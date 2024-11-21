Инвестируем уверенно: три сценария от Группы «Самолет»

Ключевая ставка ЦБ в России растет, инфляция тоже. Ключевой вопрос — куда вложить деньги, чтобы сохранить их стоимость и даже получить доход. Возможностей становится меньше, поэтому интерес инвесторов все больше переключается на столичную недвижимость, особенно новостройки.

Такой актив стабильно растет в цене и остается ликвидным даже в условиях экономической нестабильности. Покупка недвижимости в мегаполисе защищает вложенные средства, а также позволяет инвестору рассчитывать на доход, существенно превышающий депозитные ставки. Рассмотрим 3 основных инвестиционных сценария, актуальных в долгосрочной перспективе.

Сценарий 1. Инвестиционная ипотека под аренду

Квартира, купленная в кредит, в дальнейшем сдается в аренду с целью быстрого погашения займа. Такой способ позволяет сформировать финансовую подушку безопасности в виде ликвидного актива с растущей капитализацией. Особенно удачным инструментом становится семейная ипотека.

Еще более выгодным этот вариант делают специальные условия ипотеки от застройщика. Например, Группа «Самолет» предоставляет скидку до 25% при покупке квартиры в новостройке, а первоначальный взнос — 20% от стоимости объекта. Такие опции ипотечной программы помогают расширять возможности для потенциальных покупателей.

Средняя доходность от сдачи квартиры в аренду достигает 5,5% годовых — это примерно 39 тыс. рублей в месяц. В то время как расходы по ипотеке составляют около 25 тыс. рублей, оставляя арендатору «чистую» прибыль и возможность покрывать ежемесячные платежи без личных расходов.

При стоимости жилья в Новой Москве в 10 млн рублей потребуется внести первоначальный взнос 2 млн рублей. Ежемесячный платеж по ипотеке составит порядка 40 тыс. рублей, при этом средняя арендная ставка держится на уровне 50 тыс. рублей, что полностью покрывает расходы по ипотечному кредиту.

Даже спустя 3 года, когда аренда уже принесет порядка 1,4 млн рублей чистого дохода, квартира по-прежнему будет оставаться в собственности инвестора, в отличие от вкладов, которые могут быть «заморожены» банком, как было в кризисные моменты в 1998, 2008 и 2014 годах.

close ООО «Самолет-недвижимость МСК»

Сценарий 2. Быстрая выгода (2–3 года)

Вариант с покупкой на этапе строительства и продажей после ввода дома в эксплуатацию сохраняет свою актуальность и демонстрирует стабильную прибыль. Провели расчет на примере конкретной квартиры от Группы «Самолет». Покупатель приобрел жилье в 2021 году за 7,5 млн рублей, а уже в 2024 году выставил его на вторичном рынке за 9,6 млн рублей. Итог — прирост капитала на 2,1 млн рублей за 3 года.

Темпы роста цен несколько замедлились, что делает первичную покупку еще более выгодной для инвесторов, а вторичный рынок становится привлекательным для покупателей, заинтересованных в готовом жилье. Важно понимать и будущие тренды.

В условиях высокой ключевой ставки для застройщиков возрастает стоимость кредитов на строительство. В результате только крупные игроки с устойчивым финансированием сохранят объемы ввода жилья, а часть компаний будет вынуждена сокращать проекты и выводить меньше нового жилья. Сокращение предложения на рынке прогнозируется уже к 2026 году, и это неминуемо поднимет спрос и цены на имеющиеся объекты.

close ООО «Самолет-недвижимость МСК»

Сценарий 3. «Замораживаем» и «консервируем» капитал

Новостройки в Новой Москве на ранних стадиях строительства дают возможность получить объект по доступной цене, с высоким потенциалом роста его стоимости. Например, проекты бизнес-класса уже через 2–3 года могут повысить свою цену на 15–30%, что превышает текущие депозитные ставки. Государственные субсидии на ипотеку и скидки от застройщиков, таких как Группа «Самолет», еще больше снижают порог входа на рынок недвижимости.

С недавним повышением ключевой ставки Центрального банка России до 21%, многие финансовые организации увеличивают не только стоимость потребительских и ипотечных кредитов, но и предлагают вклады с доходностью до 21% годовых. Это уже сделали крупные игроки банковского сектора. Однако подобные предложения, как правило, касаются краткосрочных вкладов. Для долгосрочных инвесторов такой доход не всегда оказывается действительно выгодным.

Инфляция постепенно снижает реальную прибыль, и вкладчик часто остается с небольшой доходностью, а иногда и вовсе уходит в минус. Банковские вклады становятся идеальным сценарием скорее для сохранения капитала, чем для его приумножения, как первые два варианта.

Инвестиции в столичную недвижимость действительно могут быть более выгодными для россиян по сравнению с вложением средств в депозиты. В Москве и ближайшем Подмосковье зафиксирован значительный рост цен на первичном рынке, который в некоторых районах достигает 6–8% ежегодно, а в сегменте элитного жилья доходит до 13% роста в год.

Аналитики прогнозируют, что даже с текущими высокими процентными ставками спрос на недвижимость сохранится, что создает условия для дальнейшего увеличения стоимости объектов. Это особенно привлекательно для инвесторов, поскольку возможный доход от перепродажи квартиры может быть в разы выше процентных ставок по депозитам.

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