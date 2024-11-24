Чистота и комфорт, доступные каждому: Dreame устраивает распродажу в рамках «Черной пятницы» В компании Dreame рассказали о подробностях акции в рамках «Черной пятницы»

Давайте начнем с рассмотрения Dreame L30 Ultra — моющего робота-пылесоса, который сделает уборку в вашем доме проще и быстрее. Dreame L30 Ultra оснащен самыми современными технологиями. В нем есть уникальная функция влажной уборки с технологией MopExtendTM — выдвижная швабра при влажной уборке позволяет захватить угловые зоны и пройтись вдоль стен, ножек столов и стульев. Благодаря этому Dreame L30 Ultra может мыть пол вплотную к плинтусам, стенам и мебели, не оставляя «мертвых зон».

Камеры и датчики распознавания препятствий позволяют устройству легко перемещаться по дому, не боясь застрять. Благодаря док-станции Dreame L30 Ultra может самостоятельно проводить самоочистку, а также стирать и сушить тряпки для влажной уборки. Станция также позволяет дозаправлять робота чистой водой и добавлять моющее средство для достижения максимальной эффективности уборки. Для сбора мусора предусмотрен мешок емкостью 3,2 литра, а для чистой и грязной воды — два контейнера на 4,5 и 4 литра соответственно. Этого достаточно для автономной работы пылесоса в квартире средних размеров на протяжении 75 дней.

close Робот-пылесос Dreame L30 Ultra DREAME TRADING (TIANJIN) CO.,LTD

Мощность всасывания мусора может достигать 7300 Па, что гарантирует тщательную уборку.

Особого внимания заслуживает интеллектуальная технология Clear Genius, которая помогает обнаруживать загрязнения и мыть пол более эффективно, экономя ресурсы там, где это необходимо. Dreame L30 Ultra также поддерживает функцию голосового управления. Ну а за счет того, что голосовой помощник устройства замечательно сопрягается с Алисой, включить Dreame L30 Ultra в систему «умного дома» не составит никаких трудностей. Благодаря функции самообучения уборка превращается в приятное занятие. Стоимость робота-пылесоса Dreame L30 Ultra по промоакции составит 99 990 вместо 119 990 рублей.

Вертикальный пылесос Dreame Z40 Station подойдет тем, кто не хочет отдавать уборку на откуп роботам, но при этом хочет получить максимально комфортного помощника в наведении чистоты. В пылесосе установлен 3-литровый мешок для сбора пыли и мусора, который сохраняет герметичность в течение 100 дней после использования. Благодаря мощному электродвигателю TurboMotor™, обеспечивающему мощность всасывания 310 аэроватт и скорость 150 000 оборотов в минуту, достигается идеальная чистота.

close Вертикальный пылесос Dreame Z40 Station DREAME TRADING (TIANJIN) CO.,LTD

Фильтр HEPA, установленный в пылесосе, не только улавливает мельчайшую пыль размером до 0,1 мкм, но и задерживает вирусы и бактерии, предотвращая их распространение в помещении. Одна из щеток для пола оснащена подсветкой по технологии CelesTect™, которая позволяет убрать больше пыли в секторе с углом 140° на расстоянии до 30 см. Щетка также защищена от спутывания волос и шерсти и способна справиться с любыми размерами частиц.

close Вертикальный пылесос Dreame Z40 Station DREAME TRADING (TIANJIN) CO.,LTD

Технология Clean-to-Edge™ позволяет легко убирать в ограниченном пространстве, делая процесс эффективным даже в самых труднодоступных местах.

Двухфункциональная насадка для ухода за домашними животными помогает не только расчесывать шерсть питомцев, но и удалять мельчайшие волоски. Стоимость вертикального пылесоса Dreame Z40 Station в рамках промоакции составляет 89 990 рублей вместо 99 990 рублей.

Вертикальный пылесос Dreame H13 Pro с функцией влажной уборки оснащен системой автоматической очистки щеток, которая обеспечивает более тщательную уборку в доме. Процесс очистки происходит следующим образом: щетка промывается при температуре 60 °C, что позволяет эффективно удалять жирные пятна и стойкие загрязнения. Затем щетка сушится горячим воздухом при температуре 60 °C в течение 30 минут для удаления лишней влаги.

close Моющий пылесос Dreame H13 Pro DREAME TRADING (TIANJIN) CO.,LTD

Для оптимизации процесса уборки и повышения эффективности всасывания пылесос оснащен высокоскоростным двигателем и мощным мотором с силой всасывания 18 000 Па. Скорость вращения щетки составляет 520 об/мин. Пылесос самостоятельно регулирует мощность всасывания и выбирает оптимальный режим для эффективной уборки.

Благодаря удобной индикации вы можете определить степень загрязнения и максимально эффективно провести уборку, выбирая необходимый и актуальный режим. Аккумулятор емкостью 4900 мАч обеспечивает непрерывную работу пылесоса в течение 40 минут, что позволяет убрать площадь до 300 м² без перерывов и подзарядки. В комплект входит насадка со светодиодной подсветкой, которая помогает обнаружить и убрать даже самые незаметные загрязнения при любом освещении.

close Моющий пылесос Dreame H13 Pro DREAME TRADING (TIANJIN) CO.,LTD

Инновационная запатентованная система GlideWheel™ Power System обеспечивает плавное перемещение пылесоса вперед и назад, что делает уборку удобной и доступной для всех, включая пожилых людей. В рамках акции пылесос Dreame H13 Pro можно приобрести по специальной цене — 52 990 рублей вместо 59 990.

Итак, после того как в доме воцарился порядок, можно уделить внимание и себе. В этом вам поможет фен Dreame Hair Glory. Благодаря высокой скорости воздушного потока, составляющей 70 метров в секунду, этот фен обеспечивает быструю и эффективную сушку волос всего за две минуты. Фен заботится о волосах, вырабатывая 300 миллионов отрицательных ионов, которые запечатывают кутикулу волос и защищают их от повреждений.

close Фен Dreame Glory DREAME TRADING (TIANJIN) CO.,LTD

Dreame Glory предлагает четыре температурных режима, подходящих для любого типа сушки или укладки. Вес фена составляет всего 345 граммов, что делает его легким и удобным в использовании.

Стоимость фена Dreame Glory по специальной акции составляет 9 490 вместо 11 990 рублей.

Если вы хотите приобрести эти полезные и технологичные устройства по выгодной цене, не откладывайте покупку. Специальные цены действуют с 19 ноября по 2 декабря.

Приобрести продукцию компании можно на официальном сайте или в следующих магазинах: «М.Видео», «Эльдорадо», «Технопарк», «ДНС» и «Ситилинк».