеленых архипелагов.

В его сердце возведут что-то вроде многофункциональной «палубы». На ее верхней части расположатся зоны отдыха и скалодром, включающий массу игровых элементов для детей. Крытое пространство под «палубой» решено в формате чилл-аута – с качелями и гамаками. На территории двора также будут зеленые гостиные, зоны для практик и воркаута, коворкинг, инклюзивная детская площадка с интерактивными элементами и открытый амфитеатр для мероприятий с соседями.

Дизайн интерьеров общественных пространств первого квартала выполнен в приятной теплой гамме. В гранд-лобби расположится зона ресепшн.

close Визуализация гранд-лобби 1 квартала ЖК «Адмирал» Пресс-служба «Галс-Девелопмент»

В вестибюлях корпусов будут зоны ожидания с мягкой мебелью, колясочные, санузлы, почтовая комната. Благодаря четырехметровым потолкам и витражному остеклению все общественные пространства будут наполнены естественным светом.

close Визуализация гранд-лобби 1 квартала ЖК «Адмирал» Пресс-служба «Галс-Девелопмент»

Под благоустройство двора первого квартала ЖК «Адмирал» планируется выделить 0,5 гектар. Между тремя жилыми кварталами «Адмирала» планируется обустроить пешеходный бульвар, который займет 2,7 га.

Но и это еще не все. ЖК «Адмирал» станет частью масштабного проекта «Адмирал» от «Галс-Девелопмент», который займет территорию свыше 15 га в Печатниках.

Помимо жилых кварталов здесь также запланирована общественно-деловая застройка с бизнес-центром и самой разнообразной инфраструктурой.

Это делает проект «Адмирал» полностью самодостаточной городской структурой, настоящим «городом в городе, и выделяет его среди других жилых объектов Южного порта.

close Визуализация 1 квартала ЖК «Адмирал» Пресс-служба «Галс-Девелопмент»

«Мы создаем свой масштабный проект в концепции «город в городе», где принципы пешей доступности и добрососедства являются ключевыми. Внутриквартальная среда учитывает самые разные сценарии жизни резидентов – отдых, работу, общение и досуг. И это настоящее море возможностей для тех, кто ценит свое время и выбирает комфорт – все, что нужно для полноценной жизни, гармоничного взросления и личного развития есть в контуре территории «Адмирала», — отметила директор департамента продаж ГК «Галс-Девелопмент» Екатерина Батынкова.

Новый «Сити»

Концепция «Адмирала» – «город в городе» — давно отлично зарекомендовала себя в мегаполисе. Без необходимости отсюда не захочется выезжать: все рядом с домом. Но если потребуется, «Южный порт» уже сейчас может похвастаться хорошей транспортной доступностью. «Адмирал» расположен всего в 5 минутах ходьбы от станции метро «Печатники». Недалеко и новая строящаяся станция «Южный порт», которая в 2025 году пополнит состав Люблинско-Дмитровской линии.

С примыкающей к станции пешеходной эстакады будет организован выход к Москве-реке. Здесь и водный транспорт – регулярный маршрут на речном трамвае Печатники – Автозаводский мост начал свою работу еще летом 2023 года. Добираться до квартала будет удобно и на машине: Кремль отсюда всего в 12 км, столько же до МКАД, расстояние до Садового кольца — 8 км, выезд на ТТК уже через 3 км, а улица Шоссейная, где расположен ЖК, через 5 минут на машине вливается в Московский скоростной диаметр, а точнее его Юго-Восточную хорду.

close Пресс-служба «Галс-Девелопмент»

Одновременно город работает над формированием магистрали Печатники—Братеево, которая значительно улучшит транспортную инфраструктуру, сформировав новое радиальное направление от ТТК до МКАД, сообщал летом прошлого года мэр Москвы Сергей Собянин.

Эти работы предполагают строительство нескольких проездов и путепроводов, реконструкцию и расширение части существующих улиц. Согласно замыслу властей, магистраль обеспечит дополнительные транспортные связи между районами Центрального, Южного и Юго-Восточного округов, существенно снизив загрузку существующих дорог.

Ввод первого жилого квартала запланирован в два этапа: два корпуса будут введены в 4 квартале 2027 года, оставшиеся два – в 4 квартале 2028 года.

close Визуализация 1 квартала ЖК «Адмирал» Пресс-служба «Галс-Девелопмент»

За минувшие 20 лет, «Москва-Сити» на Пресненской набережной стала нашим аналогом центра Нью-Йорка или Дубая. Но, несмотря на все архитектурные амбиции, постоянно жить там особенно никто не стремится, разве, что сделать селфи на фоне небоскребов. Бывший промышленный район «Южный порт», как говорят эксперты, постепенно станет новым деловым и финансовым центром столицы, где будет комфортно не только работать, но и полноценно жить и отдыхать. Неудивительно, что именно здесь, в месте с высокой инвестиционной привлекательностью выходят комплексные масштабные девелоперские проекты. Пройдет не так много времени, и район изменит представление о юго-восточной части города, которая имеет все шансы стать новым центром притяжения в столице, только уже со своим морем.

Преимущества воды

Здесь появится все, о чем можно только мечтать рядом с большой водой. Например, откроют самую большую марину для яхт и катеров в столице. Она станет второй по значимости после сочинской, говорил главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов. Гавань будет вмещать до 200 судов, а также там появится причал для еще 50 катеров.

Будет здесь и променад с аквакомплексом и плавучие бани, смотровые площадки с арт-объектами и рестораны на воде, в планах также построить причал водного транспорта и открыть остановку для водного электротакси, которая будет рассчитана на четыре лодки. Но это будет не только остановка для разных судов, но и площадка для занятия водными видами спорта: сапсерфингом, вейксерфингом и вейкбордингом, плаванием на байдарках.

На пирсе шириной 25 метров разместят площадки для занятий спортом и открытые бассейны на понтонах, а в центре залива — большой амфитеатр и открытую площадку для мероприятий.

Вдоль набережной раскинется сеть магазинов, кофеен и ресторанов с террасами. Окружать будущую гавань будет прозрачный ярус, парящий на высоте 30 метров над землей. Его надземную часть отведут под «густо озелененный променад». С верхнего яруса — на уровне 8-го этажа — будет открываться вид на всю акваторию.

«Южный порт — это локация, которая говорит сама за себя. Район расположен на одном из красивейших изгибов Москвы-реки, который является еще и самым широким ее местом - более километра. Я всецело разделяю идею и бережный подход к развитию инфраструктуры, используя преимущества территории, особенно когда это касается воды», — отмечал главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов.

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