«Синоним высокого уровня жизни». В Москве построят бизнес-комплекс Nametkin Tower В ГК «Основа» рассказали о новом комплексе бизнес-класса в Черемушках

Nametkin Tower — это не просто комплекс бизнес-класса в Москве. Наметкина, 10 — адрес, который вскоре станет синонимом комфорта и высокого уровня жизни. О том, какие возможности открываются для обладателей лотов в этом комплексе – в материале «Газеты.Ru».

Проект реализует девелоперская компания ГК «Основа», архитектурный облик доверен одной из самых известных и уважаемых студий — голландскому бюро Mecanoo, которое имеет в своем портфолио проекты в таких городах, как Нью-Йорк, Сеул, Амстердам и Вашингтон. А еще здесь покупателям выдают «Родительский капитал» — аналог материнского капитала.

Архитектура, которая вдохновляет

Каждый уголок Nametkin Tower продуман до мельчайших деталей. Комплекс состоит из четырех секций, которые поднимаются на 24-29 этажей, и все они объединены общей концепцией. В дизайне фасадов использованы металлические оттенки, что придает дому изысканность и утонченность.

Благодаря панорамным окнам высотой 2,7 метра в лотах много света и потрясающие виды.

В каждой секции – дизайнерские лобби площадью 400-450 кв. м, выполненные по уникальному проекту Mecanoo. Это не просто зона для встреч или ожидания гостей — это продуманные пространства с рекреационными зонами и мягкой мебелью.

Кроме того, здесь предусмотрены комнаты для хранения колясок и комнаты для мам с детьми.

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Досуг не выходя из дома

На 25-м этаже всех четырех секций Nametkin Tower расположена эксклюзивная досуговая зона, которая станет местом притяжения для всех жителей.

Здесь найдется все: лаунж-зоны для отдыха, Sky Bar с панорамными окнами, коворкинг для работы, спортивный зал, комнаты для различных хобби и даже места для массажа, маникюра, барберов и т.д.

А еще на 25-м этаже можно будет провести деловую встречу или просто насладиться тишиной и уютом в гостиной. Для семей с детьми предусмотрена детская игровая комната. И все это – с потрясающим видом на окружающие комплекс Воронцовский парк. Битцевский лесопарк и Воробьевы горы.

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Двор без машин

Одной из отличительных черт Nametkin Tower является концепция «двор без машин». Это не только обеспечивает безопасность жителям, но и делает двор по-настоящему комфортным для прогулок и отдыха.

Территория Nametkin Tower разделена на приватную и общественную – для жителей района. Со стороны улицы Наметкина будет спортивная зона, фонтаны, входы в ресторан и магазины. Для резидентов с другой стороны организуют спокойный двор без машин и посторонних людей.

На приватной придомовой территории предусмотрено авторское озеленение, игровые площадки для детей, а также маршруты для мам с колясками и дорожка для любителей пробежек. А еще зоны для активного отдыха, включая рампы для занятий экстремальными видами спорта.

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Зеленое царство

Резидентам дома в ближайшем радиусе доступны сразу несколько парков. Такие, например, как Воронцовский парк, который является настоящим оазисом природы в городской черте. Это отличное место для прогулок, занятий спортом и отдыха на природе.

Еще одно популярное место — Битцевский лесопарк, который также находится неподалеку от комплекса. Это одна из самых больших зеленых зон в Москве, где можно заниматься спортом, кататься на велосипеде, гулять с детьми или просто дышать свежим воздухом.

А еще можно провести время в парке 70-летия Победы и «Долине реки Котловки».

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Он не такой, как все

Район Черемушки, где расположен Nametkin Tower, традиционно считается одним из самых удобных. Исторически Черемушки — это район, который активно развивался в 50-е и 60-е годы, став символом нового городского облика столицы. Сегодня он сочетает в себе развитую инфраструктуру, отличные транспортные развязки с тишиной и спокойствием старой Москвы.

Это район с особенной атмосферой. Здесь нет той суеты, которая свойственна центральным районам столицы. В отличие от многих других частей Москвы, он сохраняет свою самобытность и в то же время хорошо адаптирован к потребностям мегаполиса. С одной стороны, здесь можно ощутить дух прошлого, с его уютными двориками, сталинскими домами и тихими улочками. При этом здесь нет недостатка в атрибутах городского комфорта. Все самое необходимое для жизни находится в пешей доступности: кафе, уютные рестораны, супермаркеты и спортивные центры.

Здесь находится множество школ, детских садов, медицинских учреждений и магазинов, что делает жизнь в районе особенно удобной для семей с детьми. В этом районе удобно жить тем, у кого дети собираются поступать в престижные вузы – в близкой доступности находятся МГУ, МГИМО, МГМУ имени Сеченова, РГГУ, РАНХиГС, МФЮА и еще целый рядом ведущих вузов столицы.

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На все четыре стороны

Жить в Москве и не иметь быстрого доступа к основным транспортным узлам — это непозволительная роскошь. В этом плане Nametkin Tower находится в выгодном положении: рядом сразу четыре станции метро — «Новые Черемушки», «Калужская», «Воронцовская» и «Зюзино». Это дает возможность без проблем добраться до центра города или других районов Москвы.

Близость к ключевым транспортным артериям столицы, таким как Ленинский проспект и Профсоюзная улица, делает этот комплекс еще более привлекательным для тех, кто ценит свое время и не хочет тратить его на долгие поездки.

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Лоты для любого стиля жизни

Когда речь заходит о выборе новостройки, имеет значение не только расположение, внешний вид и инфраструктура, но и планировка. Nametkin Tower предлагает огромное разнообразие лотов, начиная от студии площадью 21 кв. м и заканчивая четырехкомнатными вариантами до 111 кв. м.

Во всех лотах акцент делается на эргономику и комфорт. Большие окна, просторные комнаты— все это делает лоты светлыми и уютными, что особенно важно в большом городе, где порой не хватает солнечного света и простора.

Семьям будут рады

Для тех, кто планирует обзавестись семьей или уже воспитывает детей, ГК «Основа» предлагает уникальные условия по программе «Родительский капитал».

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Первые 5 семей, чей ребенок родится после приобретения лотов в Nametkin Tower, получат по 500 тысяч рублей от застройщика. Следующие пять семей-победителей получат по 300 тыс. рублей, и еще 10 семей, чей ребенок родится после совершения сделки, получат в подарок по 100 тыс. рублей.

Первые участники программы уже получили свои призы. Важно отметить, что уплату всех налогов с этих сумм застройщик берет на себя.

Начать новую жизнь в этом продуманном, ультрасовременном комплексе бизнес-класса можно будет уже в четвертом квартале 2025 года.

Монолитный конструктив дома уже завершен, а в сентябре здесь началось благоустройство территории. Приобрести лоты в Nametkin Tower можно как по ипотеке, так и по беспроцентной рассрочке или по 100% оплате.

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