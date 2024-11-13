«Скорая помощь» возвращается: кого будут спасать герои медицинского сериала в новом сезоне

Перезапуск движка

Главный герой картины Константин Кулыгин в исполнении Гоши Куценко со своими коллегами по подстанции скорой помощи вновь будут спасать жизни и помогать больным людям. В новом сезоне Кулыгина ждут необычные испытания. Из-за потери памяти он будет вынужден вернуться к своей первой профессии — вновь сесть за руль автомобиля скорой помощи. Других героев сериала также ждут личные и профессиональные неурядицы. Но какие бы испытания не выпадали на их долю, они обязательно с ними справятся, ведь на помощь всегда готовы прийти друзья-коллеги.

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«В седьмом сезоне мы как будто перезапускаем движок заново: после потери памяти главный герой Костя Кулыгин вновь сядет за руль скорой помощи, но уже в абсолютно другом состоянии. Он совершенно не помнит самого себя, но не потерял свой когнитивный навык. Кулыгин все так же хорошо водит машину, но вот медициной заниматься уже боится, потому что после потери памяти больше не уверен в своих способностях и не хочет навредить кому-либо. Можно сказать, что это один из самых ярких внутренних конфликтов в сериале, вокруг которого, собственно, и строится вся история. Герой разрывается между своим талантом и внутренними сомнениями», — рассказывает режиссер-постановщик Богдан Дробязко.

«В седьмом сезоне есть и комедия, и драма. В прошлых сериях Костя потерял память, поэтому мы как будто вернулись к первому сезону, когда он работал водителем машины скорой помощи. Если грамотно подходить к таким сюжетным поворотам, то подобные неожиданные ходы могут приносить хорошие плоды. На мой взгляд, нам удалось обыграть этот момент именно так. К великому несчастью, наш главный автор идеи и продюсер Миша Хлебородов уже не с нами, но он успел заложить фундамент к седьмому сезону. Мы внутренне посвящаем ему каждую серию, и теперь есть авторы, которые продолжают эту историю, но мы тоже делимся своими идеями, как дальше можно развивать проект» — рассказывает Гоша Куценко, исполнитель роли Константина Кулыгина.

По мнению Куценко, успех сериала вызван, в первую очередь, свободной атмосферой на площадке. Конечно, если дело касается медицинской части, то актеры стараются делать все максимально достоверно, прислушиваясь к советам консультантов. Но когда приходит время личностных сюжетных линий персонажей, в ход идет импровизация. «Сериал «Скорая помощь» — словно книга, которую нужно читать постепенно и нежелательно открывать с середины» — добавляет он.

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В новом сезоне героям сериала предстоит спасать больных от инфарктов, инсультов и затянувшегося приступа астмы. Их ждут выезды на необычные происшествия: к девушке, которая из любви к йоге решила потренироваться в углехождении и сожгла себе стопы; к бесплодной женщине, запустившей себе внутрь пиявку для исцеления; к отвергнутой женщине, решившей приворожить возлюбленного ядом перуанской жабы. А еще главные герои пять раз подряд будут вытаскивать мужчину из клинической смерти и даже спасут парня, который упал на декоративный рог барана, проткнувший ему голову.

Не только лечить

Александр Тютин, исполняющий роль Владимира Ломагина отметил, что за время съемок сериала он узнал немало о медицине и даже чему-то научился. Например, теперь для него не проблема сделать укол близкому человеку или установить катетер животному. Хотя делать искусственное дыхание человеку, по его словам, он бы не рискнул. Актер также приоткрыл завесу тайны и рассказал, что ждет его героя в новом сезоне.

«В седьмом сезоне мой персонаж Владимир Ломагин будет не только лечить, но и писать врачебные мемуары. Это повлияет скорее на Виктора Ушакова, потому что он захочет стать главным героем этой книги и ради этого будет специально договариваться с диспетчерами, чтобы они подкидывали очень сложные случаи. Впрочем, мой герой не особо верит в свои литературные таланты и раздает книгу только знакомым, чтобы они почитали и оценили произведение», — делится подробностями Александр Тютин.

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Степан Куликов, исполнитель роли Виктора Ушакова, рассказывает, что в новом сезоне «Скорой помощи» его герой полностью погрузится в семейную жизнь.

«Ушаков будет уговаривать свою жену Таню завести детей. Они даже, так сказать, «берут в аренду» ребенка Кулыгина, чтобы понять, каково быть родителями», — рассказывает актер. Кстати, для Куликова одним из главных откровений последнего сезона стал тот факт, что детям нельзя повязывать шарф на шею.

«Я даже представить не мог, что огромный процент детской смертности приходится на это. Они зацепляются ими за что-то, виснут на горках. В новом сезоне у нас как раз есть сюжет об этом. В одном из эпизодов мы с коллегами обсуждаем детей в перерыве, и мой герой видит, что парнишка повис на горке, зацепившись за нее шарфом. И мы его откачивали и смогли спасти», — рассказал он.

Неожиданные сюжетные повороты и непредсказуемые ситуации в работе и личной жизни ждут и женских персонажей сериала Ольгу Арефьеву в исполнении Екатерины Волковой и фельдшера Любу, роль которой играет Светлана Брюханова.

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Светлана Брюханова, исполнительница роли фельдшера Любы: «В новом сезоне сериала Люба столкнется с новыми медицинскими диагнозами, с трудностями материнства и со страхом потери близкого человека! Душевные терзания не покидают ее, любовь к Кулыгину не угасает. Ревность, тревога, как пелена, застилают ей глаза, и она перестает видеть, как страдают люди, которые очень ее любят. В продолжении сериала у Любы очень много перепадов настроения, она девушка взрывная».

По словам участников съемочной группы, сериал очень нравится детям и подросткам и вызывает у них желание идти учиться в медицинские колледжи.

Богдан Дробязко, режиссер-постановщик, рассказывает, что ему часто пишут дети и подростки, которые очень любят сериал, а в социальных сетях появилась масса фан-групп, посвященных «Скорой помощи».

«Для меня до сих пор загадка, почему наш проект так нравится молодому поколению, потому что сериал совсем не про них, а про людей взрослых, со своими взрослыми проблемами. Был однажды такой случай: мы снимали на улице в каком-то совершенно обычном московском дворе, и вокруг нас постоянно крутился мальчишка лет 10. Позже выяснилось, что он большой фанат нашего сериала, и я начал задавать ему вопросы: «Что тебе нравится в сериале? Почему ты его смотришь?» Он задумался и ответил: «Жизненно». Наверное, так и есть, если ребенок говорит такое, я не буду опровергать его слова», — поделился режиссер-постановщик.

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Еще раз напомним, что премьера состоится 18 ноября в 20:00 в эфире канала НТВ. Зрителей ждут 24 серии увлекательных приключений, событий и житейских конфликтов. А уже в августе этого года начались съемки восьмого сезона. Так что полюбившиеся герои останутся с нами надолго.

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