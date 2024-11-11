Подружиться с фондами: как заработать на ключевой ставке, не запирая деньги на депозите Какой инвестиционный инструмент наиболее актуален в текущих условиях

В условиях высокой ключевой ставки некоторые инструменты фондового рынка, которые раньше были в тени акций, выходят на первый план. Даже консервативная стратегия может принести доход, сравнимый с депозитами, но дать больше гибкости. Как получать прибыль со своих инвестиций с минимальными рисками и как работают фонды, инвестирующие в инструменты денежного рынка, — в материале «Газеты.Ru».

Перспективные активы

25 октября этого года совет директоров Банка России поднял ключевую ставку на 100 б.п., до 21,00% годовых. Как известно, изменение ключевой ставки оказывает значительное влияние на фондовый рынок — чем она выше, тем привлекательнее становятся инструменты, доходность которых привязана к ней, например, фонды денежного рынка и облигаций с плавающим купоном. Остановимся на фондах подробнее.

Фонды вкладывают деньги пайщиков в наиболее перспективные активы, что приносит прибыль инвесторам. Благодаря диверсификации вложений фонды являются эффективным и удобным инструментом, что привлекает как квалифицированных, так и начинающих инвесторов. При этом инвесторы, владеющие паями биржевого фонда более трех лет, освобождаются от уплаты НДФЛ на доход до 3 млн при продаже паев.

Сегодня в России существует 13 фондов денежного рынка — 10 в рублях, 3 в юанях. Они принадлежат разным управляющим компаниям. Однако одинаково все фонды работают только на первый взгляд. На самом деле они различаются размером комиссии от 0,3 до 0,7%, наличием специальных предложений и другими нюансами.

Одна из самых низких комиссий — 0,333% в год — у «Фонда Сберегательный» (тикер — SBMM) управляющей компании «Первая». Его доходность находится на уровне ключевой ставки и депозитов, что является наиболее актуальным вариантом в текущих условиях, когда российский рынок акций остается под давлением, инвесторы выжидают, и многое зависит от ставки ЦБ. При этом паи фонда можно продавать в любой момент без потери накопленного дохода, который начисляется ежедневно. Фактически SBMM — это аналог накопительного счета, но с доходностью на уровне ключевой ставки.

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«Банк России повысил ключевую ставку с 19 до 21% и увеличил жесткость комментариев в пресс-релизе. Регулятор подчеркнул, что инфляция складывается существенно выше прежнего прогноза. В условиях перегрева экономики и новых вводных по бюджету необходимо дополнительное ужесточение денежно-кредитной политики. Банк России допускает возможность повышения ключевой ставки в декабре до 22 или 23%, если ориентироваться на его новый макропрогноз», — прокомментировала Наталья Ващелюк, старший аналитик УК «Первая».

Она отметила, что инвестиции в фонд позволяют воспользоваться текущими ставками, при этом доступ к сделанным вложениям открыт в любой момент.

«Фонд подходит инвесторам, желающим переждать периоды турбулентности на финансовых рынках, и дает возможность зарабатывать при текущих ставках денежного рынка, которые сейчас находятся на повышенном уровне», — добавила Ващелюк.

Выгода в цифрах

Если говорить простым языком, то фонд денежного рынка прирастает ежедневно примерно на одинаковую стоимость. Эта стоимость рассчитывается таким образом: текущая ключевая ставка, деленная на 365. Т.е. после повышения 25 октября до 21% этот прирост составляет примерно 0,057%. Отсюда также нужно вычесть комиссии. В случае повышения ставки эта доходность увеличится автоматически, в отличие от депозитов, где ставка на все время будет фиксированная. Также в таких фондах максимально эффективно работает сложный процент. Например, в депозитах проценты выплачиваются ежемесячно или в конце срока. В фондах денежного рынка проценты начисляются ежедневно. Например, вы вложили 100 000 рублей, на следующий день она выросла до 100 057 рублей, и через день 0,057% будут начисляться уже на эту сумму, а не на 100 000.

Сейчас СберИнвестиции проводят акцию для тех, у кого не было брокерского счета, он был закрыт за 90 дней до начала акции или был счет, по которому не было пополнений и не совершалось ни одной сделки. У таких инвесторов есть возможность получить кешбэк за первые инвестиции и шанс выиграть 7 000 000 рублей. Для этого в период с 14 ноября по 28 декабря включительно необходимо открыть счет или начать на нем инвестиционную активность, купив паи SBMM или любого другого фонда, участвующего в акции СберИнвестиций. Минимальная сумма вложений — 5 000 рублей. При этом важно не выводить средства 30 дней. За это участники получат 1% кешбэка и возможность выиграть 7 000 000 рублей. Помимо главного приза, организаторы разыграют призы по 700 000 руб. и 7 000 руб. Розыгрыши и начисления будут проводиться в период с 1 по 28 февраля 2025 года.

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